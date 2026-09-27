Se depender do treino deste domingo (27), a Seleção Brasileira terá mesmo uma série de mudanças na escalação para o segundo amistoso com a Austrália, marcado para a próxima terça-feira (29). Na atividade realizada em Brisbane durante a tarde (horário local), o técnico Carlo Ancelotti testou sete alterações em relação ao time que iniciou na sexta-feira (25), quando o Brasil empatou por 1 a 1. O esquema de jogo também foi alterado.

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As mudanças avaliadas por Ancelotti atingem todos os setores. Além de Hugo Souza, Otávio e Pedro Morisco treinaram no gol. Vanderson e Mauro Júnior foram escalados nas laterais, enquanto a zaga foi toda alterada, com Jair e Gabriel Magalhães sendo testados. No meio-campo, a formação passou a ter três jogadores — e o escolhido para se juntar a Danilo e Bruno Guimarães foi Gabriel Bontempo. No ataque, Rayan formou trinca com Raphinha e Vini Jr.

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Assim, uma possível escalação da Seleção para o segundo amistoso com a Austrália tem Pedro Morisco (Otávio); Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Vini Jr e Raphinha.

Poupado no primeiro jogo, Gabriel Magalhães (à esq.) deve ser escalado por Ancelotti para o jogo de terça (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Nessa formação, Raphinha passaria a ser o atacante mais centralizado, com Carlo Ancelotti escalando o jogador na mesma posição em que ele vem atuando no Barcelona — e na qual vive a fase mais artilheira da carreira, com 14 gols em oito jogos, incluindo dois tripletes (ou hat-trick).

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As prováveis mudanças coincidem com o projetado por Ancelotti nas duas entrevistas coletivas que o treinador concedeu na Austrália. Na quinta-feira (24), véspera do primeiro amistoso, o técnico indicou que escalaria times diferentes nos dois jogos. Na sexta, reiterou o desejo de fazer alterações, após o empate por 1 a 1.

Mas a confirmação do Brasil que será escalado para o jogo desta terça-feira com a Austrália, a partir das 7h (de Brasília), ainda depende do treino desta segunda (28), o último antes da partida.

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