Bastidores: Lamacchia vence leilão, mas petição surpreende o Vasco
Assessoria financeira afastada do processo de venda entrou com ação de cobrança de honorários
A proposta de Marcos Lamacchia foi declarada vencedora do processo competitivo pela aquisição de 90% da SAF do Vasco. A definição aconteceu na tarde desta sexta-feira (25), durante audiência realizada na 4ª Vara Empresarial, no Centro do Rio de Janeiro. O resultado foi bastante comemorado por membros da gestão, mas uma petição apresentada durante a audiência chamou a atenção dos presentes e criou um novo capítulo nos bastidores da operação.
A juíza Simone Gastesi Chevrand informou durante a audiência que uma petição havia sido anexada aos autos, em segredo de Justiça, pela G5 Partners. A empresa, que havia sido contratada para atuar na busca por investidores interessados na aquisição da SAF do Vasco, deixou a operação de forma litigiosa após ser afastada do processo.
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A petição trata de uma ação de cobrança de honorários. O tema gerou uma intervenção durante a audiência por parte dos advogados envolvidos no processo.
Segundo apurado pelo Lance!, houve uma solicitação para que parte do texto da petição fosse reescrita, de modo a evitar margem para o reconhecimento, por parte dos envolvidos, de uma eventual comissão devida à empresa em razão da venda da SAF para Marcos Lamacchia.
A questão, portanto, passa a ser mais um ponto de atenção jurídico envolvendo a operação, que teve a proposta de Lamacchia confirmada como vencedora nesta sexta-feira.
Proposta de Lamacchia supera R$ 4 bilhões
Considerando os investimentos obrigatórios previstos no edital, além da assunção de passivos e demais obrigações financeiras, o compromisso financeiro assumido pelo grupo já supera R$ 4 bilhões em valores atualizados.
A vitória de Lamacchia ocorreu após o processo competitivo aberto pela Justiça para definir o novo controlador da SAF vascaína. A Almirante já era considerada favorita antes da audiência e tinha apresentado a proposta-base que serviu como referência para a disputa.
Próximos passos no Vasco
Apesar da definição judicial, a venda dos 90% da SAF ainda não está concluída. A operação precisará cumprir os ritos internos previstos no Vasco.
O primeiro passo será a análise e aprovação pelo Conselho Deliberativo do clube. Na sequência, a operação será submetida à Assembleia Geral, responsável pela aprovação necessária para a constituição da nova SAF.
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Somente após o cumprimento dessas etapas o processo de transferência do controle da SAF para o grupo de Marcos Lamacchia poderá avançar para sua conclusão definitiva.
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