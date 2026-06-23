João Fonseca conhece adversário da estreia em Eastbourne Brasileiro inicia torneio inglês nesta quarta-feira (24)

João Fonseca conheceu seu primeiro rival do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O brasileiro enfrentará o inglês Gilles Hussey, número 293 do mundo, que superou o italiano Matteo Arnaldi (35º) no qualificatório. O duelo pelas oitavas de final está marcado para esta quarta-feira (24), em horário ainda a definir.

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Fonseca, atual número 27 no ranking de simples, volta à ação na grama poucos dias após o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle, ao lado de Daniel Altmaier. Em sua primeira competição na superfície nesta temporada, o brasileiro parou na estreia da chave de simples, após derrota em sets diretos diante do alemão Yannick Hanfmann.

Rival desta quarta-feira (24), Hussey surpreendeu ao vencer Arnaldi, semifinalista de Roland Garros, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2 para alcançar a chave principal. O inglês venceu duas de três partidas que fez na grama até hoje.

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Daniel Altmaier e João Fonseca conquistaram o vice de duplas no ATP 500 de Halle (Foto: Terra Wortmann Open)

João Fonseca já chegou às oitavas de Eastbourne

Segundo favorito em Eastbourne, onde alcançou as oitavas de final ano passado, soma três triunfos em oito jogos na grama na carreira. Seu maior feito, nesse piso, foi ter chegado à terceira rodada de Wimbledon, quebrando uma escrita de 15 anos do tênis brasileiro no mais tradicional torneio de tênis do planeta. Em 2010, o paulista Thomaz Bellucci também atingiu essa fase em Londres.

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