Camarão vira vilão e provoca onda de desistências no Masters de Madri

Um adversário inesperado se tornou o verdadeiro vilão das estrelas no Madrid Open 2026. O que deveria ser apenas uma opção proteica na dieta dos esportistas transformou-se em um pesadelo gastrointestinal, forçando a desistência de cinco tenistas das chaves Masters 1000 e WTA 1000. Segundo o ex-número 1 do mundo e comentarista Jim Courier, o pivô da crise tem nome e sabor: os tacos de camarão servidos na área restrita aos atletas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Rastro de baixas

O alerta vermelho acendeu após uma sequência de abandonos que esvaziou as quadras madrilenhas. O veterano Marin Cilic abriu o ciclo de baixas na última sexta-feira (24), ao desistir do confronto contra o brasileiro João Fonseca. Sem condições físicas mínimas, o croata cedeu o avanço por W.O. ao jovem talento sul-americano.

O cenário de debilidade física estendeu-se pelo fim de semana:

Iga Swiatek: A polonesa abandonou o duelo contra Ann Li no sábado (25). Visivelmente emocionada e abatida, a tenista deixou a quadra no terceiro set, relatando estar "absolutamente sem estabilidade". Madison Keys e Liudmila Samsonova: Ambas retiraram-se antes mesmo de estrear; Samsonova confirmou sua ausência neste domingo (26). Corentin Moutet: O francês foi outra vítima confirmada do mal-estar que assola os bastidores.

Resiliência de Coco Gauff sob pressão

Enquanto alguns sucumbiram, a número 3 do mundo, Coco Gauff, protagonizou um momento de pura superação. Durante o embate contra Sorana Cirstea, a americana chegou a vomitar em quadra. "Peguei o que todos estão pegando aqui", desabafou a jovem de 22 anos que, apesar do mal-estar, buscou uma virada épica (4/6, 7/5 e 6/1) para garantir sua vaga nas oitavas de final.

continua após a publicidade

Coco Gauff rebate bola contra Sorana Cirstea em partida de simples do Madrid Open 2026. (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

➡️ " class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)" target="_blank">Regulamento impede "plano b" de João Fonseca na França

➡️ Tenistória relembra uma marca amarga de Guga Kuerten em Madri

"Tacos venenosos": a revolta nas redes sociais

A repercussão digital foi imediata e implacável. Internautas e veículos estrangeiros criticaram severamente a organização do evento, questionando a refrigeração e a procedência dos alimentos. No X, comentários classificaram o prato como "venenoso", sugerindo que os tacos estariam fora de validade. Sobrou até para Carlos Alcaraz: torcedores ironizaram que a desistência prévia do espanhol por lesão foi, na verdade, um livramento e que ele perderia o campeonato de qualquer jeito.

Tradução: "Madri Open 2026 você vai pro inferno com seus tacos de camarão venenosos"

Tradução: "Madri 2026 sendo um Masters de 2 semanas servindo tacos de camarão de um mês de idade"

Tradução: "Essa notícia toda do taco de camarão só confirmou que o carlos nunca ia ganhar madrid esse ano de qualquer jeito"

🎾 Aposte na vitória do seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Um histórico de vírus no circuito

O incidente em Madri reabre feridas de outros torneios onde problemas extra-quadra ditaram o ritmo da competição. O tênis profissional guarda um histórico de baixas coletivas por causas sanitárias ou climáticas:

Indian Wells (2012): O célebre "vírus do deserto" forçou o abandono de oito jogadores, incluindo Gael Monfils, devido a uma virose severa.

O célebre "vírus do deserto" forçou o abandono de oito jogadores, incluindo Gael Monfils, devido a uma virose severa. Australian Open (2026): O calor extremo deste ano já havia causado cenas fortes, como o mal-estar de Carlos Alcaraz, que vomitou em quadra devido às temperaturas australianas.

O calor extremo deste ano já havia causado cenas fortes, como o mal-estar de Carlos Alcaraz, que vomitou em quadra devido às temperaturas australianas. US Open (2023): Uma onda de sintomas gripais deixou atletas como Dominic Thiem "sentindo-se como zumbis", levantando suspeitas sobre a circulação de patógenos em áreas comuns.

Até o momento, a organização do Madrid Open não detalharam as novas medidas de vigilância sanitária. Enquanto o silêncio oficial prevalece, os atletas agora olham para o buffet com mais cautela do que para o primeiro serviço do adversário.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial