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João Fonseca avança às semifinais de duplas em Halle; veja como foi

Brasileiro segue ativo na chave e usa sequência de jogos para ganhar ritmo

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 10:25
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João Fonseca reage após um ponto em partida contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson/AFP)
João Fonseca reage após um ponto em partida contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson/AFP)

Eliminado da disputa de simples do ATP 500 de Halle, João Fonseca continua em ação no torneio de duplas. Nesta quinta-feira (18), o brasileiro e o alemão Daniel Altmaier superaram o francês Sadio Doumbia e o australiano Marc Polmans por 2 sets a 0, garantindo presença entre as quatro melhores parcerias da competição.

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    • A participação nas duplas faz parte da preparação de Fonseca para a sequência da temporada em quadras de grama, visando ganhar ritmo antes dos próximos desafios no circuito.

    Na semifinal, o brasileiro e Altmaier terão pela frente a dupla formada pelo norte-americano Ben Shelton e o italiano Flavio Cobolli. Os adversários chegam após vencerem Marcelo Melo e Alexander Zverev por 7/6 (7-5) e 6/3 nas quartas de final.

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    João Fonseca cai na estreia em Halle

    Na transição do saibro para a grama, João Fonseca antecipou a estreia no ATP de Halle, e fez dois jogos no quali de duplas para acelerar a adaptação à superfície. Mesmo assim, o brasileiro demonstrou dificuldades para entrar no ritmo de jogo desde o início do confronto com Yannick Hanfmann.

    O saque de João Fonseca não funcionou bem, e o brasileiro se defendia no próprio serviço. Hanfmann conseguiu emplacar duas quebras no primeiro set, abrindo 4 a 0 no placar. Bastou manter os bons saques para garantir a vitória por 6/2.

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    De volta para a segunda parcial, o cenário melhorou para Fonseca, que encaixou melhor o saque e conseguiu vencer dois games, mas ainda tinha muitas dificuldades para devolver o serviço do alemão. Com uma quebra no quinto game, Hanfmann encaminhou a vitória, novamente por 6/2.

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