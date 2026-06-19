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João Fonseca disputa semifinal de duplas em Halle; veja horário e onde assistir

Brasileiro busca vaga na grande final do ATP de Halle

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca e Daniel Altmaier estão nas semifinais do ATP 500 de Halle (Foto: ATP Halle)
João Fonseca e Daniel Altmaier estão nas semifinais do ATP 500 de Halle (Foto: ATP Halle)

João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira (19) em busca de uma vaga na final de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Ao lado do alemão Daniel Altmaier, o brasileiro enfrenta a parceria formada pelo norte-americano Ben Shelton e pelo italiano Flavio Cobolli. A partida está marcada para as 11h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

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  • João Fonseca e Daniel Altmaier no ATP 500 de Halle (Foto: Reprodução)

    João Fonseca avança às semifinais de duplas em Halle; veja como foi

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    • Se avançarem, Fonseca e Altmaier disputarão a final no domingo (21), às 8h (de Brasília).

    ➡️João Fonseca avança às semifinais de duplas em Halle; veja como foi

    🥎João Fonseca e Daniel Altmaier x Ben Shelton e Flavio Cobolli

    📆 Data e horário: 19 de junho, sexta-feira, 11h (de Brasília)
    📍Local: Quadra Schauinsland-Reisen
    📺Onde assistir: Disney+

    joao fonseca tenis
    (Foto: Reprodução)

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    João Fonseca busca o segundo título de duplas da carreira

    A campanha em Halle representa uma oportunidade para João Fonseca conquistar o segundo título profissional de duplas da carreira, e o segundo em 2026.

    O primeiro troféu veio em fevereiro, diante da torcida brasileira, quando foi campeão do Rio Open ao lado de Marcelo Melo. Na ocasião, levantou a taça logo em seu primeiro ATP 500 disputado na modalidade.

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    Desde então, João Fonseca não havia voltado a competir em duplas. Em Halle, a participação faz parte da preparação para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, permitindo ao jovem ganhar mais ritmo nas quadras de grama antes da disputa da chave de simples

    Próximo torneio de João Fonseca

    Após o ATP de Halle, João Fonseca terá mais um desafio na gira de grama antes de Wimbledon. O brasileiro disputa o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, a partir do dia 22 de junho. O tradicional Grand Slam inglês começa no dia 29 de junho.

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