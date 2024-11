bet365: qual será o destino de Neymar? Veja odds

O futuro de Neymar tem sido alvo de muita especulação recentemente. Após assinar com o Al-Hilal na Saudi Pro League em 2023, o craque brasileiro enfrentou um período desafiador, lidando com lesões que limitaram suas atuações no Oriente Médio.

Desde sua saída do Paris Saint-Germain, Neymar disputou apenas sete partidas em uma temporada e meia, alimentando rumores sobre sua possível saída do Al-Hilal Riyadh.

Esses rumores têm gerado crescente interesse sobre qual será o próximo destino de Neymar, com especulações que vão desde um retorno ao Brasil até potenciais reencontros com ex-companheiros de equipe no exterior.

Os rumores têm se concentrado especialmente em um retorno ao Santos ou na possibilidade de reunir o lendário trio MSN no Inter Miami. O futuro ainda é incerto, mas a empolgação em torno do próximo passo de Neymar é inegável.

Pensando nisso, a bet365 abriu um mercado que diz respeito ao futuro do Neymar. Assim, você pode apostar em qual clube estará o camisa 10 no dia 05/02/2025. Confira as odds na tabela abaixo:

Clube Odds Al Hilal Riyadh 1.40 Qualquer Time Brasileiro 4.00 Qualquer Time MLK 9.00 Barcelona 17.00 Chelsea 34.00 Manchester United 34.00 Manchester City 34.00 Inter de Milão 41.00 Arsenal 41.00 AC Milan 51.00 PSG 51.00 Olympiakos 51.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 21 de novembro de 2024 às 11 horas.