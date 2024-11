A promoção ocorre das 18:00, horário de Brasília, de 26 de novembro até o final da partida Liverpool vs Real Madrid, em 27 de novembro de 2024.

Para ser elegível ao bônus de R$15 em High Flyer, você deve solicitar participação e fazer apostas qualificativas através da funcionalidade Criar Aposta totalizando R$30 ou mais em Liverpool vs Real Madrid que ocorre em 27 de novembro de 2024.

Apenas apostas qualificativas feitas com Criar Aposta entre as 18:00, horário de Brasília, de 26 de novembro e o final da partida Liverpool vs Real Madrid, em 27 de novembro de 2024, contarão como apostas qualificativas.

Várias apostas qualificativas podem ser feitas na partida qualificativa, desde que o total acumulado seja igual a R$30 ou superior.

As apostas realizadas devem cumprir determinadas condições para contarem para esta oferta:

Conter ao menos 3 seleções.

Conter odds combinadas de 2.00 (1/1) ou superiores.

Quando a opção Encerrar Aposta tiver sido usada para encerrar parte de um valor de aposta, apenas o valor de aposta ativo restante contará.

Quando uma aposta tiver sido editada utilizando a nossa funcionalidade Editar Aposta, apenas o novo valor de aposta na nova aposta contará.

Apostas encerradas na totalidade através da funcionalidade Encerrar Aposta, apostas em Jogos Instantâneos, apostas em seções de Jogo, Apostas Simples, Apostas Grátis, apostas feitas usando Créditos de Aposta, Jackpot, apostas anuladas ou entradas do Fantasy - Esportes, não contarão.

O prêmio será creditado como bônus no prazo de 72 horas após a conclusão do período. promocional e deve ser ativado no prazo de três dias. Você receberá comunicações para avisar quando o bônus estiver disponível para ser ativado. Para aceitar o seu bônus, acesse Cassino no aplicativo de Esportes e clique em Aceitar na mensagem pop-up. Alternativamente, você poderá acessar o site de Jogos no navegador pelo computador ou celular e ativar via mensagem pop-up ou através da seção Minhas Ofertas. Uma vez aceito, você terá três dias para utilizar o bônus.

Você terá que apostar o valor do seu bônus três vezes em High Flyer antes de poder realizar o saque dos seus fundos de bônus e quaisquer ganhos resultantes destes.

Esta oferta está disponível apenas para clientes novos e elegíveis.