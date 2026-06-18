João Fonseca avança às semifinais de duplas em Halle; veja como foi Brasileiro segue ativo na chave e usa sequência de jogos para ganhar ritmo

Eliminado da disputa de simples do ATP 500 de Halle, João Fonseca continua em ação no torneio de duplas. Nesta quinta-feira (18), o brasileiro e o alemão Daniel Altmaier superaram o francês Sadio Doumbia e o australiano Marc Polmans por 2 sets a 0, garantindo presença entre as quatro melhores parcerias da competição.

continua após a publicidade

A participação nas duplas faz parte da preparação de Fonseca para a sequência da temporada em quadras de grama, visando ganhar ritmo antes dos próximos desafios no circuito.

Na semifinal, o brasileiro e Altmaier terão pela frente a dupla formada pelo norte-americano Ben Shelton e o italiano Flavio Cobolli. Os adversários chegam após vencerem Marcelo Melo e Alexander Zverev por 7/6 (7-5) e 6/3 nas quartas de final.

continua após a publicidade

João Fonseca cai na estreia em Halle

Na transição do saibro para a grama, João Fonseca antecipou a estreia no ATP de Halle, e fez dois jogos no quali de duplas para acelerar a adaptação à superfície. Mesmo assim, o brasileiro demonstrou dificuldades para entrar no ritmo de jogo desde o início do confronto com Yannick Hanfmann.

O saque de João Fonseca não funcionou bem, e o brasileiro se defendia no próprio serviço. Hanfmann conseguiu emplacar duas quebras no primeiro set, abrindo 4 a 0 no placar. Bastou manter os bons saques para garantir a vitória por 6/2.

continua após a publicidade

De volta para a segunda parcial, o cenário melhorou para Fonseca, que encaixou melhor o saque e conseguiu vencer dois games, mas ainda tinha muitas dificuldades para devolver o serviço do alemão. Com uma quebra no quinto game, Hanfmann encaminhou a vitória, novamente por 6/2.

🎾 Aposte na vitória do seu tenista favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial