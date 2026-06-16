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Saiba quanto João Fonseca faturou após eliminação no ATP de Halle

Brasileiro foi superado pelo alemão Yannick Hanfmann na estreia

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
16/06/2026 13:19
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João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

João Fonseca não fez uma boa estreia no ATP 500 de Halle, nesta terça-feira (16). Apesar da derrota em sets diretos para o alemão Yannick Hanfmann, o brasileiro faturou 20.145 euros (cerca de 128 mil reais) em premiação.

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  • João Fonseca em jogo contra Casper Ruud nas quartas de final de Roland Garros (Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP)

    João Fonseca sofre na grama e cai na estreia do ATP de Halle

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  • João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

    Veja os lances da eliminação de João Fonseca no ATP 500 de Halle

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    • ➡️João Fonseca sofre na grama e cai na estreia do ATP de Halle

    ➡️Veja os lances da eliminação de João Fonseca no ATP 500 de Halle

    Na transição do saibro para a grama, João Fonseca antecipou a estreia no ATP de Halle, e fez dois jogos no quali de duplas para acelerar a adaptação à superfície. Mesmo assim, o brasileiro demonstrou dificuldades para entrar no ritmo de jogo desde o início do confronto com Yannick Hanfmann.

    O saque de João Fonseca não funcionou bem, e o brasileiro se defendia no próprio serviço. Hanfmann conseguiu emplacar duas quebras no primeiro set, abrindo 4 a 0 no placar. Bastou manter os bons saques para garantir a vitória por 6/2.

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    De volta para a segunda parcial, o cenário melhorou para Fonseca, que encaixou melhor o saque e conseguiu vencer dois games, mas ainda tinha muitas dificuldades para devolver o serviço do alemão. Com uma quebra no quinto game, Yannick Hanfmann encaminhou a vitória, novamente por 6/2.

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    João Fonseca saca na partida contra o sérvio Novak Djokovic (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
    João Fonseca saca na partida contra o sérvio Novak Djokovic (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

    Próximo torneio de João Fonseca

    Após o ATP de Halle, João Fonseca terá mais um desafio na gira de grama antes de Wimbledon. O brasileiro disputa o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, a partir do dia 22 de junho. O tradicional Grand Slam inglês começa no dia 29 de junho.

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