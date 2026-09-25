Atuação de Hugo Souza faz goleiro perder pontos com Ancelotti?

O goleiro Hugo Souza foi titular no empate em 1 a 1 da Seleção Brasileira diante da Austrália, nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, pelo primeiro compromisso do Brasil no novo ciclo de preparação para a Copa do Mundo.

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O arqueiro voltou a iniciar uma partida pela Seleção Brasileira após quase um ano sem atuar pela equipe. Diante da Austrália, Hugo Souza foi pouco exigido ao longo dos 90 minutos e realizou apenas uma defesa. Nas finalizações dentro da área, o goleiro não precisou trabalhar, mas poderia ter feito melhor no lance do gol sofrido pelo Brasil.

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Com a Austrália encontrando poucos espaços para finalizar, Hugo teve participação mais concentrada na saída de bola. O goleiro acertou 15 dos 22 passes tentados, com aproveitamento de 68%. No próprio campo, foram 14 acertos em 18 tentativas, enquanto a precisão caiu quando buscou avançar a equipe.

No campo adversário, Hugo Souza acertou apenas um dos quatro passes que tentou. Nas bolas longas, o aproveitamento também foi baixo: uma tentativa certa em oito. Os números mostram uma participação maior na construção desde a defesa, mas com dificuldades para encontrar os companheiros quando precisou acelerar a saída.

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Outro lance que chamou atenção aconteceu em uma cobrança de escanteio da Austrália. Hugo Souza não saiu do gol e recuou para dentro das redes, deixando a equipe brasileira exposta. Por pouco, os australianos não aproveitaram a situação para marcar.

Com dois jogos pela Seleção Brasileira, Hugo Souza soma quatro gols sofridos e quatro defesas. O goleiro tem 33 passes certos em 44 tentativas, além de duas saídas do gol certas e duas bolas aéreas afastadas. Na avaliação do SofaScore, recebeu nota 6,1 na partida.

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O técnico Carlo Ancelotti no empate do Brasil com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ancelotti costuma mudar goleiros na Seleção?

Com sete convocações sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira apresentou uma rotatividade expressiva no gol, utilizando um total de oito goleiros diferentes ao longo do ciclo da Copa do Mundo de 2026. O comandante testou desde nomes consagrados no futebol europeu, como Alisson e Ederson, até outros nomes menos midiáticos, como John.

A lista final para a Copa do Mundo, no entanto, guardou surpresas e gerou debates acalorados. Ancelotti surpreendeu ao garantir a presença do experiente Weverton no grupo principal, enquanto optou por deixar de fora nomes que vinham somando chamadas, como é o caso de Hugo Souza e Bento.

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Por se tratar de um início de ciclo, é muito provável que outros goleiros sejam testados no gol da Seleção Brasileira, a exemplo de Pedro Morisco e Otávio, que estão no grupo do treinador.

Goleiro Otávio durante aquecimento pelo Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

"Ameaças" de Hugo Souza nos próximos jogos

O técnico Carlo Ancelotti não falou abertamente sobre a possibilidade de mudar o goleiro titular para o novo confronto contra a Austrália; desta vez, a partida será em Brisbane. Depois, o Brasil enfrenta a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá, e existe a possibilidade de novas mudanças.

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Entre os goleiros que podem ganhar espaço com Carlo Ancelotti, Otávio, do Cruzeiro, é o favorito. Em 2026, o arqueiro disputou 30 jogos pelo clube, sofreu 32 gols e terminou sete partidas sem ser vazado. No período, realizou 98 defesas, com 75% de bolas defendidas e 70% de acerto no passe. O jogador venceu cinco duelos aéreos e tem nota média de 6,98 no SofaScore.

Pedro Morisco, do Coritiba, também aparece como opção no grupo de Ancelotti. O goleiro soma 17 partidas em 2026, com 26 gols sofridos e apenas dois jogos sem ser vazado. O arqueiro realizou 62 defesas e apresenta 70% de bolas defendidas, além de ter defendido um pênalti. O arqueiro tem 63% de acerto no passe e nota média de 7,10 no SofaScore.

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