O aplicativo de apostas é fácil de navegar?



Como falamos logo acima, é preciso que os aplicativos de apostas sejam práticos, simples e fáceis de operar.



Afinal, a maioria dos apostadores que usam o celular para palpites fazem no dia a dia ou durante momentos de lazer, como ao assistir um jogo com os amigos.



Por isso, todos os indicados são fáceis de usar mesmo para quem não tem experiência com sites de apostas.



Aliás, pensamos não só nas apostas em si, mas também em outras coisas necessárias para apostar.



Por exemplo, quão fácil é fazer um depósito? E os saques, são demorados e complicados? Dessa maneira, eliminamos qualquer app de apostas que limitasse a experiência dos jogadores.



E mais uma vez reiteramos a questão dos bônus. Dessa maneira, eles precisam não só oferecer créditos de aposta ou coisas do tipo, mas também devem ter requisitos possíveis de serem cumpridos.



Similarmente, é importante que o jogador consiga selecionar e acompanhar diversas apostas de uma só vez.



Assim, mesmo que queira apostar em várias partidas, ainda conseguirá sem deixar passar nada. Inclusive, também damos mais atenção em casas de apostas que facilitem o uso de cash out e outras funções semelhantes.



Afinal, muitas vezes uma aposta que parecia ter fracassado é salva com a interrupção do palpite.



O aplicativo tem uma variedade de mercados de apostas?



Você sabe o que são mercados de apostas esportivas? Por exemplo, digamos que você queira apostar no Campeonato Brasileiro. Assim, escolhe uma partida entre Atlético Mineiro e Athletico Paranaense.



Logo de cara, você poderá escolher entre quem vai ser o vencedor da partida, mas também é possível indicar o número de faltas, escanteios, cartões, entre outros tipos de palpites.



Dessa forma, esses são os mercados de apostas esportivas. Eles permitem que você aproveite em diversas variáveis diferentes de um jogo, com odds que mudam bastante em cada categoria.



Aliás, é esse o motivo para buscar por app de apostas com muitos mercados: aproveitar várias odds diferentes, com riscos aceitáveis.



Já que as melhores apostas esportivas equilibram cotações interessantes com chances reais de vitória, quanto maior a variedade, maior a chance de encontrar mercados vantajosos.



E quais opções não podem faltar? Primeiro, buscamos o básico: handicaps asiáticos, handicaps europeus, mercados com os melhores jogadores, palpites em escanteios, faltas, etc.



Além disso, também procuramos por mercados exclusivos, diferentes, que proporcionam experiências únicas.



Por exemplo, algumas casas de apostas permitem que o jogador crie um mercado. Já que tais funcionalidades podem fazer a diferença, com certeza somaram pontos nas nossas comparações.