Saiba quanto João Fonseca faturou após eliminação no ATP de Halle Brasileiro foi superado pelo alemão Yannick Hanfmann na estreia

João Fonseca não fez uma boa estreia no ATP 500 de Halle, nesta terça-feira (16). Apesar da derrota em sets diretos para o alemão Yannick Hanfmann, o brasileiro faturou 20.145 euros (cerca de 128 mil reais) em premiação.

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➡️João Fonseca sofre na grama e cai na estreia do ATP de Halle

➡️Veja os lances da eliminação de João Fonseca no ATP 500 de Halle

Na transição do saibro para a grama, João Fonseca antecipou a estreia no ATP de Halle, e fez dois jogos no quali de duplas para acelerar a adaptação à superfície. Mesmo assim, o brasileiro demonstrou dificuldades para entrar no ritmo de jogo desde o início do confronto com Yannick Hanfmann.

O saque de João Fonseca não funcionou bem, e o brasileiro se defendia no próprio serviço. Hanfmann conseguiu emplacar duas quebras no primeiro set, abrindo 4 a 0 no placar. Bastou manter os bons saques para garantir a vitória por 6/2.

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De volta para a segunda parcial, o cenário melhorou para Fonseca, que encaixou melhor o saque e conseguiu vencer dois games, mas ainda tinha muitas dificuldades para devolver o serviço do alemão. Com uma quebra no quinto game, Yannick Hanfmann encaminhou a vitória, novamente por 6/2.

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João Fonseca saca na partida contra o sérvio Novak Djokovic (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Próximo torneio de João Fonseca

Após o ATP de Halle, João Fonseca terá mais um desafio na gira de grama antes de Wimbledon. O brasileiro disputa o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, a partir do dia 22 de junho. O tradicional Grand Slam inglês começa no dia 29 de junho.

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