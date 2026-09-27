Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

OPINIÃO: a Seleção ainda precisa encontrar seu camisa 10

Novo ciclo ainda carece de um jogador capaz de ditar o ritmo da Seleção

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 14:03
Favorite o Lance! no Google

Raphinha é o camisa 10 da Seleção Brasileira. A numeração está definida, o jogador também. Mas existe uma diferença importante entre vestir a camisa 10 e exercer, dentro de campo, o papel que historicamente se espera dela.

Taffarel e Marquinhos com os goleiros da Seleção na Austrália

Novo goleiro? Ancelotti repete Dunga no início da Era Alisson na Seleção

Seleção Brasileira
Há 8 horas
Ancelotti, de costas, conversando com Juan, durante treino da Seleção em Brisbane, na Austrália

Ancelotti testa sete mudanças na escalação da Seleção para segundo jogo com a Austrália

Seleção Brasileira
Há 8 horas
Jorge Jesus durante coletiva de Portugal

Jorge Jesus ‘alfineta’ Ancelotti em coletiva: ‘Não vou ter medo’

Fora de Campo
Há 18 horas

E é justamente aí que Carlo Ancelotti ainda tem uma questão para resolver.

Na próxima terça-feira (6), contra a Austrália, em Brisbane, às 7h (de Brasília), a Seleção vai novamente a campo sem um camisa 10 de ofício no meio-campo. Bruno Guimarães, Danilo Santos e Gabriel Bontempo são jogadores de características diferentes. Todos têm qualidade, intensidade, capacidade de conduzir e chegar ao ataque. Mas nenhum deles é aquele meia cerebral, capaz de receber entre as linhas, diminuir a velocidade da partida e colocar o jogo no ritmo que interessa ao Brasil.

continua após a publicidade

+OPINIÃO: escolha do camisa 10 é o primeiro erro de Ancelotti em novo ciclo do Brasil

Não é que Ancelotti precise encontrar um novo Rivaldo, Neymar ou Ronaldinho Gaúcho. O futebol mudou. A função do camisa 10 também. E o próprio Raphinha, escolhido para vestir a 10 depois da saída de Neymar, tem características que permitem pensar em uma Seleção mais móvel, com atacantes trocando de posição e menos dependência de um armador centralizado.

Mas o Brasil deveria, sim, procurar esse jogador.

E a resposta pode estar mais perto do que parece.

Matheus Pereira, do Cruzeiro, é um nome que merece ser observado. Aos 29 anos, talvez seja hoje uma das opções mais próximas daquele meia que pensa o jogo antes de executá-lo. Tem passe, visão, capacidade de jogar entre as linhas e, principalmente, uma característica cada vez mais rara: sabe dar pausa.

continua após a publicidade

Outro nome poderia ser o de Gustavo Scarpa. O meia do Atlético-MG já vestiu a 10 e tem repertório técnico para criar, cruzar, encontrar passes e participar da construção ofensiva. Mas não vem atuando constantemente com a camisa do Galo, retornando de uma recente cirurgia no joelho. Houve, inclusive, conversa com o São Paulo durante a temporada, embora a transferência não tenha acontecido. É um jogador que poderia oferecer uma alternativa diferente ao meio-campo de Ancelotti.

E existe uma resposta dentro da própria convocação atual: Breno Bidon.

O jogador do Corinthians tem 21 anos, está no banco nesta Data Fifa e é justamente um meia de características mais próximas do que se procura nessa discussão. Não significa que esteja pronto para ser o dono da posição. Mas, se Ancelotti quiser conhecer as opções para o próximo ciclo, Bidon precisa estar nessa conversa.

continua após a publicidade

Gabriel Bontempo também está nesse processo. Ele é um meio-campista moderno, mais dinâmico, capaz de percorrer espaços, pressionar e chegar à frente. É muito interessante, mas não é o armador clássico para esta discussão. No Santos, inclusive, veste a camisa 8.

E aí entra uma indicação ainda mais pensando no futuro: Isaque, do Shakhtar Donetsk.

Revelado pelo Fluminense, o meia é um dos jogadores da nova geração que mais se aproximam desse perfil de armador criativo. Aos 19 anos, já acumulou experiência na Europa e terminou sua primeira temporada no Shakhtar com sete gols e seis assistências. No começo da atual temporada, soma dois gols e três assistências em sete partidas.

continua após a publicidade

Isaque também está integrado ao processo da Seleção Sub-20. E esse talvez seja o ponto mais importante: se o Brasil entende que precisa recuperar jogadores capazes de pensar o jogo pelo centro, não basta procurar soluções imediatas. É preciso trabalhar essa característica desde a base.

A Seleção pode jogar sem um camisa 10 clássico. Ancelotti já mostrou que pretende construir uma equipe com muita mobilidade e diferentes formas de ocupar o campo. Raphinha pode ser o camisa 10, mesmo atuando mais adiantado. Bruno Guimarães pode ser o primeiro construtor. Bontempo pode ganhar espaço. Bidon pode aparecer. E outros nomes ainda podem surgir.

continua após a publicidade

Mas não deixaria essa busca de lado.

Porque uma coisa é não precisar de um camisa 10. Outra, bem diferente, é não ter um jogador capaz de pensar o jogo. O Brasil sempre teve esse jogador. Zico, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Neymar, entre tantos outros, foram referências em diferentes momentos e com características distintas.

Agora, talvez seja hora de descobrir quem será o próximo. A camisa 10 já tem dono. O papel de camisa 10, ainda não.

Gabriel Bontempo durante coletiva de imprensa da Seleção Brasileira
Gabriel Bontempo deve começar jogando diante da Austrália, neste terça-feira (29) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Endrick durante amistoso da Seleção Brasileira, na última sexta-feira (25).

Seleção Brasileira

Endrick cita pressão no futebol, mas pondera: 'Não é difícil ser jogador'

Há 1 hora
Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália

Seleção Brasileira

Hugo Souza fala sobre críticas e explica gol sofrido contra a Austrália: 'Foi feliz'

Há 1 hora
O técnico Carlo Ancelotti no treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Seleção Brasileira

Nem tudo foi ruim: empate com Austrália manteve dado positivo da Seleção

Há 4 horas
Martinelli durante treino da Seleção Brasileira, em Brisbane

Seleção Brasileira

Martinelli vibra com chance na Seleção, revela inspirações e exalta Fluminense

Há 5 horas
Taffarel e Marquinhos com os goleiros da Seleção na Austrália

Seleção Brasileira

Novo goleiro? Ancelotti repete Dunga no início da Era Alisson na Seleção

Há 6 horas
Ancelotti, de costas, conversando com Juan, durante treino da Seleção em Brisbane, na Austrália

Seleção Brasileira

Ancelotti testa sete mudanças na escalação da Seleção para segundo jogo com a Austrália

Há 8 horas
Mais LANCE!
Time do Brasil antes da partida

Imprensa australiana detona atitude de jogadores da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Pedro Morisco e Otávio disputam vaga na Seleção após falha de Hugo

Brasil 2002 Os Bastidores do Penta

Filmes e séries que podem indicar o caminho do Brasil ao hexa

Rayan comemora gol do Brasil em amistoso contra a Austrália. (Foto: Saeed Khan/AFP)

Entre Estêvão, Endrick e Rayan, quem aproveitou melhor a chance na Seleção?

Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

Quem pode ganhar minutos no próximo amistoso do Brasil?

Hugo Souza em ação durante Austrália e Brasil

Atuação de Hugo Souza faz goleiro perder pontos com Ancelotti?

Estêvão em açao no amistoso entre Brasil e Austrália

OPINIÃO: Palmeiras tem vencedor em amistoso frustrante da Seleção e de Hugo Souza

Felipe Melo confessou estar apreensivo com o retorno de Neymar a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Sportv)

Felipe Melo dispara sobre postura do Brasil contra a Austrália: 'Não podem'

Elenco da Seleção Brasileira em campo

Colunistas do Lance! analisam desempenho do Brasil contra a Austrália

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

OPINIÃO: escolha do camisa 10 é o primeiro erro de Ancelotti em novo ciclo do Brasil

Nestory Irankunda, atacante da Austrália, durante partida contra a Seleção Brasileira

Algoz do Brasil revela conhecer dois clubes brasileiros

Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália

Análise: Hugo Souza e Matheuzinho têm atuações distintas pelo Brasil

Australianos comemoram gol diante da Seleção em amistoso

Empate com Austrália repete início de ciclo comum à Seleção neste século