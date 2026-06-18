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João Fonseca de volta para casa? Brasil enfrenta Suíça pela Copa Davis no Rio de Janeiro

Torneio acontece, na capital carioca, em setembro de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 18:17
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João Fonseca em treino da Copa Davis em fevereiro, na França (Divulgação/CBT)
João Fonseca em treino da Copa Davis em fevereiro, na França (Divulgação/CBT)

O Brasil volta para a Copa Davis em busca da vitória para se manter na elite de tênis mundial. Após a queda para o Canadá em fevereiro, a equipe brasileira terá de enfrentar a Suíça nos playoffs do Grupo Mundial I para evitar o rebaixamento. Para a sorte dos fãs, o próximo desafio acontecerá em casa, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de setembro.

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    A disputa será realizada em quadra dura e coberta, montada na Farmasi Arena, localizada na Zona Oeste da capital carioca. Nesta quinta-feira (18), o anúncio da sede foi divulgado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). A escolha do local, inclusive, segue uma análise recente sobre a nova geração de tenistas brasileiros.

    — Pela primeira vez em muito tempo, tomamos uma decisão que foge do tradicional. Antigamente, quando jogávamos no Brasil, a escolha era automática: saibro e nível do mar. Hoje, a realidade é outra — disse o capitão Jaime Oncins.

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    De João Fonseca até Marcelo Melo, a equipe brasileira reúne nomes de destaque tanto nas simples quanto nas duplas em diferentes etapas do circuito ATP. Com jogadores que vêm obtendo bons resultados em superfícies diversas, a comissão técnica entendeu que uma quadra dura e coberta seria a opção mais adequada para potencializar o desempenho da equipe diante da Suíça.

    — O perfil dos nossos jogadores mudou e eles demonstraram uma excelente capacidade de adaptação a diferentes pisos, como vimos em nossos últimos resultados fora de casa. Pensando nisso e nas características atuais da nossa equipe, decidimos jogar em uma quadra rápida e coberta, onde os atletas se sentem confortáveis e já vêm obtendo bons resultados — destacou Oncins.

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    João Fonseca volta para a Copa Davis?

    A etapa da Copa Davis em fevereiro, contra a equipe canadense, ficou marcada pelo desfalque de João Fonseca. Na ocasião, o tenista havia decidido se manter focado em sua preparação para o Aberto de Buenos Aires, onde defendia o título de 2025. O brasileiro, porém, acabou derrotado na estreia para o chileno Alejandro Tabilo.

    Desta vez, o torneio de Seleções do tênis acontece logo depois do US Open, o último Grand Slam da temporada. Com isso, a expectativa é que João retorne a delegação do Brasil para enfrentar o Suiça em setembro deste ano.

    João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o norueguês Casper Ruud (Foto: André Ferreira / FFT)
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