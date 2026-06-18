João Fonseca de volta para casa? Brasil enfrenta Suíça pela Copa Davis no Rio de Janeiro Torneio acontece, na capital carioca, em setembro de 2026

O Brasil volta para a Copa Davis em busca da vitória para se manter na elite de tênis mundial. Após a queda para o Canadá em fevereiro, a equipe brasileira terá de enfrentar a Suíça nos playoffs do Grupo Mundial I para evitar o rebaixamento. Para a sorte dos fãs, o próximo desafio acontecerá em casa, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de setembro.

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A disputa será realizada em quadra dura e coberta, montada na Farmasi Arena, localizada na Zona Oeste da capital carioca. Nesta quinta-feira (18), o anúncio da sede foi divulgado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). A escolha do local, inclusive, segue uma análise recente sobre a nova geração de tenistas brasileiros.

— Pela primeira vez em muito tempo, tomamos uma decisão que foge do tradicional. Antigamente, quando jogávamos no Brasil, a escolha era automática: saibro e nível do mar. Hoje, a realidade é outra — disse o capitão Jaime Oncins.

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De João Fonseca até Marcelo Melo, a equipe brasileira reúne nomes de destaque tanto nas simples quanto nas duplas em diferentes etapas do circuito ATP. Com jogadores que vêm obtendo bons resultados em superfícies diversas, a comissão técnica entendeu que uma quadra dura e coberta seria a opção mais adequada para potencializar o desempenho da equipe diante da Suíça.

— O perfil dos nossos jogadores mudou e eles demonstraram uma excelente capacidade de adaptação a diferentes pisos, como vimos em nossos últimos resultados fora de casa. Pensando nisso e nas características atuais da nossa equipe, decidimos jogar em uma quadra rápida e coberta, onde os atletas se sentem confortáveis e já vêm obtendo bons resultados — destacou Oncins.

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João Fonseca volta para a Copa Davis?

A etapa da Copa Davis em fevereiro, contra a equipe canadense, ficou marcada pelo desfalque de João Fonseca. Na ocasião, o tenista havia decidido se manter focado em sua preparação para o Aberto de Buenos Aires, onde defendia o título de 2025. O brasileiro, porém, acabou derrotado na estreia para o chileno Alejandro Tabilo.

Desta vez, o torneio de Seleções do tênis acontece logo depois do US Open, o último Grand Slam da temporada. Com isso, a expectativa é que João retorne a delegação do Brasil para enfrentar o Suiça em setembro deste ano.

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o norueguês Casper Ruud (Foto: André Ferreira / FFT)

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