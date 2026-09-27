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Nem tudo foi ruim: empate com Austrália manteve dado positivo da Seleção

Brasil marcou gol em todos os últimos 14 jogos; um, porém, tem sido insuficiente

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 09:50
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O técnico Carlo Ancelotti no treino da Seleção Brasileira em Brisbane
Carlo Ancelotti no treino da Seleção Brasileira em Brisbane (Foto: Patrick Hamilton/AFP)

Apesar da exibição ruim do Brasil no empate por 1 a 1 no primeiro amistoso com a Austrália, a partida de sexta-feira (25) manteve uma escrita positiva da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti: a de gols marcados. O jogo com os australianos foi o 14º consecutivo com o time balançando a rede adversária. O dado, porém, também revela uma necessidade do setor ofensivo de resolver deficiências da defesa: em todos os jogos em que o Brasil marcou apenas um gol, a equipe não venceu.

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A última vez que o Brasil saiu de campo sem marcar foi há mais de um ano, em 9 de setembro de 2025. Na ocasião, a Seleção perdeu por 1 a 0 para a Bolívia na rodada derradeira das Eliminatórias para a Copa do Mundo deste ano, em jogo disputado nos 4.150 metros de altitude de El Alto.

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Desde então, o time de Ancelotti soma 14 jogos marcando pelo menos um gol. No período, foram 32 gols marcados, incluindo goleadas nos amistosos com Coreia do Sul (5 a 0) e Panamá (6 a 2).

Mas, nas cinco vezes em que o Brasil conseguiu marcar apenas um gol, a vitória não veio. Foi assim nos empates por 1 a 1 com Tunísia, Marrocos e, agora, Austrália; e nas derrotas para França e Noruega, ambas por 2 a 1 — houve ainda a derrota por 3 a 2 para o Japão em amistoso no ano passado.

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Desde que Ancelotti assumiu, houve uma única vez em que marcar somente um gol resolveu: foi em junho do ano passado, quando o Brasil bateu o Paraguai por 1 a 0 na Neo Química Arena e garantiu a classificação matemática para a Copa do Mundo. O jogo, porém, foi anterior à série de 14 partidas consecutivas marcando gol, iniciada após aquela derrota para a Bolívia.

Carlo Ancelotti conversa com Vini Jr em treino da Seleção Brasileira na Austrália
Vini Jr é o artilheiro da Seleção Brasileira na Era Carlo Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Vini Jr. é o goleador em Seleção de artilharia pulverizada

Considerando todos os 18 jogos do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção soma 37 gols marcados, média superior a dois por partida. O artilheiro é Vini Jr, com sete gols.

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Outros 14 jogadores marcaram ao longo do período. Rayan fez o segundo dele ao empatar com a Austrália, na sexta-feira. Estêvão balançou a rede cinco vezes; Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Casemiro, três; Paquetá, Danilo Santos, Bruno Guimarães, Rodrygo e Igor Thiago, duas; e Paulo Henrique, Bremer, Endrick e Neymar fizeram um gol cada.

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