Grupo da Meyer Shank Racing está ainda mais comprometido com vitórias em 2025

Olá, amigos, tudo bem?

Aposto que aí no Brasil está calor. Em compensação, aqui onde estou, no estado de Ohio, onde fica a sede da nossa equipe, a Meyer Shank Racing, está quase 15 graus NEGATIVOS nesta quinta, 12, dia em que escrevo a coluna que vocês estão lendo agora. Mas é assim que é, então, vamos que vamos.

continua após a publicidade

Estou aqui por vários motivos. São reuniões de trabalho, eventos promocionais e confraternizações de final de ano. As raízes da equipe fundada por Mike Shank estão neste estado, não somente por causa do endereço, mas principalmente pelos fortes laços com a comunidade. É muito legal ver o time todo envolvido em ocasiões que estreitam os laços com a população.

➡️ FIA revela número que Gabriel Bortoleto usará na Fórmula 1

E por falar em laços, teremos um 2025 de muitas atividades para e, no meu caso, o planejamento é para o sócio de equipe e o piloto, também. Como todos sabem, 2024 foi meu primeiro ano completo como um dos donos da Meyer Shank Racing e me proporcionou um aprendizado extraordinário. Incrível como o foco do piloto, que obviamente é ganhar corridas e campeonatos, quase sempre não permite que ele se envolva ainda mais com o dia a dia da equipe.

continua após a publicidade

Quer dizer que, mesmo estando ali cumprindo a função, foge do piloto uma compreensão mais precisa de como funciona o time. Isso é absolutamente verdadeiro se a gente pensar do outro lado da moeda. Conhecer intimamente o lado do piloto nem sempre é uma tarefa simples para um chefe de equipe e seus sócios.

Hélio em Indianapolis, Indiana, nos Estados Unidos (Foto: James Black | IMS Photo)

➡️ Ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 afirma que não contrataria Hamilton

É por isso que me orgulho do momento que estou vivendo, pois estou conseguindo unir a minha experiência como piloto com essa verdadeira “universidade” que estou “cursando”, aprendendo como uma equipe deve ser administrada.

continua após a publicidade

Com os recursos de hoje, muita gente me pergunta se um encontro desse não dá para ser online, sem necessidade de viagem e se livrando dessa “geladeira” que é o norte dos Estados Unidos desde agora até fevereiro ou março.

Realmente, poderia ser dessa forma, mas nada substitui rever as pessoas, dar um abraço de agradecimento em cada membro da equipe, contar histórias, dar muita risada, planejar o futuro olho no olho e sentir aquela atmosfera que só a sede de uma equipe pode proporcionar, principalmente quando você faz parte dela, dentro e fora do cockpit.

Ainda somos uma equipe em crescimento. Nosso grupo tem cerca de 50 pessoas, praticamente a metade de quando eu cheguei em 2021. A minha vitória em Indianapolis naquele ano, sem sombra de dúvida, projetou a Meyer Shank Racing para um nível mais elevado, linha ascendente que vem sendo mantida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Reforçar nossos laços e tornar mais sólidos ainda os valores e objetivos que nos unem, tornam o ‘commitment’ do grupo muito mais intenso, verdadeira ferramenta para nossos desafios em 2025. Ampliar a nossa competitividade na IndyCar e retomar a trajetória na IMSA, com a mesma força que apresentamos até 2023, são desafios que só um grupo muito unido pode enfrentar. Fico muito feliz em constatar que nosso grupo já tem essas características fundamentais.

Por hoje é isso, amigos. Apesar da neve, vou indo porque a agenda por aqui está apenas começando. Abraço e até semana que vem!