Quem pode ganhar minutos no próximo amistoso do Brasil?

Após o empate em 1 a 1 da Seleção Brasileira diante da Austrália, nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, pelo primeiro compromisso do novo ciclo de preparação para a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti já começa a projetar o próximo duelo.

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Na terça-feira (29), Brasil e Austrália voltam a se enfrentar, dessa vez em Birsbane. Diante da possibilidade de mudanças na equipe titular, alguns jogadores que tiveram poucos minutos ou não entraram em campo podem ganhar uma oportunidade no segundo amistoso.

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– Sim, a equipe vai mudar um pouco, não muito, mas um pouco. Vamos fazer algumas mudanças para dar minutos a outros jogadores – disse Carlo Ancelotti.

Quem pode aparecer entre os titulares?

Otávio — Goleiro

Entre os goleiros que podem ganhar espaço com Carlo Ancelotti, Otávio, do Cruzeiro, é o favorito. Em 2026, o arqueiro disputou 30 jogos pelo clube, sofreu 32 gols e terminou sete partidas sem ser vazado. No período, realizou 98 defesas, com 75% de bolas defendidas e 70% de acerto no passe. O jogador venceu cinco duelos aéreos e tem nota média de 6,98 no SofaScore.

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Hugo Souza teve uma atuação que não chegou a ser ruim no empate com a Austrália. O goleiro, porém, ficou marcado pelo lance decisivo da partida, no gol de Nestory Irankunda. Na finalização do atacante, o jogador do Corinthians poderia ter feito algo melhor para evitar o gol australiano.

Goleiro Otávio durante aquecimento pelo Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Mauro Júnior — Lateral

Mauro Júnior foi uma das novidades de Carlo Ancelotti na convocação para a Seleção Brasileira. O Brasil vive um problema nas laterais, tanto na direita quanto na esquerda. Esse recomeço da Seleção pode abrir espaço para o lateral de 27 anos.

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Atualmente em sua nona temporada pelo PSV, o jogador soma 208 partidas, dez gols e 33 assistências. O número de jogos o transformou no brasileiro que mais vezes vestiu a camisa do clube de Eindhoven.

Nesse período, Mauro Júnior também acumulou nove títulos profissionais: quatro Campeonatos Holandeses, duas Copas da Holanda e três Supercopas. A convocação para a Seleção Brasileira chega depois de uma trajetória iniciada no interior paulista e construída durante quase uma década no futebol holandês.

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Jair — Zagueiro

Outra novidade da primeira lista de Carlo Ancelotti para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, o zagueiro Jair, do Nottingham Forest, passou por Santos e Botafogo antes de chegar ao clube inglês. A defesa também deve passar por reformulações, e o jogador busca espaço ao lado de nomes como Vitor Reis e Murillo.

Jair foi contratado pelo Botafogo em janeiro de 2025 e disputou 22 jogos com a camisa alvinegra, com um gol e uma assistência. Pelo Nottingham Forest, o zagueiro soma 20 partidas desde a chegada ao futebol inglês.

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Breno Bidon — Meia

Breno Bidon vive grande fase no Corinthians desde 2024, quando participou da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Timão. Após o título da principal competição de base do país, o meio-campista ganhou espaço e foi promovido ao elenco profissional pelo técnico português António Oliveira.

No ano seguinte, Breno Bidon foi um dos destaques da equipe comandada por Ramón Díaz e, em seguida, pelo técnico Dorival Júnior, inclusive brilhando na final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, quando participou da jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

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O jogador pode ser uma das possibilidades para formar o meio-campo, função em que atua no Corinthians. No clube paulista, inclusive, vem desempenhando mais de uma função: já atuou como volante e até mesmo como ponta sob o comando de Fernando Diniz.

Bidon é um jogador com qualidade de passe que pode fazer parte desse novo ciclo da Seleção, que vive um desafio para encontrar um jogador para a função de camisa 10. Pelo Corinthians, soma 146 jogos, seis gols e quatro assistências.

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Gabriel Bontempo durante coletiva de imprensa da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Gabriel Bontempo — Meio-campista

O meio-campista Gabriel Bontempo, do Santos, foi convocado nesta quarta-feira (9), pela primeira vez, pelo técnico Carlo Ancelotti para disputar amistosos com a Seleção Brasileira, após passagens pelas categorias de base.

Natural de Uberaba, em Minas Gerais, Bontempo participou de seletivas aos 11 anos e foi aprovado pelos avaliadores do clube na primeira fase, pela Escolinha Meninos da Vila. No mesmo ano, em 2015, o jogador realizou novos testes no CT Meninos da Vila e foi oficialmente integrado à categoria Sub-11. Destaque nas categorias de base ao longo dos anos, subiu ao time principal em janeiro de 2025, após boas atuações pelo Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

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Bontempo fez sua estreia como profissional em janeiro de 2025 e, desde então, vem ganhando espaço com a camisa do Peixe. O meio-campista se destacou especialmente nesta temporada e passou a ter maior participação na equipe principal.

Pelo Santos, Bontempo soma 81 jogos, nove gols e seis assistências. O jogador atua como meia central ou segundo volante, mas também tem facilidade para desempenhar funções mais avançadas ou pelos lados do campo.

Rayan marcou o gol de empate do Brasil (Foto: Saeed Khan / AFP)

Rayan — Atacante

O atacante Rayan não é uma novidade na Seleção Brasileira. O jogador fez parte da disputa da Copa do Mundo deste ano e chegou a assumir a titularidade durante a competição.

No primeiro jogo deste novo ciclo, de olho em 2030, Rayan começou no banco de reservas, entrou ao longo da partida e marcou o gol que garantiu o empate. A atuação rendeu elogios do técnico Carlo Ancelotti após o confronto.

— Rayan é importante porque está aqui, não só porque jogou bem a Copa do Mundo. Hoje, para mim, a prioridade era outra. Era dar mais minutos ao Estevão que fez muito bom jogo. Rayan é parte importante do grupo — disse o treinador após o empate com a Austrália.

Pedro — Atacante

Em sua primeira convocação com o técnico italiano, Pedro vive a expectativa de ganhar mais minutos em campo. Em novembro do ano passado, Ancelotti citou o nome do atacante após a convocação para os últimos amistosos de 2025. Na ocasião, o treinador lamentou que o camisa 9 do Flamengo estivesse lesionado.

No total, Pedro soma sete jogos pela Seleção Brasileira, incluindo o amistoso contra a Austrália nesta sexta-feira (25), com um gol marcado.

O atacante, que esteve na Copa do Mundo de 2022, pode oferecer presença física e técnica dentro da área, funcionar como referência para os companheiros e, ao mesmo tempo, participar da construção das jogadas.

Pelo Flamengo, Pedro soma 349 jogos, 175 gols e 49 assistências.