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Hugo Souza fala sobre críticas e explica gol sofrido contra a Austrália: 'Foi feliz'

Goleiro comentou a cobrança de falta de Irankunda e as críticas recebidas após o amistoso

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/09/2026 12:30
Atualizado há 1 minutos
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Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália
Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O goleiro Hugo Souza falou pela primeira vez sobre o gol sofrido no empate da Seleção Brasileira diante da Austrália, em amistoso realizado na sexta-feira (25).

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No segundo tempo, Hugo Souza sofreu um gol de falta, o que gerou revolta entre os internautas. Aos 22 minutos da etapa final, Irankunda cobrou a falta e acertou o ângulo, gerando críticas ao goleiro por não ter ao menos saltado na bola.

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— Acho que o cara foi muito feliz na falta. Quando eu pensei em saltar, a bola já tinha passado. É óbvio que as críticas vão acontecer: "Não pulou na bola, acho que dava, acho que foi falha, acho que não foi falha…". Isso vai acontecer em qualquer gol que eu ou qualquer outro goleiro tomar aqui na Seleção. É o tamanho que a gente tem, da camisa que a gente carrega, e é óbvio que vão acontecer esses tipos de versões, de opiniões. É claro que para mim é um pouco frustrante, não ter vencido ainda com a seleção brasileira — disse Hugo Souza em entrevista ao Esporte Espetacular, da TV Globo.

Hugo Souza destacou a experiência de ter atuado por Flamengo e Corinthians, dois dos clubes de maior torcida do futebol brasileiro. Segundo o arqueiro, a vivência nos dois ambientes o ajudou a desenvolver uma maior capacidade para lidar com a pressão e as cobranças externas.

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— Cara, eu acho que, para ser muito sincero, eu passei pelos dois maiores holofotes. Passei por um e hoje vivo o outro. São os dois maiores holofotes mediaticamente do Brasil. E é óbvio que é para os dois lados. E a gente tem que se acostumar com isso. E quando é para o lado bom, é muito, quando é para o lado ruim, também é muito. E eu acho que isso me traz uma casca muito grande para chegar aqui na Seleção e entender que vai ser assim também. E quando a cobrança vier, ela vai vir pesada, quando a crítica vier, vai vir pesada. E não importa o que eu ache disso, não importa o que minha família ache disso, a cobrança vai vir pesada — seguiu Hugo Souza.

Hugo Souza em ação pela Seleção Brasileira
Hugo Souza em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Partida de Hugo Souza

O arqueiro voltou a iniciar uma partida pela Seleção Brasileira após quase um ano sem atuar pela equipe. Diante da Austrália, Hugo Souza foi pouco exigido ao longo dos 90 minutos e realizou apenas uma defesa. Nas finalizações dentro da área, o goleiro não precisou trabalhar, mas poderia ter feito melhor no lance do gol sofrido pelo Brasil.

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Com a Austrália encontrando poucos espaços para finalizar, Hugo teve participação mais concentrada na saída de bola. O goleiro acertou 15 dos 22 passes tentados, com aproveitamento de 68%. No próprio campo, foram 14 acertos em 18 tentativas, enquanto a precisão caiu quando buscou avançar a equipe.

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No campo adversário, Hugo Souza acertou apenas um dos quatro passes que tentou. Nas bolas longas, o aproveitamento também foi baixo: uma tentativa certa em oito. Os números mostram uma participação maior na construção desde a defesa, mas com dificuldades para encontrar os companheiros quando precisou acelerar a saída.

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Outro lance que chamou atenção aconteceu em uma cobrança de escanteio da Austrália. Hugo Souza não saiu do gol e recuou para dentro das redes, deixando a equipe brasileira exposta. Por pouco, os australianos não aproveitaram a situação para marcar.

Com dois jogos pela Seleção Brasileira, Hugo Souza soma quatro gols sofridos e quatro defesas. O goleiro tem 33 passes certos em 44 tentativas, além de duas saídas do gol certas e duas bolas aéreas afastadas. Na avaliação do SofaScore, recebeu nota 6,1 na partida.

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