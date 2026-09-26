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Bastidores: Lamacchia vence leilão, mas petição surpreende o Vasco

Assessoria financeira afastada do processo de venda entrou com ação de cobrança de honorários

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 00:01
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Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras
Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras (Foto: Reprodução)

A proposta de Marcos Lamacchia foi declarada vencedora do processo competitivo pela aquisição de 90% da SAF do Vasco. A definição aconteceu na tarde desta sexta-feira (25), durante audiência realizada na 4ª Vara Empresarial, no Centro do Rio de Janeiro. O resultado foi bastante comemorado por membros da gestão, mas uma petição apresentada durante a audiência chamou a atenção dos presentes e criou um novo capítulo nos bastidores da operação.

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A juíza Simone Gastesi Chevrand informou durante a audiência que uma petição havia sido anexada aos autos, em segredo de Justiça, pela G5 Partners. A empresa, que havia sido contratada para atuar na busca por investidores interessados na aquisição da SAF do Vasco, deixou a operação de forma litigiosa após ser afastada do processo.

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A petição trata de uma ação de cobrança de honorários. O tema gerou uma intervenção durante a audiência por parte dos advogados envolvidos no processo.

Segundo apurado pelo Lance!, houve uma solicitação para que parte do texto da petição fosse reescrita, de modo a evitar margem para o reconhecimento, por parte dos envolvidos, de uma eventual comissão devida à empresa em razão da venda da SAF para Marcos Lamacchia.

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A questão, portanto, passa a ser mais um ponto de atenção jurídico envolvendo a operação, que teve a proposta de Lamacchia confirmada como vencedora nesta sexta-feira.

Proposta de Lamacchia supera R$ 4 bilhões

Considerando os investimentos obrigatórios previstos no edital, além da assunção de passivos e demais obrigações financeiras, o compromisso financeiro assumido pelo grupo já supera R$ 4 bilhões em valores atualizados.

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A vitória de Lamacchia ocorreu após o processo competitivo aberto pela Justiça para definir o novo controlador da SAF vascaína. A Almirante já era considerada favorita antes da audiência e tinha apresentado a proposta-base que serviu como referência para a disputa.

Pedrinho após leilão da SAF do Vasco
Pedrinho após leilão da SAF do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Próximos passos no Vasco

Apesar da definição judicial, a venda dos 90% da SAF ainda não está concluída. A operação precisará cumprir os ritos internos previstos no Vasco.

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O primeiro passo será a análise e aprovação pelo Conselho Deliberativo do clube. Na sequência, a operação será submetida à Assembleia Geral, responsável pela aprovação necessária para a constituição da nova SAF.

➡️ Sócio de Lamacchia revela projeto ambicioso para o Vasco após vitória em leilão

Somente após o cumprimento dessas etapas o processo de transferência do controle da SAF para o grupo de Marcos Lamacchia poderá avançar para sua conclusão definitiva.

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