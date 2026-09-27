Convocado de última hora para a vaga de João Pedro, que acabou cortado por lesão, o volante Martinelli comemora a primeira vez na Seleção Brasileira. O jogador do Fluminense se diz privilegiado, fala em aproveitar ao máximo o período com o grupo em Brisbane e aponta quatro meio-campistas do Brasil que disputaram Copas do Mundo como inspiração.

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Apesar de nunca ter sido chamado anteriormente, Martinelli teve o nome cogitado para a equipe em outros momentos por causa das atuações seguras, e com regularidade, no Fluminense. Agora, o jogador pode começar a ganhar espaço em um momento em que o técnico Carlo Ancelotti tenta encontrar novos nomes para o meio-campo.

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— Fiquei feliz quando meu nome foi especulado. Quando eu fiquei sabendo que estava na lista larga, fiquei mais feliz ainda. Só de estar ali, era um motivo de muita alegria para mim. Quando eu passava na zona mista dos jogos, o pessoal comentava, mas eu tinha que estar focado no meu clube para que eu ter o meu melhor desempenho, para que eu pudesse chegar na Seleção e corresponder à altura — declarou Martinelli, à CBF TV.

O jogador revelou que se inspira em quatro jogadores, dois dos quais estiveram com Ancelotti na última Copa do Mundo, um que retornou recentemente ao futebol brasileiro, e outro que foi Pentacampeão, em 2002.

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— A Seleção sempre teve meio-campistas de alto nível. É difícil citar todo mundo, mas quem eu via na televisão eram Casemiro, que eu gostava muito, Fabinho, e um pouco mais antigo o Kléberson, que eu não peguei muito, mas via vídeos e o pessoal comenta que era um baita meio-campista. O próprio Fred, que agora acabou de voltar para o Brasil (para o Atlético-MG), era um cara que eu sempre gostei muito de ver jogando. O Brasil sempre foi repleto de craques e eu jamais esperava estar aqui hoje — considerou o volante do Fluminense.

Sobre o novo ciclo da Seleção, Martinelli lembrou que o time passa por uma renovação e que encara os amistosos desta Data Fifa com muita importância.

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— São jogos importantes para nós. É o início de uma trajetória, de uma caminhada. A gente está encarando esses jogos com muita seriedade. Tivemos o primeiro jogo contra a Austrália e agora vamos ter o segundo. É uma equipe que tem suas qualidades, que é forte fisicamente, estamos conversando para que a gente possa evoluir a cada jogo, sentir à vontade e se adaptando dentro do esquema que o mister (Ancelotti) quer.

Regularidade de Martinelli no Fluminense abriu caminho para a Seleção (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

Martinelli: 'O Fluminense representa tudo pra mim'

Na entrevista à CBF TV, o volante de 24 também demonstrou muita gratidão ao Fluminense, onde atua desde as categorias de base.

— Representa demais para mim. É o clube que me fez homem, que me fez jogador, que me deu essa oportunidade de mostrar o meu futebol, junto com todos meus companheiros, staff. Todo mundo me ajudou demais. Foi a porta de entrada para que eu pudesse mostrar meu futebol, meu valor, para que um dia eu pudesse chegar na Seleção. Tenho total gratidão pelo clube. E vou continuar sempre dando a vida pelo meu clube para que eu possa estar mais vezes aqui — disse Martinelli, que declarou ainda ter ouvido conselhos de Thiago Silva, de longa passagem pela Seleção e que trabalhou com Ancelotti no Milan e no PSG.