LeoVegas Brasil: bônus, mercados e odds

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

A LeoVegas Brasil chegou no país recentemente, mas a empresa-mãe, sueca, está atuando ininterruptamente na área das apostas esportivas e cassinos online desde 2011. A plataforma traz uma experiência de apostas completa, com diferentes mercados esportivos e jogos de cassino populares. Além disso, há uma oferta de bônus de boas-vindas para novos jogadores.

Dessa forma, este artigo tem por objetivo fazer uma análise imparcial dos serviços de apostas online da LeoVegas Brasil. Assim, vamos explorar o que a empresa oferece em termos de apostas esportivas, cassino e passando pela parte técnica – aplicativo, pagamentos, suporte e mais.

Ademais, veja a nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil para começar mais plataformas onde fazer suas bets.

LeoVegas Bônus

Antes de mais nada, vale a pena conhecer o código promocional LeoVegas, isto é, os bônus da casa. São basicamente duas ofertas para os novos jogadores, o bônus do cassino e o bônus das apostas esportivas.

Veremos mais sobre eles separadamente, a seguir. São ambos bons bônus e competitivos em relação ao mercado de apostas em geral, mas seguem um formato um pouco diferente do habitual, que é de simplesmente “bônus automático de X% em depósitos de até R$ Y”.

LeoVegas bônus de boas-vindas de esporte

O primeiro bônus do qual falaremos é aquele liberado pelo código promocional LeoVegas de esportes. A oferta é de 100% até R$300, mas foge um pouco do que se vê habitualmente nas outras casas de apostas.

No caso do código promocional LeoVegas de esportes, o jogador deve fazer um depósito de, pelo menos R$25, e com esse valor fazer apostas quaisquer num mercado de odds a 1.80 ou superior.

Independentemente do resultado, você então recebe 100% do valor depositado inicialmente em forma de aposta grátis, e a regra, então, é usar o valor numa aposta de pelo menos três seleções, com odds a 1.40 ou maior por evento.

LeoVegas bônus de boas-vindas de cassino

Quem preferir fazer apostas não nos esportes inicialmente, mas no cassino LeoVegas Brasil pode usar o bônus de boas-vindas do cassino de R$ 5 mil + 50 giros grátis, conforme anunciado pela casa.

Aqui é preciso ficar especialmente atento aos Termos & Condições, pois o bônus só será válido quando o jogador cumprir um rollover de 25x o valor recebido. E tal regra deve ser observada e cumprida em até três (3) dias a partir do momento em que aceitar o bônus.

Mercados de aposta e esportes disponíveis em LeoVegas

Conhecendo agora quais são as principais opções no tópico código promocional LeoVegas Brasil, vale a pena explorar agora os serviços da casa em si. Começando pelo básico: os esportes e mercados de apostas disponibilizados.

Visite o site da LeoVegas para apostar numa ampla variedade de jogos de cassino e eventos esportivos Crédito: Reprodução / LeoVegas

As principais modalidades da casa são:

Futebol;

Basquete;

Tênis;

Beisebol;

eSports;

Outros.

A lista de modalidades é bem grande, inclusive ultrapassando a barreira do esporte em si. A título de informação, é possível fazer apostas até em reality shows, premiações e afins.

Quanto aos mercados de apostas, é preciso especificar de qual esporte se está falando. A melhor forma de analisar, porém, é tomando o futebol como parâmetro, porque é o esporte mais popular no país e, por extensão, é o mais apostado e completo na LeoVegas Brasil.

Num jogo de futebol de primeiro nível, como no Brasileirão, Premier League, Champions League ou Libertadores, os mercados mais comuns incluem:

Vencedor final (1X2);

Total de gols;

Dupla-chance (oportunidade dupla);

Resultado correto (placar exato);

Total de gols por equipe;

Handicap;

Mercados asiáticos;

Outros.

Essa é uma lista apenas dos principais mercados, que cobre o que há de mais buscado nas apostas LeoVegas Brasil.

Odds da LeoVegas

Da mesma forma que é importante conhecer os esportes e mercados de uma casa de apostas para analisá-la corretamente, é preciso inserir na avaliação também as odds.

De maneira geral, as odds chamam a atenção quando são muito altas ou muito baixas, e sempre comparando com outras casas. LeoVegas Brasil está na média, e a melhor maneira de comprovar isso é pegar um evento qualquer de exemplo e explorar as odds principais.

Vejamos o jogo Bragantino x Corinthians, pelo Brasileirão. As odds LeoVegas estão em 1.98 no Bragantino, 3.40 no empate e 4.10 no Corinthians. Isso quer dizer que quem aposta R$10 na vitória do time da casa, se vencer, ganha R$19,80 (seus R$10 de volta + R$9,80 de lucro).

Um recurso interessante e fora da curva da LeoVegas Brasil é oferecer algumas apostas combinadas pré-prontas, e com odds melhoradas. Para esse jogo, por exemplo, uma combinação de Ambas Marcam + Total de escanteios acima de 9.5 gera odds de 3.40.

Claro que, assim como foi na análise de apostas online de futebol, o mesmo vale para as odds. Ou seja, cada esporte terá a sua, e é importante comparar entre as casas antes de sair efetivamente por aí fazendo suas apostas.

Use o aplicativo da LeoVegas para fazer suas apostas diretamente pelo celular Crédito: Arte / Parceiros Lance

Apostas ao vivo e streaming

Nenhuma casa de apostas séria hoje não oferece opções de apostas online ao vivo, seja nos esportes, seja no cassino. LeoVegas Brasil não é diferente, e lá é, sim, possível apostar enquanto o evento acontece, o que deve ser feito prestando especial atenção às odds.

Talvez resida aqui o ponto mais fraco da LeoVegas em termos de apostas online: a empresa não oferece streaming ao vivo para seus usuários, não importa o tipo do evento. Isso é um ponto a ser trabalhado, já que muitos jogadores preferem poder acompanhar as partidas, corridas e afins em tempo real enquanto apostam. Por outro lado, a casa oferece salas ao vivo de cassino, essas, sim, com streaming em tempo real.

LeoVegas App

Segundo dados do IBGE, hoje a grande maioria do acesso dos brasileiros à internet é feito pelo smartphone. E por isso empresas como casas de apostas e cassinos online têm investido cada vez mais em desenvolver aplicativos próprios para aparelhos móveis.

LeoVegas apostas não foge à regra nesse aspecto, e disponibiliza, sim, aos seus clientes, apps para fazer login diretamente na sua conta e apostar de onde estiverem, sem dependerem do navegador do celular.

Para baixar o aplicativo LeoVegas Brasil, o melhor é ir diretamente ao site da casa de apostas e fazer o download por lá, já que as lojas oficiais de app nem sempre comportam programas de bet. Uma vez feito o download, é só fazer login na sua conta LeoVegas e jogar normalmente. Os recursos são os mesmos disponíveis na versão desktop.

Métodos de pagamento LeoVegas

Agora que você já está mais familiarizado com os serviços da LeoVegas Brasil, vejamos uma parte muito importante e que não deve ser negligenciada: como funciona a parte de pagamentos na casa.

Para fazer seus depósitos, você conta com os seguintes métodos:

Transferência bancária;

PicPay;

Pay4Fun;

Pix;

AstroPay;

Boleto Bancário.

Os métodos de saque são os mesmos, exceto o boleto e o AstroPay, que são métodos de via única. O ideal, aliás, é sacar usando o mesmo método que você depositou, para evitar burocracias.

Nenhum dos métodos mencionados acima inclui taxas por parte da LeoVegas Brasil. O valor mínimo de depósito é de R$ 25 para qualquer método, e o tempo de processamento pode variar entre 5 dias úteis, como no caso do boleto, até instantaneamente.

Um recurso interessante das apostas online LeoVegas é poder determinar limites para suas transações, sejam depósitos, perdas ou ganhos. E o mesmo vale para tempo de jogo, como veremos mais adiante.

Serviço de atendimento ao cliente LeoVegas

Um último aspecto relevante de analisar sobre as apostas LeoVegas é o suporte ao cliente, isto é, a forma como a casa disponibiliza meios de seus jogadores entrarem em contato, em caso de necessidade.

Para obter ajuda da LeoVegas Brasil, você tem as seguintes opções:

Central de apoio (FAQ);

Bate-papo (chat) ao vivo;

E-mail.

Em termos de idioma, o jogador está seguro para falar (e ser atendimento) em português em todos os métodos. Quanto aos horários, porém, há limitações; o e-mail e a central de apoio funcionam o tempo todo, mas o chat ao vivo só está ativo das 7h às 22h – embora todos os dias da semana.

Conclusão sobre LeoVegas

A conclusão sobre a LeoVegas é de que se trata, antes de mais nada, de uma casa segura e confiável, e cujos serviços são compatíveis com o restante do mercado de apostas no Brasil. Nota-se que o esporte não é o carro-chefe, mas tem crescido; por outro lado, o cassino é o principal, e é uma das melhores opções de todas para os aficionados por jogos de cartas, mesa e afins.

Há que se notar, porém, que há carências no serviço; a ausência de streaming ao vivo para os esportes é uma falha, ainda que isso seja compensado com o cassino ao vivo e, em outro tópico, pela presença dos apps, algo que nem toda operadora tem. Ainda assim, é algo a ser revisto.

Em suma, LeoVegas Brasil é uma opção interessante por oferecer bônus e odds competitivas. Ainda que possa melhorar no aspecto do streaming, isso não tira o brilho da operadora ou ofusca suas outras qualidades.

