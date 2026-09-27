Titular da Seleção Brasileira no empate contra a Austrália na última sexta-feira (25), o primeiro amistoso do ciclo pós-Copa, Endrick concedeu entrevista à TV Globo. O atacante do Real Madrid reconheceu a pressão no futebol, mas fez uma reflexão sobre os privilégios da profissão.

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Para o ex-palmeirense, a carreira impõe cobranças e momentos dolorosos e de pressão, mas proporciona transformações na vida de um atleta, que tem a possibilidade de mudar a vida de suas famílias.

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— Cara, a gente tem uma pressão enorme, mas a gente tem que ser agradecido pelo que o futebol proporciona para a gente. Claro que tem momentos de dores, momentos de pressão ali, mas o que o futebol proporciona para a gente são coisas maravilhosas, que podem mudar a vida das nossas famílias. E não é difícil ser jogador, é difícil as coisas que acontecem. A gente não pode falar que é difícil ser jogador — declarou o jogador.

Endrick ressaltou ainda que a verdadeira dificuldade no dia a dia é enfrentada pela classe trabalhadora, que encara rotinas exaustivas, de segunda a domingo, para sustentar a família e que precisa acordar cedo para ir trabalhar.

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— Difícil é ser pessoas que têm que acordar 5h da manhã para ir trabalhar, e estar trabalhando de segunda a domingo. E a gente está dentro do futebol, fazendo o que a gente mais ama, ganhando dinheiro, podendo mudar a vida da nossa família. Então, não é difícil ser jogador, e sim as coisas que acontecem. A gente tem que agradecer a Deus por esses momentos — completou.

Endrick durante amistoso da Seleção Brasileira, na última sexta-feira (25) - (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Próximos compromissos da Seleção

Na próxima terça-feira (29), às 7h (de Brasília) o Brasil volta a campo para enfrentar a mesma Austrália. Desta vez, a partida será em Brisbane. A Seleção Brasileira vai encerrar a Data Fifa enfrentando a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.