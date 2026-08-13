Roger Federer tem prejuízo milionário e vê fortuna sair da casa do bilhão; entenda Lenda do tênis é afetado por queda em ações de marca esportiva; entenda relação do astro com a empresa e o patrimônio sólido constituído pelo ex-atleta durante a carreira

O ex-tenista renomado Roger Federer, na manhã da última terça-feira (11), sofreu uma perda significante em seu patrimônio. Com queda das ações na empresa suíça de calçado esportivo, On Holding, na qual o ex-atleta contém 2,5% de participação, Federer teve um prejuízo estimado de US$ 52 milhões (R$ 269,88 milhões), enquanto as ações da companhia caíram cerca de 19%.

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Com a queda das ações da empresa e a perda milionária, Roger Federer, segundo estimativa da revista Forbes, deixou de ser bilionário e o patrimônio líquido da lenda do tênis caiu para US$ 952,4 milhões (R$ 4,94 bilhões).

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Por que as ações da empresa caíram?

A empresa suíça de artigos esportivos divulgou na última terça-feira (11) os resultados do segundo trimestre, que ficaram abaixo das expectativas de venda. Por outro lado, a companhia reportou vendas líquidas de US$ 1,04 bilhão (R$ 5,34 bilhões) no mesmo período, mas, mesmo com alta de 13%, não atingiu o resultado esperado de US$ 1,08 bilhão (R$ 5,61 bilhão).

Nesse sentido, com o resultado financeiro abaixo do esperado, o mercado teve uma reação negativa, que ocasionou um recuo de 19% nas ações da On Holding.

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A empresa também apresentou outros resultados positivos

Mesmo com os resultados negativos apresentados nesta terça-feira (11), a empresa contém números positivos. No segundo trimestre de 2026, a On também apresentou um lucro líquido de US$ 129,4 milhões (R$ 674,13 milhões), uma melhora significativa em relação ao prejuízo de US$ 50,4 milhões (R$ 261,56 milhões) registrado no mesmo período do ano passado.

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Além disso, a margem de lucro bruto também chegou a 65,4%, acima dos 61,5% registrados no ano anterior, levando a companhia a elevar sua projeção para o indicador para 65% no acumulado do ano.

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Federer, marca esportiva e recorde bilionário

Desde 2019, Roger Federer tornou-se co-proprietário da On Holding. Dessa maneira, segundo estimativa da Forbes, o ex-atleta possui 2,5% de participação na empresa. No total, a lenda tenista tem cerca de 296 milhões de ações classe A e 341 milhões de ações classe B. Sendo essas ações que levaram seu patrimônio ao status de bilionário no ano de 2025, que foi perdido nesta semana.

Porém, o ex-jogador ainda continua próximo de retomar a marca bilionária. Com mais de US$ 131 milhões em premiações ao longo de sua longa carreira, e acordos comerciais com a Uniqlo e participações em empresas como a On Holding, Federer constitui um patrimônio sólido para recuperar o antigo status.

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Roger Federer teve carreira marcada por conquistas - (Foto: Glyn Kirk / AFP)

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