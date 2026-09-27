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Atuação de Arias contra México repercute no exterior: 'Não é'

Equipes empataram em 1 a 1 no amistoso internacional

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 07:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jhon Arias em ação durante México e Colômbia, pelo amistoso internacional
Jhon Arias em ação durante México e Colômbia, pelo amistoso internacional (Foto: Jamie Sabau / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jhon Arias, jogador do Palmeiras, foi um dos assuntos entre torcedores e jornalistas colombianos após o empate em 1 a 1 com o México, neste sábado (26), no M&T Bank Stadium, em Baltimore, nos Estados Unidos. Luis Suárez abriu o placar para a Colômbia aos nove minutos do primeiro tempo, mas Gilberto Mora deixou tudo igual para os mexicanos na etapa final.

Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia

Veja gols de México x Colômbia em amistoso internacional

Futebol Internacional
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O confronto marcou o início de uma nova etapa para a seleção colombiana, que se prepara para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Sem James Rodríguez, que deixou a equipe nacional, Jhon Arias passou a vestir a camisa 10 da Colômbia.

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A escolha pelo jogador do Palmeiras gerou diferentes opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns torcedores destacaram a capacidade de Arias para participar de diferentes momentos do jogo, outros questionaram se o meia-atacante é o nome ideal para assumir a numeração que pertenceu a James.

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Veja a repercussão:

Tradução: Ninguém vai negar a qualidade e a hierarquia que o James deu à Seleção, mas hoje vemos um 10 diferente, que pressiona e defende além do seu trabalho ofensivo em campo. Quanto o Jhon Arias merecia a camisola sagrada.

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Tradução: Jhon Arias merece muito a camisa 10

Tradução: Jhon Arias é um bom soldado, mas não um comandante tão bom

Tradução: Também têm o Jhon Arias, que pensa mil jogadas à frente

Tradução: Jhon Arias é um bom jogador, mas precisa soltar a bola. O mesmo comportamento que tinha no Santa Fe. Solta a bola, papai!

Tradução: Jhon Arias ataca, defende, pressiona, dá passes e finaliza. Faz séculos que eu não via um camisa 10 assim na seleção

Tradução: Jhon Arias, muito bom jogador, mas não é o indicado para vestir a camisa 10 da Seleção Colombiana.

Tradução: O Jhon Arias por dentro é o que o Lorenzo tem que buscar. É ele que sempre encontra como girar, conduzir e envolver o time nos circuitos. Se ele for isolado na ala, o time fica plano, previsível e sem alternativas de jogo. Deve-se lhe dar essa liberdade de buscar espaços.

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