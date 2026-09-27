Pivô de polêmica entre Corinthians, Bahia e City brilha pela Seleção sub-17
Atacante voltou a marcar com a amarelinha e mantém a artilharia da equipe
O atacante Kauê Furquim, de apenas 17 anos, voltou a se destacar com a Seleção Brasileira sub-17. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Patetuci perdeu para a Espanha por 3 a 1, pela segunda rodada do Torneio da Amizade UEFA, mas o jogador do Bahia novamente balançou as redes.
Diretor da Fatal Model explica oferta para Corinthians e Flamengo: ‘Seria uma honra’
Fatal Model diz que ofereceu R$ 100 milhões por máster de Corinthians e Flamengo
O gol diante dos espanhóis reforça o bom momento vivido por Furquim na temporada. O atacante vem ganhando espaço na equipe profissional do Bahia, além de ainda atuar no sub-20, e também se consolidou como um dos principais nomes da Seleção Brasileira sub-17.
Na categoria de base da Seleção, Kauê é o artilheiro brasileiro na temporada. O atacante soma nove gols em 13 partidas disputadas com a equipe nacional sub-17.
🇧🇷 GOL DO KAUÊ FURQUIM— Morfeu🇱🇺🌎 (@Morfeu57021519) September 27, 2026
Após bela jogada do Brasil, que voltou melhor no 2° tempo, Furquim diminui para o Brasil contando com um desvio.
⚽️ Kauê Furquim 🅰️ Eduardo Conceição https://t.co/NSVS0LrCkl pic.twitter.com/sW2xm1DL0f
Promessa da base e destaque no profissional
Apesar da pouca idade, Kauê Furquim também começou a ganhar espaço no elenco profissional do Bahia. O atacante se tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar profissionalmente em solo brasileiro e o quarto mais jovem da história a balançar as redes pelo clube baiano.
O desempenho do jovem também chamou a atenção do técnico Rogério Ceni. O treinador destacou a capacidade de Furquim de suportar a intensidade das partidas e contribuir em diferentes momentos do jogo.
— Kauê aguentou 90 minutos em dois jogos, não tem medo de cara feia, volta, recompõe. Entrega mais do que eu esperava neste início de competição — disse Ceni.
Números pelo Bahia (profissional)
- 15 jogos (5 titular)
- 2 gols
- 1 assistência
- 0.5 passes decisivos por jogo
- 83% de acerto no passe
- 33% de acerto no passe longo (2/6)
- 0.3 desarmes por jogo
- 1.5 bolas recuperadas por jogo
- 2.1 dribles certos por jogo (56% de acerto)
- 45% de eficiência nos duelos
- Nota Sofascore 6.89
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Saída conturbada do Corinthians
Antes de se destacar pelo Bahia e pela Seleção Brasileira, Kauê Furquim ganhou notoriedade pela forma como deixou o Corinthians. A transferência aconteceu em 2025, quando o clube baiano pagou R$ 14 milhões pela multa rescisória do atacante.
O valor da negociação correspondia a duas mil vezes o salário do jovem e gerou forte reação nos bastidores do Corinthians. Na época, o clube paulista questionou a operação e levantou a possibilidade de que a transferência tivesse relação com uma futura negociação envolvendo o Manchester City.
O Corinthians acusou o Bahia de realizar uma "transferência-ponte", mecanismo que, segundo o clube paulista, poderia facilitar uma futura ida de Kauê ao Manchester City, integrante do City Football Group (CFG), grupo que também controla o Bahia. Diante da situação, a diretoria do Corinthians planejou levar o caso à Fifa.
— Repudiamos, veementemente, o aliciamento ilícito e imoral do jogador Kauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Football Group e o Esporte Clube Bahia — disse o clube.
— A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens, do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios — seguiu.
Torneio da Amizade UEFA
O Torneio da Amizade reúne oito seleções nesta edição. Além do Brasil, participam Canadá, Costa do Marfim, Espanha, Colômbia, Egito, Inglaterra e Coreia do Sul. A Seleção Brasileira está no Grupo B, ao lado de Canadá, Costa do Marfim e Espanha.
Na estreia, o Brasil goleou o Canadá por 6 a 0, com gols de Dudu Conceição, Furquim (duas vezes), Caramico (também duas vezes) e Brendo. Depois, a equipe brasileira foi derrotada pela Espanha por 3 a 1 e agora terá a Costa do Marfim pela frente.
O último compromisso da fase de grupos será no dia 30 de setembro, contra a Costa do Marfim. O Torneio da Amizade será a última competição da Seleção Brasileira antes da disputa da Copa do Mundo Sub-17.
Futebol Internacional
Jornal espanhol compara Brasil ao Barcelona após teste com RaphinhaHá 2 horas
Seleção Brasileira
OPINIÃO: a Seleção ainda precisa encontrar seu camisa 10Há 2 horas
Seleção Brasileira
Endrick cita pressão no futebol, mas pondera: 'Não é difícil ser jogador'Há 3 horas
Seleção Brasileira
Hugo Souza fala sobre críticas e explica gol sofrido contra a Austrália: 'Foi feliz'Há 4 horas
Seleção Brasileira
Nem tudo foi ruim: empate com Austrália manteve dado positivo da SeleçãoHá 7 horas
Seleção Brasileira
Martinelli vibra com chance na Seleção, revela inspirações e exalta FluminenseHá 8 horas
Mais LANCE!