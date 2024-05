Código de bônus BetGlobal 2024: até R$800 para apostar em esportes

Faça apostas em esportes e cassino com bônus ao usar o código de bônus BetGlobal | Crédito: Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

Novos usuários que se cadastram com o código de bônus BetGlobal podem receber até R$800 em bônus para apostas esportivas. Além disso, também podem ativar uma oferta que disponibiliza até R$4000 mais 25 rodadas extras para o cassino. Saiba, a seguir, como se qualificar para receber as ofertas.

A BetGlobal é uma casa de apostas com reputação internacional, que oferece amplos mercados de apostas esportivas e jogos de cassino populares. Na plataforma, apostadores encontram, ainda, serviços como cash out e saques rápidos, o que complementa a experiência de jogo. Nesse guia completo, você descobre o que esperar da BetGlobal.

Ademais, se você quer fazer apostas com bônus, conheça as vantagens do código promocional Betano e do código bônus Parimatch.

O que posso conseguir com o código de bônus BetGlobal?

Apresentamos agora uma tabela para facilitar a visualização das ofertas disponíveis. Aliás, algumas das promoções podem necessitar de um código de bônus BetGlobal para ativação, conforme suas condições. Veja abaixo os bônus disponíveis e mais detalhes sobre cada oferta:

Cada uma dessas ofertas conta com regras e condições específicas para serem ativadas e utilizadas. Portanto, leia os termos e condições de uso antes de realizar o seu cadastro para avaliar se a oferta vale a pena para você.

Essa seleção foi feita pela nossa equipe editorial e não reflete uma recomendação. Afinal, cada jogador tem suas preferências e deve analisar as informações das ofertas disponíveis no site.

Bônus de boas-vindas de esportes na BetGlobal

A oferta de esportes pode ser ativada ao depositar usando o código de bônus BetGlobal. Nesse caso, você precisa depositar no mínimo R$50 para ser elegível a essa promoção. Além disso, o máximo oferecido pelo site é R$800.

O saldo recebido pode ser usado em qualquer modalidade esportiva do catálogo, mas precisa respeitar alguns requisitos. Confira alguns dos termos e condições de seguida.

Termos e condições (T&Cs)

O BetGlobal bônus de boas-vindas de esportes conta com algumas regras específicas para poder ser ativado e utilizado. Por isso, montamos uma lista com algumas das condições mais relevantes que encontramos durante nossa análise:

Somente quem depositou usando o código de bônus BEMVINDO100 pode ativar a oferta;

Depósito mínimo de R$50 e valor máximo oferecido é R$800;

O saldo deve ser usado em 7 dias para completar o rollover;

Apostas de Reembolso, Empate e Canceladas não são contabilizadas no rollover;

Ao ativar o bônus não é possível fazer apostas com cotas menores do que 2.0 para apostas simples e 2.50 apostas múltiplas.

Essas regras são importantes para evitar o cancelamento da oferta ou inelegibilidade. Contudo, há mais alguns critérios importantes para você conhecer. Por isso, veja o documento completo no site da plataforma.

Bônus de boas-vindas de cassino na BetGlobal

A segunda opção mais popular entre os novos clientes da BetGlobal Brasil é a oferta do cassino. Nesse caso, você recebe 120% do valor do seu primeiro depósito e o valor ofertado chega até R$4000. Complementando, a casa também libera até 25 rodadas extras para os novos usuários.

A ativação da promoção é feita ao usar o código de cupom BetGlobal durante o primeiro depósito. Além disso, o valor mínimo elegível é de R$50.

As 25 rodadas adicionais podem ser usadas somente no jogo 7 Fortune Frenzy apenas. Já o saldo do BetGlobal bônus pode ser usado na maior parte dos slots e em algumas roletas. No caso das apostas em slots, 100% do valor é contabilizado no rollover, enquanto apenas 10% das apostas em roletas valem.

Termos e condições (T&Cs)

Assim como a promoção de esportes, também há termos e condições que precisam ser respeitadas nesse BetGlobal bônus. Desse modo, separamos algumas das regras mais relevantes para você entender antes de fazer a ativação:

Os jogadores precisam apostar 30 vezes a somatória do bônus recebido com o valor depositado para liberar o saque;

Os requisitos de apostas devem ser concluídos em 14 dias após receberem o saldo extra;

Necessário a utilização do código de bônus BetGlobal para ser elegível ao bônus;

O valor mínimo do depósito deve ser R$50 e o saldo máximo oferecido é R$4000;

Apostas com risco mínimo ou sem risco não são permitidas ao usar o bônus.

Veja mais detalhes sobre os termos de uso no site da operadora. Afinal, há mais regras além da necessidade de usar um código bônus BetGlobal para usar essa oferta.

Outras promoções da BetGlobal

A operadora também possui outras promoções que podem ser ativadas ao se cadastrar com um código de bônus BetGlobal. No entanto, essas ofertas são temporárias e estão em constante atualização. Por conta disso, recomendamos que veja a lista atualizada acessando a plataforma.

Geralmente há BetGlobal bônus para competições ou jogos de cassino específicos. Isso pode variar entre cashback, apostas extras e muito mais. Além disso, há outros bônus ou código bônus BetGlobal para ativar diferentes ofertas.

Como abrir uma conta na BetGlobal? Passo a passo

Independentemente de qual BetGlobal bônus você vai ativar, é necessário abrir sua conta na plataforma. Por este motivo, montamos um passo a passo detalhado de como se registrar na operadora e se tornar elegível às ofertas. Veja abaixo:

1- Acesse o site da BetGlobal e clique em Cadastre-se Já para iniciar o cadastro;

2- Preencha o formulário com seus dados pessoais e insira o código de bônus BetGlobal no campo indicado;

3- Leia os termos de uso da casa e finalize o cadastro;

4- Depois disso, clique em Depósito, insira o código de bônus BetGlobal de sua preferência;

5- Conclua a transferência e aguarde o saldo entrar na sua carteira e o bônus ser creditado.

O cadastro na operadora é simples e não exige código bônus BetGlobal. Entretanto, se você quiser ativar uma das ofertas, precisa inserir o código de cupom BetGlobal no momento do depósito. O registro no site leva cerca de 5 minutos ou menos para ser concluído.

Termos e condições para abrir uma conta na BetGlobal

Se cadastrar na BetGlobal exige que você se encaixe em alguns critérios e respeite algumas condições. Caso contrário, a sua conta pode ser negada ou bloqueada. Por isso, veja abaixo alguns dos principais termos para fazer o seu registro no site:

A idade mínima para poder se cadastrar é 18 anos;

Clientes devem informar somente dados pessoais verdadeiros e atualizados;

A operadora tem o direito de solicitar documentos adicionais para verificar a identidade de seus clientes;

O código de bônus BetGlobal no momento do cadastro é opcional;

É permitida somente uma conta por CPF.

Os termos e condições completos estão disponíveis no site da operadora e abrangem muitos outros critérios. Por conta disso, é fundamental ler o documento completo antes de prosseguir com o seu registro.

Como fazer uma aposta na BetGlobal?

Agora que você já sabe como se cadastrar e depositar com um código bônus BetGlobal, mostraremos como apostar na plataforma. Nesse sentido, podemos adiantar que a operadora tem uma interface intuitiva e não complica o processo. Veja abaixo o passo a passo:

1- Entre na sua conta BetGlobal;

2- Em seguida, selecione o menu de esportes na barra superior de opções;

3- Escolha uma modalidade esportiva e competição pelo menu na lateral esquerda;

4- Selecione o jogo de seu interesse para consultar os mercados disponíveis;

5- Clique nos seus palpites para adicionar ao bilhete, digite um valor e confirme.

Assim você consegue realizar sua primeira aposta esportiva usando um BetGlobal bônus de boas-vindas. Lembre-se que se a promoção estiver ativada, seu palpite precisa ter odds mínimas de 2.0 (ou 2.50 para apostas múltiplas).

Uma das vantagens da BetGlobal é a extensa lista de modalidades oferecidas em seu catálogo. Inclusive, as principais competições do mundo também estão disponíveis para os apostadores escolherem.

Outro ponto positivo das apostas BetGlobal é que a casa tem a função de odds aprimoradas. Nesse caso, alguns eventos esportivos contam odds especiais para você apostar. Isso significa que o valor está um pouco mais distinto do que estaria normalmente.

Mercados de apostas da BetGlobal

Usar o código de bônus BetGlobal permite que você ative o bônus de boas-vindas de esportes. Portanto, é fundamental conhecer os principais esportes disponíveis no catálogo da operadora. Veja na lista abaixo alguns exemplos de esportes e suas principais ligas:

Futebol : Premier League, Campeonato Brasileiro, Champions League, La Liga;

: Premier League, Campeonato Brasileiro, Champions League, La Liga; Basquete : WNBA, NBA, NBB, NCAA, EuroLiga, Liga ACB (Espanha);

: WNBA, NBA, NBB, NCAA, EuroLiga, Liga ACB (Espanha); Tênis : Australian Open, US Open, Roland Garros, Wimbledon;

: Australian Open, US Open, Roland Garros, Wimbledon; Vôlei : Superliga do Brasil, PlusLeague da Polônia, Liga dos Campeões da CEV;

: Superliga do Brasil, PlusLeague da Polônia, Liga dos Campeões da CEV; E-Sports: Counter-Strike, Valorant, Call of Duty, League of Legens, Dota 2.

Em complemento, há também uma ampla variedade de mercados específicos para cada um desses esportes. Dessa maneira, é possível analisar diferentes opções e estudar estratégias de acordo com seu estilo de jogo.

Apostas em futebol na BetGlobal

O BetGlobal bônus de boas-vindas pode ser usado para apostas em futebol. Inclusive, esse é um dos esportes com o maior número de competições e mercados para você selecionar. Afinal, a modalidade é muito procurada pelos apostadores. Conheça abaixo alguns dos mercados:

Resultado do Jogo;

Mais/Menos Gols;

Chance Dupla;

Handicap Asiático;

Escanteios/Cartões/Estatísticas.

Essas são as opções de apostas mais populares para você apostar com o código bônus BetGlobal. Entretanto, lembre-se do requisito de odds mínimas 2.0 para apostas simples e 2.50 para apostas múltiplas.

Apostas ao vivo na BetGlobal

Uma modalidade muito popular do site são as apostas ao vivo. Ou seja, palpites em jogos que já estão em andamento e contam com odds dinâmicas. Neste cenário, as cotas são atualizadas rapidamente, dependendo dos eventos do jogo em questão.

Uma das vantagens é que a oferta do código de bônus BetGlobal também pode ser usada nessa categoria. Entretanto, recomendamos que estude esse tipo de aposta antes de explorar as opções disponíveis.

Como as odds são atualizadas constantemente, é necessário ter experiência para escolher o melhor momento para apostar. Inclusive, vale a pena estar acompanhando o jogo de perto para ter mais embasamento em seus palpites.

A BetGlobal conta com um quadro de estatísticas atualizadas em tempo real, linha do tempo e outros recursos para acompanhar a partida. Entretanto, não há opção de streaming para assistir aos jogos ao vivo.

Uma das funcionalidades mais importantes para esse tipo de aposta é o cash out, que permite encerrar apostas antecipadamente. Afinal, nesta categoria, as odds estão em constante mudanças, por isso podem surgir oportunidades em que o encerramento vale a pena.

Contudo, o cash out está sujeito a disponibilidade e elegibilidade. Você pode consultar se está ativo na página Minhas Apostas, onde acompanha o andamento dos seus palpites.

Jogos de cassino na BetGlobal

Outra categoria em que o código bônus BetGlobal atua é no cassino da operadora. Conforme mostramos no início, há uma oferta de boas vindas que libera saldo extra para apostas no cassino. Inclusive, há uma grande variedade de tipos de jogos para você selecionar.

A plataforma tem em seu catálogo, slots, jogos de mesa, video poker, jogos de crash e muito mais. Além disso, trabalha somente com provedoras confiáveis e populares no segmento de apostas online.

Entre algumas das desenvolvedoras mais famosas podemos citar a Pragmatic Play, Play’n Go, Spribe e muito mais. Consequentemente, isso significa que alguns dos jogos mais consolidados do momento podem ser jogados pela BetGlobal.

Aviator

Desenvolvido pela Spribe, esse jogo de crash, é um dos mais famosos do mundo na atualidade. Neste jogo, seu objetivo é retirar sua aposta antes que o avião dispare e voe para longe, ilustrando o final da rodada.

O retorno em potencial do jogador depende do multiplicador que cresce de forma constante, conforme o avião sobe. No entanto, se a rodada terminar antes de você retirar o valor, a aposta toda será perdida.

Gates of Olympus

O Gates of Olympus é um slot desenvolvido pela Pragmatic Play e frequentemente figura entre os jogos mais populares dos cassinos online. O motivo disso é que o jogo tem recursos de giros adicionais, multiplicadores e funciona com o método de cascata.

Além disso, se destaca por ter gráficos dinâmicos que retratam a mitologia grega. Esse slot, assim como outros jogos produzidos pela Pragmatic Play, possuem certificado de integridade. Ou seja, seu software foi verificado e considerado justo, gerando resultados aleatoriamente.

First Person Blackjack

Diferente dos outros jogos, o First Person Blackjack é um jogo de mesa simulado. Desse modo, você joga o famoso jogo Blackjack contra o computador. Inclusive, a jogabilidade simula um cassino de verdade, onde você deve adicionar as fichas na mesa.

As animações do jogo são fluidas e os gráficos são bonitos, seguindo o padrão de outros jogos da Evolution. Além de blackjack, você encontra roleta, bacará e poker para apostar nesses mesmos parâmetros.

Cassino ao vivo

Jogos para o cassino ao vivo também estão disponíveis para os jogadores brasileiros na BetGlobal. A operadora possui uma plataforma ao vivo intuitiva com títulos dos principais provedores. Ou seja, há ampla gama de opções que vão desde diversas variações de roleta até o Blackjack, Baccarat e outras modalidades.

A interface é otimizada para funcionar no desktop e em dispositivos móveis, permitindo que os jogadores decidam onde jogar ao vivo. Além disso, a operadora também pode fornecer ofertas para essa seção e você pode conferi-las diretamente na aba de promoções.

Qual é o app da BetGlobal?

O BetGlobal app na verdade não existe, por enquanto. O que existe é uma versão mobile que funciona como um aplicativo, mas deve ser acessada pelo navegador do seu dispositivo. Essa versão funciona tanto em dispositivos Android, quanto iOS.

Apostar pelo celular na BetGlobal substitui a necessidade de ter um computador para jogar. Afinal, todas as funcionalidades do site estão disponíveis na versão para celular, já que tem um design responsivo.

Ou seja, você consegue se cadastrar, depositar com o código de cupom BetGlobal, apostar, jogar no cassino e muito mais. Resumidamente, não há diferenças no catálogo e nas funcionalidades entre a versão de desktop e a de celular.

A interface do site mobile é intuitiva e bem otimizada. Portanto, até mesmo jogadores novos conseguem se adaptar rapidamente com a usabilidade da plataforma. Inclusive, as páginas carregam rapidamente e funcionam normalmente em aparelhos mais antigos e modestos.

BetGlobal app para Android

Não é possível baixar o aplicativo, mas você pode ativar um código de bônus BetGlobal pelo seu dispositivo Android. Caso prefira, pode adicionar um ícone do site no menu inicial do seu aparelho, agilizando o acesso. Veja abaixo como:

1- Utilize o navegador do seu dispositivo para acessar o site da BetGlobal;

2- Em seguida, clique no ícone do menu do navegador para expandir as configurações;

3- Procure pela opção Adicionar à tela inicial e a selecione;

4- Confirme a solicitação.

Ao terminar esse processo você cria um ícone da BetGlobal na página inicial do seu dispositivo. Desse modo, basta clicar no ícone para acessar a plataforma mobile pelo navegador rapidamente. Ou seja, o funcionamento fica praticamente semelhante ao de um aplicativo.

BetGlobal app para iOS

Se você quer ativar um código de bônus BetGlobal pelo seu celular iOS, não se preocupe. Nesse caso, a versão mobile também está otimizada para esse sistema operacional. Inclusive, você consegue adicionar o ícone do site no menu do seu smartphone. Veja abaixo:

1- Utilize o Safari para acessar o site da BetGlobal;

2- Clique no botão de compartilhamento do navegador;

3- Selecione a opção Adicionar à tela de início;

4- Confirme o interesse para finalizar a solicitação.

Assim como na versão Android, você pode acessar o site mobile clicando no ícone que foi criado. Portanto, é uma forma mais ágil de acessar a plataforma pelo celular.

Métodos de pagamento da BetGlobal

A ativação do código bônus BetGlobal é feita durante o seu primeiro depósito na casa. Por isso, é importante conhecer quais métodos de pagamentos são aceitos na plataforma. Conheça abaixo alguns exemplos:

Pix;

AstroPay;

Boleto;

Criptomoedas;

Cartões de crédito.

Essas são algumas das formas de depositar na sua conta com um código de bônus BetGlobal e ativar ofertas de cadastro. Cada uma dessas opções tem suas próprias peculiaridades, como tempo de processamento e limite mínimo e máximo.

Sendo assim, antes de escolher o seu método preferido, estude as especificações de cada um. Veja também os termos e condições de uso da promoção, se todos os métodos podem ser usados para depositar.

Suporte ao cliente da BetGlobal

Se o seu BetGlobal código bônus não funcionar, você deve entrar em contato com o suporte da operadora. Para isso, a casa oferece mais de um método diferente para você contatar e tirar suas dúvidas. Veja na lista abaixo:

E-mail;

Chat ao vivo disponível 24 horas, todos os dias;

Central de ajuda.

O chat ao vivo se destaca por oferecer respostas rápidas sobre qualquer tipo de problema. Ou seja, dúvidas sobre o código bônus de BetGlobal, inconsistências no site e muito mais.

Nossa avaliação da BetGlobal

Analisando os critérios apresentados aqui neste artigo, concluímos que a BetGlobal tem pontos positivos. Inclusive, as vantagens superam as desvantagens que encontramos durante a avaliação. Por isso, podemos recomendar o cadastro na operadora.

Vantagens da BetGlobal:

Oportunidade de cadastro e depósito usando um código de bônus BetGlobal;

Extenso catálogo de esportes com competições do mundo todo para selecionar;

Funcionalidades especiais, como cash out e impulsionador de odds.

Desvantagens da BetGlobal:

Não há um aplicativo disponível para download;

Não tem streaming disponível;

Rollover do BetGlobal bônus pode ser difícil de ser completado.

Perguntas frequentes sobre o código de bônus BetGlobal

Respondemos aqui a algumas perguntas sobre a casa e o seu código de bônus. Desse modo, conseguimos tirar as dúvidas mais frequentes sobre a operadora.

Como depositar usando um código de bônus BetGlobal?

Primeiramente, acesse a sua conta e depois disso clique em Depósito para abrir a página de transferências. Nesta janela, você vai verificar um campo para inserir um código bônus BetGoal. Em seguida, escolha um método de depósito e faça o pagamento para concluir a ativação.

A BetGlobal é confiável?

Sim, consideramos a operadora confiável, pois ela tem a licença de Curaçao. Isso indica que a casa segue os regulamentos e as leis do seu país de origem.

Como funciona o código de bônus BetGlobal?

Você pode usar um código de bônus BetGlobal para se cadastrar, no momento do primeiro depósito. O código no momento do depósito é o que define qual bônus de boas-vindas você receberá. Por isso, é importante usar corretamente.