Eduardo Conceição foi um dos destaques da goleada da Seleção Brasileira Sub-17 sobre o Canadá por 6 a 0, na estreia do Torneio da Amizade UEFA, na Suíça. O jogador, formado nas categorias de base do Palmeiras, marcou um gol, deu uma assistência e foi eleito o melhor em campo.

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O gol marcado pela Cria da Academia saiu aos 26 minutos do primeiro tempo, quando as equipes ainda estavam empatadas sem gols. Em jogada individual, Eduardo Conceição driblou defensores do Canadá, invadiu a área e finalizou forte para vencer o goleiro adversário. Veja o lance.

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No início de janeiro, o jogador assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. O vínculo é válido até o fim de 2029 e estabelece multa de 100 milhões de euros para clubes do exterior. Em junho, foi relacionado pela primeira vez para uma partida do time profissional e permaneceu no banco de reservas na vitória por 1 a 0, no Nubank Parque.

Veja escalação titular e próximos jogos da Seleção Brasileira sub-17

Arthur Sehn; Marcos Pesseti, David Brendo, Breno Sales e Richard Wendel; Leonardo Cerci, Eduardo Pape e Eduardo Conceição; Kauê Furquim, Rodrigo Júnior e Bryan.

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A Seleção Brasileira volta aos gramados no dia 27 de setembro, quando enfrenta a Espanha, a partir das 13h (de Brasília). Já no dia 30, encaram a Costa do Marfim, no último compromisso da Amarelinha no Torneio da Amizade UEFA.

Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras, é eleito melhor em campo após partida entre Brasil e Canadá (Foto: Reprodução)

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