João Fonseca já tem calendário definido para a reta final do ano Brasileiro ainda tem mais seis campeonatos pela frente, incluindo a Copa Davis no Rio de Janeiro

João Fonseca já tem definido o planejamento para a reta final da temporada. Após a eliminação no Masters 1000 de Montreal, diante do norte-americano Ben Shelton, o brasileiro terá uma sequência de compromissos importantes nos próximos meses, incluindo torneios de alto nível, a estreia na gira asiática e a Copa Davis, no Rio de Janeiro.

O próximo desafio será o Masters 1000 de Cincinnati. Cabeça de chave, João Fonseca entrou diretamente na segunda rodada e vai estreiar neste domingo (16). A competição será sua última preparação antes do US Open, último Grand Slam da temporada. Depois do torneio em Nova York, o tenista defenderá o Brasil no confronto contra a Suíça pela Copa Davis. As partidas estão marcadas para os dias 18 e 19 de setembro, no Rio de Janeiro.



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Carioca estreia na gira asiática

Uma das novidades do calendário de João Fonseca será a primeira participação em torneios na Ásia. O brasileiro disputará inicialmente o ATP 500 de Tóquio, entre 30 de setembro e 6 de outubro. Na sequência, seguirá para a China, onde está programado para competir no Masters 1000 de Xangai, entre 7 e 18 de outubro.

A reta final da temporada também terá um compromisso especial para o brasileiro. Entre 26 de outubro e 1º de novembro, o carioca voltará à Basileia para defender o título do ATP 500 conquistado na temporada passada, seu principal troféu no circuito até aqui.

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O último torneio previsto em seu calendário é o Masters 1000 de Paris, programado para acontecer de 2 a 8 de novembro. Após a derrota em Montreal, João Fonseca também busca recuperar o ritmo nos próximos torneios. O brasileiro sofreu uma entorse no tornozelo durante o duelo contra Shelton, mas afirmou estar em condições de seguir normalmente para Cincinnati.

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Confira o calendário de João Fonseca até o fim do ano

Masters 1000 de Cincinnati- estreia neste domingo (16)

US Open- 23 de agosto a 13 de setembro

Copa Davis- Brasil x Suíça, no Rio de Janeiro, em 18 e 19 de setembro

ATP 500 de Tóquio- 30 de setembro a 6 de outubro

Masters 1000 de Xangai- 7 a 18 de outubro

ATP 500 da Basileia- 26 de outubro a 1º de novembro

Masters 1000 de Paris- 2 a 8 de novembro

João Fonseca comemora ponto na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

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