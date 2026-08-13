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Velho rival de João Fonseca leva ponto do mês contra Shelton

Chileno Alejandro Tabilo venceu eleição popular após jogada espetacular em Washington

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 15:05
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A emoção do chileno Alejandro Tabilo na vitória sobre João Fonseca em Buenos Aires (Reprodução)
A emoção do chileno Alejandro Tabilo na vitória sobre João Fonseca em Buenos Aires (Reprodução)

Todo mês, a ATP (Associação dos Tenista Profissionais) abre uma votação popular para eleger a jogada do mês. E a vencedora de julho, anunciada nesta quinta-feira (13), foi protagonizada por um velho conhecido de João Fonseca, o chileno Alejandro Tabilo, de 29 anos.

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Nesse ponto espetacular, o atual 26º do mundo conseguiu um lob (quando a bola encobre o rival) com um tweener (batida de costas para a quadra, entre as pernas), de raríssima precisão e enorme dificuldade. Mas parecia fácil para o chileno, que ainda finalizou o ponto com um smash (vídeo abaixo).

Tabilo não só venceu o ponto, como o jogo? 4/6, 7/5 e 6/4 diante do americano Ben Shelton, então oitavo do mundo, nas quartas de final. Nesta quinta, o tenista dos EUA, atual décimo do ranking, enfrenta o compatriota Brandon Nakashima na final do Masters 1000 de Montreal.

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Tabilo enfrentou duas vezes João Fonseca neste ano

O número 1 do Chile é um dos que mais enfrentaram João Fonseca na temporada. Em fevereiro, na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, onde o brasileiro buscava defender o título conquistado em 2025, o rival levou a melhor, por 6/3, 3/6 e 7/5. O troco do pupilo do técnico Guilherme Teixeira veio em abril, na rodada de abertura do ATP 500 de Munique, na Alemanha, também no saibro: 7/6 (1) e 6/3.

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Há dois anos, o chileno e o carioca mediram forças pela primeira vez, nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, na Romênia. E Tabilo levou a melhor, por 4/6, 7/6 (5) e 6/4.

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