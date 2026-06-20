João Fonseca joga semifinal de duplas em Halle; horário e onde assistir Partida foi adiada para este sábado (20) após atraso na programação

Após o adiamento na última sexta-feira (19), João Fonseca entra em quadra neste sábado (20) para a semifinal de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Ao lado do alemão Daniel Altmaier, o brasileiro enfrenta a parceria formada por Flavio Cobolli e Blake Shelton, a partir das 14h (horário de Brasília). O duelo terá transmissão do Disney+ (streaming). O Lance! acompanha em tempo real.

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➡️Semifinal de João Fonseca nas duplas do ATP de Halle é adiada

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Originalmente, a partida estava programada para as 11h (de Brasília) de sexta-feira, mas a programação foi alterada conforme os duelos pelas quartas de final da chave de simples se estenderam. A primeira batalha, entre Taylor Fritz e Ben Shelton, durou 2h50min, e terminou com vitória de Fritz.

Pouco depois, Daniel Altmaier, parceiro de João Fonseca, jogou por 2h45min até vencer Daniil Medvedev por 2 sets a 1 e garantir a classificação. Além do atraso na programação, era preciso garantir o devido intervalo de descanso para os atletas que atuam nas chaves de duplas e simples.

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Fonseca busca o segundo título de duplas da carreira

A campanha em Halle representa uma oportunidade para João Fonseca conquistar o segundo título profissional de duplas da carreira, e o segundo em 2026.

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O primeiro troféu veio em fevereiro, diante da torcida brasileira, quando foi campeão do Rio Open ao lado de Marcelo Melo. Na ocasião, levantou a taça logo em seu primeiro ATP 500 disputado na modalidade.

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João Fonseca e Daniel Altmaier no ATP de Halle (Foto: Reprodução)

João Fonseca e Daniel Altmaier x Ben Shelton e Flavio Cobolli

📆 Data e horário: 20 de junho, sábado, 14h (de Brasília)

📍Local: Quadra Schauinsland-Reisen

📺Onde assistir: Disney+