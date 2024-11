Racing x Cruzeiro: aposta grátis de R$10 na KTO pela final da Sul-Americana

O Cruzeiro representa o Brasil na grande final da Copa Sul-Americana ao enfrentar o Racing da Argentina neste sábado (23/10) às 17h (de Brasília). Na KTO você pode apostar no tão aguardado duelo e ainda ganhar uma aposta grátis de R$10.



Ficou interessado? Veja abaixo como participar da promoção da KTO para apostar na Raposa em busca da conquista inédita.

Entre na KTO >>

Como funciona a promoção da KTO

Essa oferta da KTO oferece uma aposta grátis de R$10 caso você perca sua aposta inicial. Como isso funciona? Simples, você aposta no mínimo R$10 no mercado de Resultado Correto no duelo entre Racing e Cruzeiro pela final da Copa Sul-Americana e caso perca, você ganha uma aposta grátis de R$10 para qualquer mercado da KTO.

Por isso, se você não tem conta na KTO, não perca tempo e aproveite para fazer seu cadastro.

Como participar da oferta da KTO?

Veja abaixo um pequeno passo-a-passo de como participar da oferta que a KTO oferece aos seus clientes:

1. Primeiramente faça seu login ou cadastre-se no site da KTO;

2. Em seguida, aposte no mínimo R$10 no mercado de resultado correto no jogo entre Racing x Cruzeiro;

3. Caso a sua aposta não seja vencedora, você receberá, em até 10 minutos após o término da partida, uma aposta grátis de R$10;

4. Por fim, com sua aposta grátis em mãos, aposte como preferir em qualquer mercado de apostas esportivas da KTO.

Entre no site da KTO e veja a página de promoções para mais informações sobre esta e outras ofertas.

Termos e Condições (T&C) da promoção:

Sabemos que toda promoção nas plataformas de apostas tem os seus termos e condições (T&C) que devem ser cumpridos. Veja abaixo os Termos e Condições (T&Cs) mais relevantes desta oferta da KTO:

Para participar da promoção você precisa clicar em “Aceito participar” na página da promoção;

A promoção é válida de quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 12h (meio-dia), até sábado, 23 de novembro, às 17h (horário de Brasília);

A aposta grátis tem validade de 4 dias e pode ser usada em qualquer mercado esportivo;

Somente uma aposta grátis por jogador será cedida, ou seja, somente a sua primeira aposta no mercado.

Veja os Termos e Condições (T&C) completos para esta aposta na página de promoções da KTO.