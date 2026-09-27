O atacante Kauê Furquim, de apenas 17 anos, voltou a se destacar com a Seleção Brasileira sub-17. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Patetuci perdeu para a Espanha por 3 a 1, pela segunda rodada do Torneio da Amizade UEFA, mas o jogador do Bahia novamente balançou as redes.

O gol diante dos espanhóis reforça o bom momento vivido por Furquim na temporada. O atacante vem ganhando espaço na equipe profissional do Bahia, além de ainda atuar no sub-20, e também se consolidou como um dos principais nomes da Seleção Brasileira sub-17.

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Na categoria de base da Seleção, Kauê é o artilheiro brasileiro na temporada. O atacante soma nove gols em 13 partidas disputadas com a equipe nacional sub-17.

🇧🇷 GOL DO KAUÊ FURQUIM



Após bela jogada do Brasil, que voltou melhor no 2° tempo, Furquim diminui para o Brasil contando com um desvio.



⚽️ Kauê Furquim 🅰️ Eduardo Conceição https://t.co/NSVS0LrCkl pic.twitter.com/sW2xm1DL0f — Morfeu🇱🇺🌎 (@Morfeu57021519) September 27, 2026

Promessa da base e destaque no profissional

Apesar da pouca idade, Kauê Furquim também começou a ganhar espaço no elenco profissional do Bahia. O atacante se tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar profissionalmente em solo brasileiro e o quarto mais jovem da história a balançar as redes pelo clube baiano.

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O desempenho do jovem também chamou a atenção do técnico Rogério Ceni. O treinador destacou a capacidade de Furquim de suportar a intensidade das partidas e contribuir em diferentes momentos do jogo.

— Kauê aguentou 90 minutos em dois jogos, não tem medo de cara feia, volta, recompõe. Entrega mais do que eu esperava neste início de competição — disse Ceni.

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Números pelo Bahia (profissional)

15 jogos (5 titular) 2 gols 1 assistência 0.5 passes decisivos por jogo 83% de acerto no passe 33% de acerto no passe longo (2/6) 0.3 desarmes por jogo 1.5 bolas recuperadas por jogo 2.1 dribles certos por jogo (56% de acerto) 45% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.89

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Rogério Ceni abraça Kauê Furquim após o primeiro gol do jogador pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues)

Saída conturbada do Corinthians

Antes de se destacar pelo Bahia e pela Seleção Brasileira, Kauê Furquim ganhou notoriedade pela forma como deixou o Corinthians. A transferência aconteceu em 2025, quando o clube baiano pagou R$ 14 milhões pela multa rescisória do atacante.

O valor da negociação correspondia a duas mil vezes o salário do jovem e gerou forte reação nos bastidores do Corinthians. Na época, o clube paulista questionou a operação e levantou a possibilidade de que a transferência tivesse relação com uma futura negociação envolvendo o Manchester City.

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O Corinthians acusou o Bahia de realizar uma "transferência-ponte", mecanismo que, segundo o clube paulista, poderia facilitar uma futura ida de Kauê ao Manchester City, integrante do City Football Group (CFG), grupo que também controla o Bahia. Diante da situação, a diretoria do Corinthians planejou levar o caso à Fifa.

— Repudiamos, veementemente, o aliciamento ilícito e imoral do jogador Kauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Football Group e o Esporte Clube Bahia — disse o clube.

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— A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens, do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios — seguiu.

Kauê Furquim deixou o Corinthians e acertou com o Bahia (Foto: reprodução)

Torneio da Amizade UEFA

O Torneio da Amizade reúne oito seleções nesta edição. Além do Brasil, participam Canadá, Costa do Marfim, Espanha, Colômbia, Egito, Inglaterra e Coreia do Sul. A Seleção Brasileira está no Grupo B, ao lado de Canadá, Costa do Marfim e Espanha.

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Na estreia, o Brasil goleou o Canadá por 6 a 0, com gols de Dudu Conceição, Furquim (duas vezes), Caramico (também duas vezes) e Brendo. Depois, a equipe brasileira foi derrotada pela Espanha por 3 a 1 e agora terá a Costa do Marfim pela frente.

O último compromisso da fase de grupos será no dia 30 de setembro, contra a Costa do Marfim. O Torneio da Amizade será a última competição da Seleção Brasileira antes da disputa da Copa do Mundo Sub-17.