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Pedro Morisco e Otávio disputam vaga na Seleção após falha de Hugo

Pedro Morisco e Otávio preparam estreia na meta da Seleção Brasileira

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 11:30
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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Após empate na estreia, Carletto testa alternativas no elenco para os próximos testes da Data Fifa (Foto: Patrick Hamilton / AFP)

A gol da Seleção Brasileira se prepara para novos rostos nos próximos compromissos da Data Fifa. Após a falha do goleiro Hugo Souza no gol de falta marcado por Irankunda no empate por 1 a 1 contra a Austrália, os jovens Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro, vivem a expectativa de ganhar minutos em campo. A rotação no setor já fazia parte do planejamento prévio da comissão técnica de Carlo Ancelotti, que previa utilizar um arqueiro diferente em cada teste do novo ciclo.

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Em entrevista à CBF TV, Pedro Morisco admitiu que se surpreendeu ao ter seu nome listado entre os convocados do novo ciclo. Aos 22 anos, o titular do Coritiba revelou que pretendia apenas criar maturidade no futebol nacional antes de almejar um chamado para a Seleção em longo prazo.

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Pedro Morisco em treino da Seleção Brasileira
Destaque do Coritiba, Pedro Morisco projeta entrega máxima em treinamentos comandados por Taffarel na Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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— Quando eu soube que poderia acontecer, já era uma surpresa tremenda pra mim, porque significava que consegui pelo menos ser visto. Neste ano eu pensava muito em criar casca, aprender muitas coisas ainda e, quem sabe, daqui a um ou dois anos ser convocado. E aconteceu logo no primeiro ano; foi uma surpresa tremenda. Com certeza foi no tempo certo, no tempo que Deus queria — declarou o goleiro ao canal oficial da confederação.

Protagonista na campanha do Coritiba e com mais de 100 partidas pelo clube paranaense, o jovem de 1,91m destacou a importância de trabalhar sob a tutela do ex-goleiro Taffarel, atual preparador da posição no grupo verde-amarelo. Morisco celebrou a receptividade da comissão técnica e prometeu dedicação total caso seja a escolha de Ancelotti nos testes contra Austrália e Índia.

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— No primeiro momento em que eu cheguei, ele já brincou comigo, já quebrou todo aquele gelo. É um ser humano incrível e estou tendo um privilégio imenso de ser treinado por ele. Sou um cara que se dedica demais e, nesses dias, eu vou entregar 200%, 300% do que eu posso. A gente faz o hoje, e espero fazer o meu melhor nos treinos e, se tiver a oportunidade nos jogos, entregar meus 100% do primeiro ao último segundo — concluiu Morisco.

Com apenas 20 anos, Otávio surge como uma das maiores realidades do futebol nacional. Promovido ao time principal do Cruzeiro após brilhar nas categorias de base da Raposa, o jovem arqueiro assumiu a titularidade da equipe mineira com personalidade marcante, destacando-se pela elasticidade, reflexos sob a linha de gol e excelente jogo com os pés. Sua ascensão no Brasileirão chamou a atenção de Taffarel e Ancelotti, que enxergam no jogador cruzeirense um perfil moderno e de grande margem de evolução para o ciclo da Copa do Mundo de 2030.

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Otávio em treino da Seleção Brasileira
Ao lado de Pedro Morisco, Otávio representa a renovação no gol da Seleção nos amistosos internacionais (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (29) para reencontrar a Austrália, no Suncorp Stadium, em Brisbane, às 7h (de Brasília), e encerra a série de testes contra a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.

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