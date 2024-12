Sormani elege clube com menos tradição do Rio e dispara: ‘História pequenininha’

O jornalista Fábio Sormani deu uma forte declaração sobre um gigante da Série A do Brasileirão no início da semana. Comentarista da "Placar", o profissional afirmou que o Fluminense é o clube de "menos história e tradição" do Rio de Janeiro. Sormani ainda revelou que torceu para o Tricolor cair para a Série B nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista cita arrogância de Artur Jorge em Botafogo x Pachuca: ‘Sapecada vergonhosa’

- Eu torci para o Fluminense cair. Enquanto não pagar a Série B, eu vou torcer para cair. Torcedor do Fluminense, eu torci para vocês caírem, ponto final. Eu torço para o Santos. Se um dia, o Fluminense chegar à metade das glórias do Santos, aí eu vou começar a pensar que vocês existem. Vocês ganharam uma Libertadores acidental. Só isso que vocês tem, mais nada - começou Sormani.

- O Fluminense hoje é, seguramente, o time com menos história e tradição dos clubes do Rio de Janeiro. Mudem a história, passem a ganhar mais. Quando mudar a história, eu mudo o discurso. Mas enquanto continuar com essa história pequenininha que o Fluminense tem, eu vou continuar falando isso. Se vocês não gostarem, problema é de vocês - completou o jornalista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Fluminense lutou contra o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Palmeiras no domingo (8) no Allianz Parque e conquistou uma vaga na próxima Sul-Americana. O Vasco da Gama também disputa o torneio em 2025, enquanto Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e Botafogo, campeão brasileiro e da América, jogam a Libertadores no ano que vem.

➡️ Torcedores comparam Flamengo de 2019 e Botafogo de 2024 e dão veredito; veja