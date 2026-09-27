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Pivô de polêmica entre Corinthians, Bahia e City brilha pela Seleção sub-17

Atacante voltou a marcar com a amarelinha e mantém a artilharia da equipe

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/09/2026 15:43
Atualizado há 1 hora
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Kauê Furquim comemora gol pelo Brasil
Kauê Furquim em ação pela Seleção Brasileira sub-17 no Torneio da Amizade (Foto: Fabio Souza / CBF)

O atacante Kauê Furquim, de apenas 17 anos, voltou a se destacar com a Seleção Brasileira sub-17. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Patetuci perdeu para a Espanha por 3 a 1, pela segunda rodada do Torneio da Amizade UEFA, mas o jogador do Bahia novamente balançou as redes.

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O gol diante dos espanhóis reforça o bom momento vivido por Furquim na temporada. O atacante vem ganhando espaço na equipe profissional do Bahia, além de ainda atuar no sub-20, e também se consolidou como um dos principais nomes da Seleção Brasileira sub-17.

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Na categoria de base da Seleção, Kauê é o artilheiro brasileiro na temporada. O atacante soma nove gols em 13 partidas disputadas com a equipe nacional sub-17.

Promessa da base e destaque no profissional

Apesar da pouca idade, Kauê Furquim também começou a ganhar espaço no elenco profissional do Bahia. O atacante se tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar profissionalmente em solo brasileiro e o quarto mais jovem da história a balançar as redes pelo clube baiano.

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O desempenho do jovem também chamou a atenção do técnico Rogério Ceni. O treinador destacou a capacidade de Furquim de suportar a intensidade das partidas e contribuir em diferentes momentos do jogo.

Kauê aguentou 90 minutos em dois jogos, não tem medo de cara feia, volta, recompõe. Entrega mais do que eu esperava neste início de competição — disse Ceni.

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Números pelo Bahia (profissional)

  1. 15 jogos (5 titular)
  2. 2 gols
  3. 1 assistência
  4. 0.5 passes decisivos por jogo
  5. 83% de acerto no passe
  6. 33% de acerto no passe longo (2/6)
  7. 0.3 desarmes por jogo
  8. 1.5 bolas recuperadas por jogo
  9. 2.1 dribles certos por jogo (56% de acerto)
  10. 45% de eficiência nos duelos
  11. Nota Sofascore 6.89

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Rogério Ceni abraça Kauê Furquim após o primeiro gol do jogador pelo Bahia
Rogério Ceni abraça Kauê Furquim após o primeiro gol do jogador pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues)

Saída conturbada do Corinthians

Antes de se destacar pelo Bahia e pela Seleção Brasileira, Kauê Furquim ganhou notoriedade pela forma como deixou o Corinthians. A transferência aconteceu em 2025, quando o clube baiano pagou R$ 14 milhões pela multa rescisória do atacante.

O valor da negociação correspondia a duas mil vezes o salário do jovem e gerou forte reação nos bastidores do Corinthians. Na época, o clube paulista questionou a operação e levantou a possibilidade de que a transferência tivesse relação com uma futura negociação envolvendo o Manchester City.

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O Corinthians acusou o Bahia de realizar uma "transferência-ponte", mecanismo que, segundo o clube paulista, poderia facilitar uma futura ida de Kauê ao Manchester City, integrante do City Football Group (CFG), grupo que também controla o Bahia. Diante da situação, a diretoria do Corinthians planejou levar o caso à Fifa.

— Repudiamos, veementemente, o aliciamento ilícito e imoral do jogador Kauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Football Group e o Esporte Clube Bahia — disse o clube.

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— A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens, do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios — seguiu.

Kauê Furquim troca Corinthians por Bahia (Foto: reprodução)
Kauê Furquim deixou o Corinthians e acertou com o Bahia (Foto: reprodução)

Torneio da Amizade UEFA

O Torneio da Amizade reúne oito seleções nesta edição. Além do Brasil, participam Canadá, Costa do Marfim, Espanha, Colômbia, Egito, Inglaterra e Coreia do Sul. A Seleção Brasileira está no Grupo B, ao lado de Canadá, Costa do Marfim e Espanha.

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Na estreia, o Brasil goleou o Canadá por 6 a 0, com gols de Dudu Conceição, Furquim (duas vezes), Caramico (também duas vezes) e Brendo. Depois, a equipe brasileira foi derrotada pela Espanha por 3 a 1 e agora terá a Costa do Marfim pela frente.

O último compromisso da fase de grupos será no dia 30 de setembro, contra a Costa do Marfim. O Torneio da Amizade será a última competição da Seleção Brasileira antes da disputa da Copa do Mundo Sub-17.

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