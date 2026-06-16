João Fonseca iguala melhor ranking da carreira após ATP de Halle Brasileiro foi eliminado na primeira rodada pelo alemão Yannick Hanfmann

Apesar da eliminação na primeira rodada do ATP 500 de Halle, nesta terça-feira (16), João Fonseca subiu uma posição no ranking. Com 1735 pontos, ele subiu para a 24ª colocação, igualando sua melhor marca da carreira.

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➡️João Fonseca sofre na grama e cai na estreia do ATP de Halle

➡️Saiba quanto João Fonseca faturou após eliminação no ATP de Halle

Fonseca foi beneficiado pela derrota do francês Arthur Rinderknech que, eliminado por Hamad Međedović em Halle, perdeu 113 pontos e caiu duas posições. Porém, a posição do brasileiro não está 100% assegurada, já que há outros jogadores na cola. A principal ameaça é Frances Tiafoe (25º), que avançou às quartas do torneio alemão e ultrapassará João em caso de vitória.

João Fonseca alcançou a 24ª posição do ranking pela primeira vez em novembro de 2025, após a campanha no Masters 1000 de Paris. O número marca a terceira melhor colocação de um brasileiro no circuito, atrás apenas de Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci.

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João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

João Fonseca cai na estreia em Halle

Na transição do saibro para a grama, João Fonseca antecipou a estreia no ATP de Halle, e fez dois jogos no quali de duplas para acelerar a adaptação à superfície. Mesmo assim, o brasileiro demonstrou dificuldades para entrar no ritmo de jogo desde o início do confronto com Yannick Hanfmann.

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O saque de João Fonseca não funcionou bem, e o brasileiro se defendia no próprio serviço. Hanfmann conseguiu emplacar duas quebras no primeiro set, abrindo 4 a 0 no placar. Bastou manter os bons saques para garantir a vitória por 6/2.

De volta para a segunda parcial, o cenário melhorou para Fonseca, que encaixou melhor o saque e conseguiu vencer dois games, mas ainda tinha muitas dificuldades para devolver o serviço do alemão. Com uma quebra no quinto game, Yannick Hanfmann encaminhou a vitória, novamente por 6/2.

Próximo torneio de João Fonseca

Após o ATP de Halle, João Fonseca terá mais um desafio na gira de grama antes de z. O brasileiro disputa o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, a partir do dia 22 de junho. O tradicional Grand Slam inglês começa no dia 29 de junho.

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