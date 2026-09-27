Jornal espanhol compara Brasil ao Barcelona após teste com Raphinha
Testes feito por Ancelotti com o atacante atuando como centroavante foi o ponto da comparação
A utilização de Raphinha como centroavante nos testes de Carlo Ancelotti para o próximo amistoso da Seleção Brasileira chamou a atenção do jornal espanhol "Marca". A publicação relacionou a escolha do técnico italiano à função que o atacante vem desempenhando no Barcelona nesta temporada e apontou uma semelhança entre as ideias de Ancelotti e Hansi Flick.
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A comparação acontece depois de Raphinha ser testado como o jogador mais centralizado e mais a frente do ataque no treinamento deste domingo (27). No empate em 1 a 1 com a Austrália, na sexta-feira (25), ele havia atuado com a camisa 10, atrás de Endrick, e participou diretamente do gol brasileiro ao dar a assistência para Rayan nos acréscimos.
No Barcelona, o jogador mudou de função devido à configuração do elenco nesta temporada. Com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres, Hansi Flick passou a utilizar Raphinha mais próximo da área e como referência central do ataque.
A escolha alterou o posicionamento do brasileiro, que deixou de atuar prioritariamente aberto pelo lado do campo para ocupar regiões mais próximas do gol. Nessa função, Raphinha tem sido o principal destaque ofensivo do Barcelona no início da temporada, acumulando 14 gols em oito partidas.
Os números ajudam a explicar por que a decisão de Flick chamou atenção na Espanha. Raphinha marcou em diferentes partidas do início da temporada e também registrou dois hat-tricks. Entre os jogos listados estão os três gols contra o Sevilla, três diante do Racing Santander e dois na vitória sobre o Levante.
Na Champions League, o brasileiro também balançou as redes duas vezes contra o Feyenoord. Pela La Liga, marcou ainda contra Valencia, Rayo Vallecano e Athletic Bilbao, além de ter feito dois gols diante do Elche.
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Ancelotti testa a mesma ideia na Seleção
É justamente essa função que Ancelotti avaliou no treinamento da Seleção. Conforme já noticiado pelo Lance!, Raphinha formou o trio ofensivo com Rayan e Vini Jr., ficando mais centralizado do que no primeiro amistoso contra a Austrália.
A possível mudança faz parte de uma reformulação maior para o segundo confronto com os australianos. Ancelotti testou sete alterações em relação à equipe que começou a partida anterior, com modificações em todos os setores e também no desenho da equipe.
A formação trabalhada teve Pedro Morisco no gol, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na defesa; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo no meio-campo; e Rayan, Vini Jr. e Raphinha no ataque.
Com o brasileiro centralizado, o treinador passa a testar na Seleção uma alternativa que vem sendo utilizada no Barcelona e que tem colocado Raphinha em uma posição diferente daquela em que iniciou o ciclo de Ancelotti.
A escalação para o amistoso de terça-feira (29), às 7h (de Brasília), contra a Austrália, ainda depende do último treinamento antes da partida.
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