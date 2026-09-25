A Seleção Brasileira empatou com a Austrália nesta sexta-feira (25) em amistoso disputado no Queensland Country Bank Stadium, e os colunistas do Lance! analisaram a partida. Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça comentaram o desempenho da equipe, as decisões do técnico Carlo Ancelotti à beira do campo e os destaques positivos e negativos do duelo.

➡️Atuação de Vini Jr vira assunto após empate do Brasil: 'Só isso explica'

O confronto marcou a volta da Seleção aos gramados após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Noruega. Na partida contra os australianos, Nestory Irankunda abriu o placar para os donos da casa, e Rayan marcou o gol que decretou a igualdade no placar.

continua após a publicidade

Atuação da equipe

Para ambos, a atuação da equipe foi abaixo do esperado. Embora o resultado não seja preocupante, as ideias apresentadas em campo ligam o sinal de alerta. A falta de criatividade e a repetição do estilo de jogo praticado na Copa do Mundo também foram pontos centrais na análise de Gustavo Fogaça e Eduardo Tironi.

➡️Talento de Neymar? Caio Ribeiro analisa Estêvão ao falar da Seleção Brasileira

— Olha, a opinião geral sobre o desempenho achei muito ruim, mas muito ruim, muito decepcionante. Imaginava que fossem ter coisas diferentes, um outro jeito de jogar, posicionamento melhor de alguns jogadores. Tinha uma expectativa boa para que o Estêvão jogasse como meia, né, como foi… como ele jogou na sua origem. Não jogou, jogou de novo pelo lado, armador pelo lado. Então achei, nesse aspecto, muito decepcionante — disse Tironi.

continua após a publicidade

— Me preocupa o fato de que Ancelotti acredita mesmo que terá um time eficiente jogando no 4-2-4, contra times que se fecham muito bem na defesa (não há espaços para atacar). Me preocupa que esse seja o modelo de jogo principal da Seleção. A sensação que tive na Copa e repetiu-se neste amistoso é que, mesmo com posse da bola, a Seleção não consegue construir por como funciona a transição ofensiva e o posicionamento dos atletas. Não me preocupou tanto o resultado do jogo, mas sim essa confirmação de uma ideia que parece que o treinador está apegado e não irá funcionar — analisou Guffo.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante preparação do Brasil para amistoso com a Austrália (Foto: Patrick Hamilton/AFP)

Decisões de Ancelotti

Questionados sobre a atuação do treinador italiano, os analistas reprovaram suas decisões, desde a escalação e o posicionamento dos atletas em campo até a escolha da proposta de jogo. De acordo com Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça, as ideias de Ancelotti continuam se mostrando ineficazes.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

— Todas as decisões que o Ancelotti tomou foram ruins também. Imaginei que o Estêvão fosse jogar como um meia, como um 10, como ele já jogou, e não, jogou de lado de novo. E aí jogou o Raphinha centralizado, também não funcionou, decepcionante demais. A decisão do Ancelotti também de insistir num sistema que claramente não funcionou na Copa. Ele tinha insistido com o 4-2-4, não funcionou, aí ele mudou e colocou mais um jogador no meio. Ele volta de novo com o 4-2-4, que é muito ruim, deixa o time completamente vulnerável, deixa o time desarvorado defensivamente, deixa o adversário com liberdade para tomar conta do meio-campo. Então achei muito ruins as decisões do Ancelotti — afirmou Tironi.

— As decisões dele estão ligadas a essa ideia errônea que cito. Ao trocar jogadores mais ou menos similares para que repitam as mesmas funções dos que estavam em campo, confirmou-se que ele realmente acredita que o Brasil será perigoso jogando assim. Isso é ruim — completou Gustavo.

continua após a publicidade

Destaques positivos

Mesmo com dificuldades, os colunistas elegeram os seus destaques positivos da partida entre os jogadores que entraram em campo pela Seleção Brasileira. Gustavo Fogaça apontou Estêvão e Tironi Rayan.

— Destaque… difícil achar um destaque nesse time. Vou dar um destaque para o Rayan, que entrou e, em três minutos, fez o gol que salvou o resultado, pelo menos — escolheu Eduardo Tironi.

continua após a publicidade

Destaques negativos

Com menos problemas, os colunistas também apontaram os destaques negativos da partida. Para Fogaça, Vinícius Júnior foi o pior em campo, opinião compartilhada por Tironi, que também citou outras decepções do confronto.

— Vinícius Júnior, achei péssimo. Muito decepcionante. Na Copa do Mundo até que ele se virou bem, mas agora muito mal, como está bem mal no Real Madrid também. Hugo Souza falhou no gol. Os outros estreantes… Mateuzinho achei discretíssimo também. Então, as decepções são várias — finalizou Tironi.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.