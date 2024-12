Ex-lutador do UFC e irmão de Sidney Magal é preso nos EUA

Vinny Magalhães foi preso no último sábado (7), em Las Vegas, Estados Unidos, sob acusação de três crimes a mão armada. Segundo a “Ag. Fight”, o registo do departamento de polícia local relatou que, o carioca foi detido sem fiança até o próximo dia 23, quando começa a ser julgado. Ele permanece preso no centro de detenção Clark County.

Ainda de acordo com a reportagem, baseada no relatório policial, os três crimes foram registrados como “agressão com posse de arma letal” e envolvem três supostas vítimas ameaçadas pelo lutador. Um dos motivos seria uma discussão envolvendo a família e sua ex-esposa.

A ex-esposa de Vinny tem uma medida protetiva em relação ao lutador, e que pode ser ampliada em função do ocorrido. Em função das acusações, a pena pode chegar até 18 anos de prisão em regime fechado.

Cartel de Vinny no MMA

Em cinco lutas disputadas no UFC, Vinny venceu apenas uma e somou quatro derrotas. Na PFL, foram cinco vitórias e três derrotas. Em sua última apresentação no octógono, em 2021, lutou com Antônio Cara de Sapato. A luta terminou sem resultado após uma joelhada não intencional nas partes íntimas de Vinny.

Parentesco com Sidney Magal

Viny é irmão do cantor Sidney Magal por parte de pai, ambos cresceram afastados e tiveram pouco contato. Em uma reportagem do “UOL”, o artista confirmou o parentesco e disse que já tinha conhecido o lutador e sua família.