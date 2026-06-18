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Definidos horário e adversário de João Fonseca no ATP de Halle

A partida, válida pelas semifinais das duplas, está prevista para às 11h

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 15:18
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João Fonseca e Daniel Altmaier no ATP de Halle (Foto: Reprodução)

Vindo de quatro vitórias consecutivas, João Fonseca já tem definido horário e adversário para voltar à ação no ATP de Halle. O número 1 do Brasil entra em quadra nesta sexta-feira (19), pela semifinal das duplas, ao lado do alemão Daniel Altmaier. A partida está prevista para começar às 11h (de Brasília).

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    Fonseca e Altmaier terão pela frente dois antigos conhecidos do brasileiro: o norte-americano Ben Shelton e pelo italiano Flavio Cobolli. Enquanto o primeiro registra retrospecto positivo contra João, com uma vitória em um jogo disputado, Cobolli segue empatado, com um triunfo cada.

    Antes de focar nas duplas, João Fonseca teve sua trajetória na chave simples encerrada precocemente. O tenista foi dominado, em dois sets de 6 a 2, pelo alemão Yannick Hanfmann, que terminou eliminado por Alexander Zverev na rodada seguinte.

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    ➡️João Fonseca avança às semifinais de duplas em Halle; veja como foi

    João Fonseca busca o segundo título de duplas da carreira

    A campanha em Halle representa uma oportunidade para João Fonseca conquistar o segundo título profissional de duplas da carreira, ambos em 2026. Em fevereiro, o primeiro veio diante da torcida brasileira. Ao lado de Marcelo Melo, o tenista de 19 anos foi campeão do Rio Open – primeiro ATP 500 disputado na modalidade.

    Desde então, o brasileiro não voltou a competir em duplas. Agora em Halle, a participação faz parte da preparação para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, permitindo ao jovem ganhar mais ritmo nas quadras de grama.

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    João Fonseca e Marcelo Melo em ação no Rio Open (Foto: Fotojump)
    João Fonseca e Marcelo Melo em ação no Rio Open (Foto: Fotojump)

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