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Endrick supera Messi e Cristiano Ronaldo no Instagram

Atacante brasileiro conquistou 4,292 milhões de novos seguidores

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 16:28
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Primeira Copa do Mundo do Endrick jogando pela Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)
Primeira Copa do Mundo do Endrick jogando pela Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

A Copa do Mundo de 2026 tem impulsionado a popularidade de diversos jogadores dentro e fora de campo. Entre eles, quem mais se destacou nas redes sociais foi o atacante Endrick, da Seleção Brasileira. Nos últimos 30 dias, o jovem foi o atleta da competição que mais ganhou seguidores no Instagram, alcançando um crescimento de 4,292 milhões de novos fãs na plataforma.

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    O número coloca Endrick à frente de dois dos maiores nomes da história do futebol mundial. Lionel Messi aparece na segunda posição do ranking, com 4,249 milhões de novos seguidores no período, enquanto Cristiano Ronaldo ocupa o terceiro lugar, com 4,103 milhões. Mesmo sendo os atletas mais populares do esporte, ambos ficaram atrás do brasileiro no crescimento recente.

    O desempenho nas redes acompanha o momento vivido pelo atacante durante a Copa do Mundo. Aos 20 anos, Endrick disputa sua primeira edição do torneio e integra uma geração renovada da Seleção Brasileira.

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    Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)
    Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)

    O ranking mostra ainda uma diferença significativa entre Endrick e outros grandes nomes do futebol mundial. O norueguês Erling Haaland registrou 2,676 milhões de novos seguidores nos últimos 30 dias, desempenho suficiente para ocupar a quarta colocação entre os jogadores mais populares do período.

    Na sequência aparecem outros destaques da Copa: Vini Jr. conquistou 1,568 milhão de novos seguidores, enquanto o francês Kylian Mbappé somou 1,177 milhão. Apesar da grande visibilidade dos dois atletas, ambos ficaram bem abaixo dos números alcançados pelo atacante brasileiro.

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