PlayPIX app: apostas pelo celular com bônus

Para quem está começando a apostar, o app da PlayPIX pode ser um recurso importante. Disponível para Android, a ferramenta permite que os usuários montem suas previsões de forma mais prática e dinâmica pelo celular, aproveitando ainda o código promocional PlayPIX para obter uma oferta de boas-vindas.

Porém, considerando que a casa de apostas ainda é relativamente nova, apresentaremos detalhes sobre os seus serviços. Portanto, veja como baixar e instalar o app, jogar pelo celular, acessar os principais recursos, e mais.

Como baixar o aplicativo da PlayPIX no iOS e no Android?

Sem dúvidas, hoje em dia, os dispositivos móveis são bons aliados dos usuários. Com isso em mente, muitas plataformas de apostas disponibilizam um app nativo.

Assim, ao analisar o site da PlayPIX Brasil, verificamos que o recurso está disponível exclusivamente para dispositivos Android. Porém, ele não existe para aparelhos do sistema iOS e os jogadores podem montar suas apostas pela versão mobile do site, apenas.

O app é simples e fácil de baixar e instalar. Quanto à versão mobile, não há necessidade de baixar nada, já os usuários podem navegar por todas as áreas do site utilizando o navegador Safari. Assim, abaixo, vamos detalhar como utilizar ambas as versões.

Como fazer o download do app da PlayPIX para Android (apk)?

Se você utiliza um smartphone ou tablet com o sistema Android, poderá baixar o aplicativo nativo da empresa. Entretanto, é preciso saber que o recurso não é oferecido na loja oficial da Google Play. Isso se deve às políticas que se referem aos aplicativos de apostas no Brasil.

Sendo assim, para instalar o aplicativo da PlayPIX no Android, é preciso baixar o apk diretamente no site oficial da empresa. Para tanto, basta seguir os passos abaixo:

1. Inicialmente, abra o navegador do seu celular Android;

2. Em seguida, entre no site oficial da PlayPIX Brasil;

3. Na tela inicial, toque nos três pontinhos no canto superior direito;

4. Feito isso, toque na opção Instalar e confirme;

5. Por último, é só aguardar a instalação ser concluída.

Para instalar o apk da PlayPIX, é preciso autorizar a instalação de apps em seu dispositivo a partir de fontes desconhecidas. Para tanto, basta acessar o menu de configurações do seu aparelho. Informamos que todo este processo é seguro; porém, recomendamos que baixe o app apenas em fontes oficiais da empresa.

Tem um app da PlayPIX para iPhone?

Como mencionamos, não. Por restrições legais, no momento, nenhuma plataforma disponibiliza aplicativos para dispositivos iOS. Dessa forma, a única alternativa para acessar a PlayPIX no iOS é por meio da sua versão mobile.

Destacamos, entretanto, que os usuários de iPhone ou iPad podem colocar um atalho para o site desta empresa. Para tanto, basta seguir o tutorial abaixo:

1. Primeiro, abra o seu navegador Safari e acesse o site da PlayPIX;

2. Depois disso, na barra inferior da tela, toque no botão de compartilhamento;

3. Em seguida, toque na opção Adicionar à tela inicial;

4. Feito isso, defina um nome para o atalho;

5. Por fim, é só confirmar a criação do ícone para o site da PlayPIX.

Após seguir essas etapas, é só abrir o atalho e fazer login em sua conta. Caso não tenha um cadastro ativo, basta se registrar na empresa.

Lembramos que todos os recursos e funcionalidades do site estão presentes no atalho. Isso significa que os jogadores podem fazer pagamentos e até mesmo acionar o suporte da casa.

Cadastro e login pelo app da PlayPIX

Para começar a apostar nesta plataforma, primeiramente, os interessados devem se registrar. Este processo, além de intuitivo, pode ser realizado com alguns toques na tela. Aliás, tanto pelo computador quanto pelo celular, as informações solicitadas são as mesmas.

Dito isso, veja abaixo os passos necessários para se registrar na PlayPIX no Brasil:

1. Abra o app da PlayPIX ou acesse a versão mobile do site;

2. Então, no canto superior direito da tela, toque em Inscrever-Se;

3. Feito isso, informe o seu e-mail, telefone, CPF e crie uma senha de acesso;

4. Caso tenha disponível, informe o seu código promocional da PlayPIX;

5. Para finalizar o cadastro, toque no botão Inscrever-Se.

Informamos que, ao se registrar na plataforma, você concorda com os seus Termos e Condições de uso. Por isso, recomendamos que leia as regras da empresa na íntegra antes de confirmar o registro da sua conta. Outro detalhe é que o cadastro só está disponível para usuários com pelo menos 18 anos completos.

Visite o site da PlayPIX para conhecer diferentes mercados de apostas esportivas. Crédito: Reprodução / PlayPIX

Como obter o bônus da PlayPIX de até R$500 pelo celular?

Para quem está começando nas apostas esportivas, a PlayPIX Brasil oferece uma oferta de boas-vindas. Ela permite que os jogadores obtenham bônus de até R$ 3500 + R$ 20 de aposta grátis. Para ativar essa promoção, os usuários podem utilizar tanto o computador quanto o celular.

O detalhe é que, para se qualificar à oferta, os usuários devem atender a alguns requisitos específicos. Portanto, recomendamos que consultem os Termos e Condições completos disponíveis no site oficial da PlayPIX. Destacamos alguns dos principais pontos abaixo:

Depósito Mínimo: É necessário realizar um depósito mínimo de R$ 30 para se qualificar para o bônus.

Fator de Aposta: O valor do bônus deve ser apostado 20 vezes (20x) antes de poder ser retirado.

Pagamento Máximo: O retorno máximo que você pode obter é de 2.500% do valor apostado ou R$ 25.000, o que ocorrer primeiro.

Jogos Permitidos: O bônus pode ser usado em apostas múltiplas em todos os esportes, desde que contenham pelo menos 3 seleções e com odds mínimas de 1,3.

Apostas Grátis: Você receberá uma aposta grátis de R$5 a cada dia durante um período de 4 dias.

Uso de Apostas Grátis: As apostas grátis podem ser utilizadas em todos os esportes, sem restrições específicas.

Todos os bônus e promoções estão sujeitos a termos e condições adicionais, que devem ser consultados para mais detalhes.

Com isso em mente, separamos abaixo quais etapas seguir para reivindicar esta oferta no seu primeiro depósito. Basta:

1. Primeiramente, abra o aplicativo da PlayPIX e faça o seu cadastro;

2. Em seguida, clique no botão de depósito e selecione o menu Bônus;

3. Então, verifique as ofertas disponíveis e clique em Resgatar, naquela que preferir;

4. Após ativar a bonificação de boas-vindas, clique em Depositar;

5. Por fim, é só fazer uma transferência elegível e aguardar a liberação do bônus.

Como apostar na PlayPIX pelo celular?

Para registrar suas apostas na PlayPIX no Android ou no iOS, o processo e os requisitos são os mesmos. O primeiro requisito é a necessidade de ter uma conta ativa no site. Outro ponto essencial é que, depois de se cadastrar, os usuários também devem fazer um depósito inicial.

Dito isso, uma vez que tenham conta ativa e saldo válido, os jogadores podem fazer apostas na pré-partida e selecionar mercados para apostar ao vivo. A plataforma permite ainda a montagem de diferentes tipos de prognósticos, sendo os principais deles as apostas simples e múltiplas. Daremos mais detalhes a seguir.

Como fazer uma aposta única?

Se você tem dúvidas sobre os palpites simples, ou únicos, eles consistem em cartões de apostas com só um prognóstico. Portanto, esta forma de apostar é mais comum entre jogadores iniciantes, já que basta acertar uma única previsão. Dito isso, veja abaixo como fazer uma aposta única em dispositivos móveis:

1. Acesse o app da PlayPIX ou a versão mobile em seu celular e faça login;

2. No menu inferior, clique em Esportes, escolha uma modalidade e toque na aba Ao Vivo ou Prematch;

3. Depois, escolha o evento ou competição e selecione a partida em que deseja apostar;

4. Na tela seguinte, veja os mercados oferecidos pela casa e clique naquele que preferir;

5. Por fim, verifique as odds, insira o valor do palpite e clique em Fazer a Aposta.

Como fazer uma aposta múltipla?

Diferentemente das apostas únicas, nos palpites combinados, os jogadores devem selecionar dois ou mais mercados de eventos distintos. A vantagem é que, nesse caso, as odds são combinadas entre si, o que eleva o retorno potencial. Porém, o risco também é maior, já que é preciso acertar todas as previsões, sem um único erro.

Vale notar ainda que, nas apostas múltiplas, não é possível combinar mercados dentro do mesmo evento. Por outro lado, os jogadores podem palpitar em eventos, competições e até mesmo modalidades distintas.

Dito isso, confira abaixo as etapas necessárias para criar suas apostas múltiplas:

1. Faça login em sua conta no site da PlayPIX Brasil;

2. Então, acesse o menu de esportes e verifique as modalidades disponíveis;

3. Feito isso, adicione ao cartão de apostas os mercados que deseja combinar;

4. Verifique as odds da aposta combinada e o potencial retorno;

5. Por fim, informe o valor do palpite e toque em Fazer a Aposta para confirmar.

Os principais recursos do app da PlayPIX

Considerando os mais variados usuários, avaliamos as principais funcionalidades do aplicativo para Android, da versão mobile para iOS, e o que ambas disponibilizam para os usuários. Assim, abaixo, confira algumas características dos recursos oferecidos pela PlayPIX no Brasil.

A PlayPIX traz jogos de cassino populares para diferentes públicos

Cassino da PlayPIX pelo app: jogos populares disponíveis

Além das apostas esportivas, os usuários que preferirem também podem jogar no cassino da empresa. Inclusive, o catálogo de jogos da operadora é bastante amplo, e os jogadores podem encontrar os principais títulos do mercado. Há inúmeras categorias disponíveis, dentre as quais vale citar jogos de crash, slots, loteria e muito mais.

Vale mencionar ainda que, assim como nas apostas esportivas, os usuários também podem encontrar vários jogos de cassino ao vivo. Portanto, esta é uma possibilidade para quem busca uma experiência mais imersiva na plataforma. Afinal, neste caso, os jogos contam com a participação de outros jogadores, além de serem controlados por dealers reais.

Dito isso, na avaliação dos nossos editores, alguns títulos se destacam no catálogo da PlayPIX. Os mais populares incluem os seguintes jogos:

Fortune Tiger;

Aviator;

White Mustang;

JetX;

Blackjack;

Roulette;

E muito mais.

Promoções no aplicativo da PlayPIX

Como já destacamos, os fãs de apostas esportivas podem reivindicar uma oferta de boas-vindas distinta. A promoção, como já mencionamos, consiste em uma bonificação de 100% sobre o primeiro depósito até R$500.

Todavia, a operadora também disponibiliza outras promoções para jogadores regulares e recém-cadastrados. Nesse sentido, recomendamos que consulte o site oficial para conferir na íntegra as principais ofertas da empresa.

Todavia, para facilitar a sua experiência, listamos abaixo algumas das bonificações que se destacam na empresa. Elas incluem:

Bônus de boas-vindas para o cassino : ao se registrar, os jogadores fãs de jogos de cassino podem obter um bônus de de até R$3500 mais 50 giros grátis.

: ao se registrar, os jogadores fãs de jogos de cassino podem obter um bônus de de até R$3500 mais 50 giros grátis. Bônus de recarga : válida para todos os usuários, esta oferta oferece aos jogadores um bônus de 20% para apostar em caça-níqueis selecionados;

: válida para todos os usuários, esta oferta oferece aos jogadores um bônus de 20% para apostar em caça-níqueis selecionados; Cashbacks: a soma de apostas perdidas durante um período específico pode retornar como cashback para os apostadores. O cashback pode chegar a 10% para apostas esportivas e 25% em jogos específicos no cassino da PlayPIX.

Antes de reivindicar cada uma das promoções listadas, é importante conferir suas regras de uso. Além disso, algumas delas podem ser oferecidas temporariamente. Diante disso, vale a pena ficar atento às promoções ativas no site.

Rapidez e facilidade de uso

Assim como o site para desktop, o app da PlayPIX no iOS e no Android apresentam um layout amigável e intuitivo. Porém, além da facilidade em navegar pelo celular, vale destacar também que a plataforma é muito rápida.

Em nossa experiência, verificamos que as transições entre as telas se dão sem congelamentos ou atrasos. Outro detalhe que vale mencionar é que o carregamento é bastante ágil, o que proporciona aos usuários uma experiência mais fluida.

Disponibilidade e acessibilidade a muitos mercados

Outro recurso valioso no app da PlayPIX é a sua ampla variedade de mercados. Afinal, tanto quem está mais acostumado a esportes tradicionais quanto quem buscam esportes específicos pode encontrar diversas opções para apostar.

Dentre as principais modalidades, vale destacar esportes como futebol, tênis, basquete, eSports, apostas especiais e muitos outros. Ademais, há também diferentes tipos de apostas, incluindo mercados de longo prazo e uma extensa cobertura de competições.

Apostas ao vivo pelo app da PlayPIX

Nas apostas ao vivo, o aplicativo da PlayPIX também se destaca. Isso porque os jogadores podem encontrar no app uma seção exclusiva com um calendário extenso de eventos ao vivo.

Inclusive, há ferramentas extras que podem tornar a experiência dos jogadores ainda mais imersiva. Um exemplo disso são as odds dinâmicas e funções como o cash out e o streaming de jogos — onde não observamos travamentos.

Cash out na PlayPIX pelo celular

O cash out é uma ferramenta útil, especialmente em situações específicas. Isso porque, no geral, a ferramenta possibilita ao jogador encerrar o seu palpite antes do evento ser concluído.

Na prática, isso significa que, se o palpite não estiver indo como esperado, dá para minimizar eventuais perdas. Contudo, caso o palpite esteja se concretizando, mas ainda haja risco de reviravoltas, é possível garantir parcialmente o potencial retorno oferecido pela casa.

Apesar disso, vale mencionar que esta funcionalidade nem sempre está disponível. Ela só pode ser utilizada em jogos selecionados.

Transmissão ao vivo no app

Outro recurso presente tanto no app quanto no computador é o serviço de streaming. Isso significa que os jogadores podem acompanhar a transmissão de partidas elegíveis em tempo real enquanto apostam.

Porém, vale destacar que nem todos os eventos são cobertos, já que o recurso está sujeito à disponibilidade. Verifique a disponibilidade no site oficial sempre.

Depósitos e saques pelo app da PlayPIX

No momento em que este artigo foi escrito, o único meio disponível na empresa para fazer transações é o Pix. Porém, esta é uma forma de pagamento bastante popular entre os usuários brasileiros.

Isso se deve à sua segurança e agilidade na conclusão das operações de depósitos e saques. Dito isso, explicamos abaixo as etapas necessárias para fazer pagamentos pelo celular com o aplicativo da operadora.

Como depositar pelo aplicativo da PlayPIX?

Antes de começar a jogar, e até mesmo para reivindicar os bônus da PlayPIX, é preciso fazer uma recarga inicial. Assim como no computador, as etapas para realizar uma transferência para sua carteira no site são bem simples:

1. Acesse o app da operadora ou entre no seu site oficial da PlayPIX;

2. Feito isso, realize o login na PlayPIX;

3. Então, toque no símbolo de uma carteira azul, na parte superior da tela;

4. Na tela seguinte, informe o seu CPF, escolha ou informe o valor da operação;

5. Por fim, clique em Depositar e conclua o pagamento via Pix pelo app do seu banco.

Informamos que, em cada transação, existem limites mínimos e máximos dos valores. Outro detalhe é que o depósito geralmente pode ser compensado em alguns minutos. Porém, caso haja atrasos, pode ser útil contatar o suporte da PlayPIX no Brasil.

Como sacar na PlayPIX pelo celular?

Depois de montar suas apostas, os jogadores têm duas opções: continuar apostando ou fazer retiradas do valor disponível dos potenciais retornos, total ou parcialmente. Há, porém, algumas regras que devem ser seguidas.

Por exemplo, no caso de haver um bônus ativo, o rollover deve ser completado. Além disso, a conta para a qual a transferência será enviada deve estar em nome do jogador registrado na empresa.

Dito isso, veja os passos para sacar pelo celular na PlayPIX:

1. Acesse o app da empresa ou abra o site da PlayPIX em seu navegador móvel;

2. Em seguida, faça login na PlayPIX com suas credenciais;

3. Na parte superior da tela, toque sobre o saldo disponível;

4. Então, clique em Retirar e verifique os valores que estão liberados para retirada;

5. Por fim, informe sua chave Pix, o valor do saque e clique em Retirar.

O aplicativo da PlayPIX é seguro?

Seja no apk da PlayPIX, seja em qualquer outra versão da operadora, vale saber que as tecnologias de segurança da plataforma são aplicadas. Ou seja, tanto as informações pessoais quanto financeiras dos jogadores são criptografadas. Além disso, o app da empresa também possui regras de uso bem claras e transparentes.

É legal apostar na PlayPIX no Brasil?

Além de ser segura, podemos dizer que a PlayPIX também é uma empresa confiável e legal para usuários brasileiros. Primeiramente, isso se dá, pois a empresa é devidamente licenciada e regulamentada por uma entidade internacional renomada.

Além disso, a operadora faz parte das empresas listadas no site da Sigap (Sistema de Gestão de Apostas) e que contam com autorização do Ministério da Fazenda para operar. Aliás, a empresa aguarda a concessão da licença nacional, que será emitida pelo Governo Federal para as plataformas que se adequarem à Lei das Bets.

O app da PlayPIX é bom?

Essa é uma questão subjetiva. Afinal, para determinar se este app vale a pena, é preciso considerar aspectos pessoais. Cada casa de apostas apresenta pontos fortes, mas outros em que poderia melhorar.

Sendo assim, ao escolher uma operadora, é preciso verificar se a empresa se adapta às suas preferências. Logo, verifique o app e tira as suas próprias conclusões.

Apesar disso, ao analisar o apk da PlayPIX, verificamos que a funcionalidade é uma opção bastante sólida. Isso porque, na opinião dos nossos editores, há pontos que valem a pena, inclusive para quem está começando.

Por exemplo, o app conta com uma interface amigável e todos os recursos da plataforma estão presentes. Outro detalhe é que, mesmo no apk da PlayPIX, é possível apostar em esportes ou jogar no cassino. Em caso de dúvidas, os jogadores também podem acionar o suporte da plataforma com alguns toques na tela.

Porém, nem tudo são flores, já que consideramos alguns aspectos negativos da PlayPIX no Android ou no iOS. O primeiro ponto negativo é que não há uma versão nativa para iOS. Ademais, dependendo do uso do aplicativo, o consumo de bateria pode diminuir a sua vida útil.

Atendimento ao cliente no app da PlayPIX

Em algumas situações, pode ser comum enfrentar problemas, ou mesmo ter dúvidas sobre o funcionamento da casa e de seus recursos. Diante disso, avaliamos os canais de atendimento, e já dá para adiantar que este recurso é bastante eficiente na PlayPIX Brasil.

Afinal, por lá, os jogadores podem contar com canais diversos. O mais comum é o bate-papo ao vivo, pois este funciona em português e está disponível para resolver quaisquer questões em tempo real. No entanto, o chat não fica ativo 24/7, apenas das 09:00 e as 00h, de segunda a sábado, apenas.

Alternativamente, também é possível contatar o suporte da empresa por e-mail – [email protected]. Porém, neste caso, o prazo para obter uma resposta pode levar várias horas.

Perguntas frequentes sobre o aplicativo da PlayPIX Brasil

Mesmo após as informações deste guia, você ainda tem dúvidas? Então, não se preocupe, pois respondemos abaixo as perguntas mais frequentes entre os jogadores, selecionadas por nossos editores.

A PlayPIX tem aplicativo?

Sim. Mas, quando este artigo foi escrito, só era possível contar com um aplicativo nativo para baixar e jogar em dispositivos Android. Nesse caso, para apostar no sistema iOS, você deve acessar o site pelo seu próprio navegador móvel.

Como se cadastrar na PlayPIX pelo celular?

Tanto no computador quanto no celular, você pode seguir os mesmos passos para se registrar na PlayPIX. Isso porque o processo e os documentos exigidos são os mesmos. Portanto, a única coisa que muda é o layout da plataforma, que se adapta ao design de telas menores. Dessa forma, você deve entrar no app ou no site oficial da empresa e preencher corretamente o formulário de cadastro.

Como usar o app da PlayPIX?

No momento, existe a possibilidade de utilizar um aplicativo exclusivo da PlayPIX apenas em dispositivos Android. Sendo assim, para jogar nesta plataforma pelo iPhone ou iPad, você deve utilizar o seu navegador Safari. Já no caso do app, é só baixar o aplicativo, fazer login em sua conta ou se registrar na plataforma.

Dá para jogar no cassino da PlayPIX pelo aplicativo?

Os jogos de cassino também ficam disponíveis no aplicativo da empresa. Com isso, os apostadores podem jogar os seus jogos favoritos com poucos cliques na tela. Futuramente, se um aplicativo para iOS for desenvolvido, o menu dos jogos de cassinos também poderá ser disponibilizado.

Vale a pena apostar na PlayPIX pelo app?

Sendo um recurso que permite a utilização da plataforma de qualquer lugar, pode ser útil apostar na PlayPIX pelo celular. Ademais, a plataforma oferece uma ampla cobertura de esportes, eventos e mercados. Sem contar que o catálogo de jogos de cassino é também bastante diversificado. Portanto, apostar na empresa pelo app da PlayPIX pode ser uma opção segura e dinâmica.