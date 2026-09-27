Atuação de Arias contra México repercute no exterior: 'Não é'

Jhon Arias, jogador do Palmeiras, foi um dos assuntos entre torcedores e jornalistas colombianos após o empate em 1 a 1 com o México, neste sábado (26), no M&T Bank Stadium, em Baltimore, nos Estados Unidos. Luis Suárez abriu o placar para a Colômbia aos nove minutos do primeiro tempo, mas Gilberto Mora deixou tudo igual para os mexicanos na etapa final.

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O confronto marcou o início de uma nova etapa para a seleção colombiana, que se prepara para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Sem James Rodríguez, que deixou a equipe nacional, Jhon Arias passou a vestir a camisa 10 da Colômbia.

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A escolha pelo jogador do Palmeiras gerou diferentes opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns torcedores destacaram a capacidade de Arias para participar de diferentes momentos do jogo, outros questionaram se o meia-atacante é o nome ideal para assumir a numeração que pertenceu a James.

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Veja a repercussão:

Tradução: Ninguém vai negar a qualidade e a hierarquia que o James deu à Seleção, mas hoje vemos um 10 diferente, que pressiona e defende além do seu trabalho ofensivo em campo. Quanto o Jhon Arias merecia a camisola sagrada.

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Tradução: Jhon Arias merece muito a camisa 10

Tradução: Jhon Arias é um bom soldado, mas não um comandante tão bom

Tradução: Também têm o Jhon Arias, que pensa mil jogadas à frente

Tradução: Jhon Arias é um bom jogador, mas precisa soltar a bola. O mesmo comportamento que tinha no Santa Fe. Solta a bola, papai!

Tradução: Jhon Arias ataca, defende, pressiona, dá passes e finaliza. Faz séculos que eu não via um camisa 10 assim na seleção

Tradução: Jhon Arias, muito bom jogador, mas não é o indicado para vestir a camisa 10 da Seleção Colombiana.

Tradução: O Jhon Arias por dentro é o que o Lorenzo tem que buscar. É ele que sempre encontra como girar, conduzir e envolver o time nos circuitos. Se ele for isolado na ala, o time fica plano, previsível e sem alternativas de jogo. Deve-se lhe dar essa liberdade de buscar espaços.