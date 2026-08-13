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João Fonseca vê rivais da geração avançarem rumo ao Top 10

Brasileiro davança para o 26º lugar após Montreal, enquanto Jodar e Tien se aproximam do grupo dos dez melhores da ATP

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 12:07
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De olhos fechados, João Fonseca lamenta ponto perdido no jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal
João Fonseca lamenta ponto perdido contra Ben Shelton no Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

João Fonseca deve ganhar posições no ranking da ATP após sua campanha no Masters 1000 de Montreal, mas também acompanhou a ascensão de outros nomes de sua geração no circuito. Eliminado nas oitavas de final por Ben Shelton, o brasileiro aparece na projeção para ocupar a 26ª colocação na próxima atualização da lista.

Enquanto João Fonseca avançou no ranking, Rafael Jodar e Learner Tien aproveitaram a campanha no torneio canadense para se aproximarem ainda mais do grupo dos dez melhores do mundo. Os dois chegaram às semifinais da competição, encerrando suas participações diante dos finalistas Brandon Nakashima e Ben Shelton, respectivamente.

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Jovens Jodar e Tien saltam no ranking

O espanhol Rafael Jodar, de 19 anos, somou pontos importantes em Montreal e aparece projetado para a 11ª posição, com 2.243 pontos. O norte-americano Learner Tien, de 20, também teve um salto significativo e deve chegar ao 12º lugar, com 2.530 pontos.

A disputa pelo Top 10 também envolve Shelton. Atual número 10 do mundo, o norte-americano eliminou João Fonseca e Tien no caminho até a decisão de Montreal, na qual enfrentará Nakashima. Com 3.280 pontos antes da final, o tenista ainda pode ampliar sua pontuação.

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Campanha de João Fonseca em Montreal

João Fonseca chegou às oitavas de final do Masters 1000 canadense e foi superado por Shelton em sets diretos. Apesar da eliminação, a campanha permitiu ao brasileiro somar pontos importantes e alcançar a marca de 1.800. A atualização oficial do ranking da ATP está prevista para a próxima segunda-feira, dia 17.

O brasileiro já enfrentou Jodar nesta temporada. Os dois se encontraram no Masters 1000 de Madri, em abril, e o espanhol venceu o duelo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1. Contra Learner Tien, no entanto, Fonseca mantém retrospecto perfeito. O brasileiro venceu os três confrontos disputados entre eles, incluindo um encontro no Masters 1000 de Miami, em 2025, e dois duelos no Next Gen ATP Finals, em 2024.

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➡️João Fonseca estreia esta semana em Cincinnati; confira data da partida

João Fonseca reage após ponto na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
João Fonseca reage após ponto na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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