Lucas, do Brasília, é o Craque da Rodada do Caixa NBB 24/25

O armador Lucas teve uma atuação de destaque na vitória do Brasília sobre o Vasco por 88 a 79, na última quinta-feira (12), pelo CAIXA NBB 24/25, no Ginásio de São Januário. O jogador foi escolhido pelo Lance! o Craque da Rodada, ao comandar a vitória do time da capital federal com 21 pontos, 4 rebotes e 7 assistências.

O Brasília acumula soma 10 vitórias e 4 derrotas nesta temporada do NBB. Com o triunfo sobre o Vasco, o time do técnico Dedé Barbosa alcançou a terceira posição na tabela, com aproveitamento de 71%.

Em uma partida acirrada, o destaque do primeiro quarto ficou por conta de Lucas, que comandou a reação da equipe visitante. O Vasco começou melhor, abrindo 7 pontos de vantagem na metade do período, mas Lucas, com a camisa 10, brilhou ao marcar 9 pontos e atingir 100% de aproveitamento nos arremessos. Sua atuação foi fundamental para a virada do Brasília, que encerrou o primeiro quarto em vantagem: 19 a 16 sobre o Vasco.

O jogo se manteve equilibrado até o fim do terceiro período, quando Brasília impôs seu ritmo de jogo e abriu 8 pontos de vantagem. A equipe treinada por Dedé Barbosa, que chegou a liderar o duelo por 16 pontos no último período, apostou na transição rápida para a quadra ofensiva e ditou o andamento do confronto. Lucas foi fundamental para o time visitante, principalmente no último quarto de partida, quando anotou 9 pontos, teve 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra e selou a vitória do time visitante por 88 a 79.

Lucas (de azul), atleta do Brasília, em duelo contra Paulichi, do Vasco em partida do NBB. (foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco).

O desempenho de Lucas nos arremessos foi decisivo para a vitória do Brasília sobre o Vasco. O armador de 27 anos teve uma atuação impecável, alcançando 83% de aproveitamento nas bolas de três (5/6) e 80% nos lances livres (4/5). Além disso, Lucas liderou o índice de eficiência do confronto, com impressionantes 28 pontos, o maior entre todos os jogadores.

Esse índice reflete a verdadeira contribuição de um atleta para sua equipe, levando em conta tanto os aspectos positivos, como pontos, rebotes e assistências, quanto os negativos, como erros nos arremessos e turnovers. A performance de Lucas foi fundamental para o triunfo da equipe visitante.

Nascido em Macapá (AP), Lucas está na oitava temporada dele no Caixa NBB. O atleta de 27 anos chegou ao Brasília nesta temporada e tem média de 14 pontos, 2,5 rebotes e 5 assistências na atual edição.

O próximo compromisso do Brasília pelo NBB será contra o Pato Basquete, na próxima segunda-feira (16). O confronto acontece na Arena BRB Nilson Nelson, no Distrito Federal, às 19h30 (de Brasília).