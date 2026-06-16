João Fonseca estreia no ATP de Halle: veja horário e onde assistir Brasileiro faz duelo inédito com Yannick Hanfmann, a partir das 8h

João Fonseca retorna às quadras nesta terça-feira (16), quando estreia na chave de simples do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O brasileiro entra na quadra central da OWL Arena para o duelo inédito com o anfitrião Yannick Hanfmann, número 59 do ranking, a partir das 8h (horário de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.

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➡️João Fonseca conhece rival da estreia em Halle e tem Zverev no caminho

Caso vença na estreia, o número 1 do Brasil e 25º do mundo pode enfrentar Alexander Zverev, campeão de Roland Garros e principal cabeça de chave do torneio. O alemão estreia contra o tcheco Vít Kopřiva, 65º do ranking. Fonseca e Zverev se enfrentaram em abril deste ano, nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, e o brasileiro acabou derrotado por 2 sets a 1.

No ano passado, João Fonseca parou na estreia do ATP de Halle, após derrota por 2 sets a 1 para o italiano Flavio Cobolli e, portanto, tem poucos pontos a defender no torneio.

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Apesar de estrear na chave de simples apenas nesta terça-feira (16), João Fonseca já jogou na grama de Halle em 2026. O brasileiro recebeu convite para a chave de duplas e jogou o qualificatório ao lado do alemão Daniel Altemaier. Os dois venceram a primeira rodada mas perderam a segunda e não entraram na chave principal.

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca

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João Fonseca na vitória sobre o norueguês Casper Ruud em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

João Fonseca (BRA) x Yannick Hanfmann (ALE) - ATP 500 de Halle - Primeira rodada

📅 Data e horário: terça-feira, 16 de junho de 2026, por volta das 8h (horário de Brasília)

📍 Local: OWL Arena, em Halle, na Alemanha

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

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