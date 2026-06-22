Após queda no ranking, João Fonseca conhece rival em Eastbourne nesta terça Brasileiro estreia na Inglaterra na quarta-feira

Com a derrota na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama, João Fonseca caiu, nesta segunda-feira, duas posições no ranking. Sem tempo a perder, o novo 27º do mundo, de 19 anos, conhecerá, nesta terça, o rival da primeira rodada em Eastbourne, na Inglaterra.



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Vice-campeão de duplas no torneio alemão, no domingo, ao lado do anfitrião Daniel Altmaier, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai estrear, na competição britânica, quarta-feira, contra um qualifier: o italiano Matteo Arnaldi (35º do mundo) ou o anfitrião Gilles Hussey (293º), que se enfrentam em torno das 9h (de Brasília), desta terça. Há três semanas, o tenista da Itália alcançou o maior feito na carreira em Grand Slams, ao chegar à semifinal no saibro de Roland Garros.



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Apesar da proeza alcançada na capital francesa, Arnaldi, aos 25 anos, soma apenas uma vitória em seis jogos na grama piso do torneio britânico, em torneios ATP.

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Hussey, por sua vez, venceu uma das duas partidas que fez até hoje nessa superfície.

João Fonseca chegou às oitavas ano passado

Segundo favorito em Eastbourne, onde alcançou as oitavas de final ano passado, soma três triunfos em oito jogos na grama na carreira. Seu maior feito, nesse piso, foi ter chegado à terceira rodada de Wimbledon, quebrando uma escrita de 15 anos do tênis brasileiro no mais tradicional torneio de tênis do planeta. Em 2010, o paulista Thomaz Bellucci também atingiu essa fase em Londres.

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