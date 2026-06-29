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Quando e contra quem é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

Brasil se classificou para as oitavas após derrotar o Japão de virada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 18:57
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Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Seleção Brasileira espera o vencedor de Costa do Marfim x Noruega (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O Brasil já sabe quando voltará a campo na Copa do Mundo de 2026, mas ainda aguarda a definição do adversário. A Seleção Brasileira enfrenta o vencedor de Costa do Marfim x Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial.

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    A vaga foi confirmada após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), em Houston. Os japoneses abriram o placar com Sano, mas o Brasil reagiu no segundo tempo. Casemiro empatou logo nos minutos iniciais da etapa final e a equipe comandada pela comissão brasileira conseguiu a virada para garantir a classificação.

    Agora, a definição do próximo rival sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para esta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), em Dallas.

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    Como o Brasil chegou às oitavas

    A partida contra o Japão teve roteiro de superação. Depois de sair atrás no placar com o gol de Sano, a Seleção voltou mais agressiva para o segundo tempo. Casemiro deixou tudo igual logo no início da etapa final, e o Brasil conseguiu a virada com gol de Martinelli para confirmar a classificação ao mata-mata.

    Com o resultado, a equipe brasileira avança às oitavas de final e mantém viva a busca pelo hexacampeonato mundial.

    Casemiro comemora o gol de empate do Brasil com o Japão
    Casemiro comemora o gol de empate do Brasil com o Japão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Brasil 2 x 1 Japão
    Copa do Mundo - 2ª Fase - 16 avos de final

    📅 Data e hora: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)
    🥅 Gols: Sano (29'/1ºT); Casemiro (9'/2ºT) e Gabriel Martinelli (50'/2ºT)
    🟨 Cartões amarelos: Sano, Kamada, Suzuki (JAP); Casemiro, Danilo (BRA)
    🏟️ Público: 68.777 presentes

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    BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Endrick); Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha (Gabriel Martinelli).

    JAPÃO (Técnico: Hajime Moriyasu)
    Zion Suzuki; Taniguchi, Hiroki Ito e Tomiyasu; Doan (Sugawara), Maeda, Nakamura (Suzuki), Junya Ito (Machino), Kamada (Tanaka) e Sano; Ueda

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