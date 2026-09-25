Algoz do Brasil revela conhecer dois clubes brasileiros
Atacante australiano de 20 anos marcou no empate por 1 a 1
Algoz da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), o atacante Nestory Irankunda, de 20 anos, mostrou conhecer dois dos principais clubes do futebol brasileiro.
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Em entrevista à GE TV após a partida no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, o jogador citou Palmeiras e Corinthians ao falar sobre seu conhecimento a respeito do futebol do país. Irankunda também mencionou Memphis Depay, atacante do Timão, e destacou uma característica que considera marcante no futebol brasileiro.
— Futebol brasileiro? Conheço o Palmeiras e o Corinthians. Memphis joga lá. É um futebol muito intenso — disse Irankunda.
Irankunda celebrou o gol marcado contra o Brasil e destacou a qualidade dos jogadores brasileiros. O atacante também comentou a atuação da Austrália no empate.
— Me sinto muito bem. O Brasil tem jogadores muito bons como Raphinha, Vini, Endrick, Estêvão... A lista pode continuar crescendo. Fazer um gol hoje foi como um sonho virar realidade — comentou.
— Nós trabalhamos muito. Nós atacamos juntos e defendemos juntos. As duas seleções tiveram chances. Foi muito bom poder competir contra os melhores — concluiu.
Quem é Irankunda?
A história de Irankunda começou longe dos gramados profissionais. Sua família é originária do Burundi e precisou fugir do país africano devido a uma sangrenta guerra civil. O jogador nasceu em um campo de refugiados em Rukole, na Tanzânia, antes de conseguir imigrar com seus pais para a Austrália, onde deu os primeiros passos nas categorias de base do Adelaide United.
O talento precoce no futebol australiano chamou a atenção dos gigantes do continente europeu. Em 2024, o Bayern de Munique desembolsou cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,8 milhões na cotação da época) para contratar a promessa. Em solo europeu, o atacante ganhou rodagem por empréstimo no Grasshoppers, da Suíça, e registrou números expressivos na segunda divisão inglesa atuando pelo Watford, somando quatro gols e quatro assistências em 42 jogos.
Consolidado como o atleta mais jovem da história a balançar as redes pela Austrália em uma Copa do Mundo, Irankunda deu mais um salto na carreira e atua atualmente pelo Sporting CP, de Portugal. Atuando como ponta veloz, o jovem talento voltou a projetar seu nome mundialmente ao balançar as redes contra o Brasil.
O que vem pela frente?
Na próxima terça-feira (29), o Brasil volta a campo para enfrentar a mesma Austrália. Desta vez, a partida será em Brisbane. A Seleção Brasileira vai encerrar a Data Fifa enfrentando a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.
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