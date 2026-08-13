João Fonseca estreia esta semana em Cincinnati; confira data da partida Brasileiro volta às quadras após derrota para Ben Shelton em Montreal e aguarda adversário para a segunda rodada do torneio nos Estados Unidos

João Fonseca já tem data marcada para iniciar sua campanha no Masters 1000 de Cincinnati. Atual número 27 do mundo, o brasileiro entra em quadra no domingo (16), diretamente na segunda rodada, por ser um dos cabeças de chave do torneio.

João Fonseca chega a Cincinnati após a campanha no Masters 1000 de Montreal, onde alcançou as oitavas de final, seu melhor resultado no torneio canadense. Na última partida, porém, o brasileiro foi superado pelo norte-americano Ben Shelton e acabou eliminado da competição.



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Adversário será definido na sexta-feira

Cabeça de chave número 23, João Fonseca conheceu a chave do Masters 1000 de Cincinnati nesta terça-feira. O brasileiro, de 19 anos, vai estrear contra o vencedor de um duelo entre holandeses: Botic van de Zandschulp (70º) ou Tallon Griekspoor (69º), ambos de 30 anos.

Como está na parte inferior da chave, Fonseca só entra em ação no domingo. Antes disso, a programação de Cincinnati terá os jogos da primeira rodada e, no sábado (15), o início da segunda fase, com nomes como Novak Djokovic e Alexander Zverev também previstos para estrear.

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Em Cincinnati, Fonseca terá a missão de avançar além da terceira rodada, fase que alcançou na edição de 2025. O torneio será a próxima oportunidade para o brasileiro ganhar ritmo antes da sequência da temporada em quadras duras.

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João Fonseca reage após ponto na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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