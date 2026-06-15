João Fonseca tem horário definido para estreia no ATP de Halle
Brasileiro inicia chave de simples contra o alemão Yannick Hanfmann
A estreia de João Fonseca na chave de simples do ATP 500 de Halle já tem horário definido. Nesta terça-feira (16), o brasileiro enfrenta o alemão Yannick Hanfmann, por volta das 8h (horário de Brasília). O duelo é inédito no circuito profissional.
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Caso vença na estreia, o número 1 do Brasil e 25º do mundo pode enfrentar Alexander Zverev, campeão de Roland Garros e principal cabeça de chave do torneio. O alemão estreia contra o tcheco Vít Kopřiva, 65º do ranking. Fonseca e Zverev se enfrentaram em abril deste ano, nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, e o brasileiro acabou derrotado por 2 sets a 1.
No ano passado, João Fonseca parou na estreia do ATP de Halle, após derrota por 2 sets a 1 para o italiano Flavio Cobolli e, portanto, tem poucos pontos a defender no torneio.
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João Fonseca para no quali de duplas
Apesar de estrear na chave de simples apenas nesta terça-feira (16), João Fonseca já jogou na grama de Halle em 2026. O brasileiro recebeu convite para a chave de duplas e jogou o qualificatório ao lado do alemão Daniel Altemaier.
A parceria estreou no sábado (13), com vitória sobre tcheco Petr Nouza e o austríaco Neil Oberleitner por 2 sets a 0, parciais de 7/6(5) e 7/6(2). Porém, no dia seguinte, foram eliminados pelo americano Robert Galloway com o australiano John Peers, após derrota por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/2, e não entraram na chave principal.
A participação no torneio de duplas foi uma estratégia para acelerar a preparação do brasileiro na grama, visando à disputa de Wimbledon.
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