João Fonseca estreia esta semana em Cincinnati; confira data da partida
Brasileiro volta às quadras após derrota para Ben Shelton em Montreal e aguarda adversário para a segunda rodada do torneio nos Estados Unidos
João Fonseca já tem data marcada para iniciar sua campanha no Masters 1000 de Cincinnati. Atual número 27 do mundo, o brasileiro entra em quadra no domingo (16), diretamente na segunda rodada, por ser um dos cabeças de chave do torneio.
João Fonseca chega a Cincinnati após a campanha no Masters 1000 de Montreal, onde alcançou as oitavas de final, seu melhor resultado no torneio canadense. Na última partida, porém, o brasileiro foi superado pelo norte-americano Ben Shelton e acabou eliminado da competição.
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Adversário será definido na sexta-feira
Cabeça de chave número 23, João Fonseca conheceu a chave do Masters 1000 de Cincinnati nesta terça-feira. O brasileiro, de 19 anos, vai estrear contra o vencedor de um duelo entre holandeses: Botic van de Zandschulp (70º) ou Tallon Griekspoor (69º), ambos de 30 anos.
Como está na parte inferior da chave, Fonseca só entra em ação no domingo. Antes disso, a programação de Cincinnati terá os jogos da primeira rodada e, no sábado (15), o início da segunda fase, com nomes como Novak Djokovic e Alexander Zverev também previstos para estrear.
Em Cincinnati, Fonseca terá a missão de avançar além da terceira rodada, fase que alcançou na edição de 2025. O torneio será a próxima oportunidade para o brasileiro ganhar ritmo antes da sequência da temporada em quadras duras.
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