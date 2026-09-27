A Fatal Model apresentou propostas de patrocínio máster para Corinthians e Flamengo. A empresa tem interesse em estampar sua marca nas camisas dos dois clubes e ofereceu pouco mais de R$ 100 milhões para contratos de um ano com os clubes. A confirmação veio da própria empresa em contato ao Lance!.

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No caso do Corinthians, a proposta não prevê a substituição do atual patrocínio da Fatal Fans, empresa pertencente ao Grupo Fatal Model. Em junho, a Fatal Fans fechou um contrato superior a R$ 20 milhões com o Timão para estampar sua marca no calção da equipe masculina, além de investir nas equipes feminina e nas modalidades de basquete e futsal.

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Segundo a empresa, a possibilidade de patrocinar Corinthians e Flamengo faz parte do objetivo da Fatal Model de associar sua marca aos dois clubes de maiores torcidas do futebol brasileiro. O grupo afirma ter mais de 20 milhões de brasileiros acessando sua plataforma todos os meses.

— Oficializamos na manhã deste domingo propostas de patrocínios para Flamengo e Corinthians por meio da Fatal Model. São propostas acima de R$ 100 milhões de um ano para o patrocínio master na camisa dos dois clubes. Fatal Model tem 10 anos de história, já patrocinou mais de 20 clubes do país e seria uma honra estar junto das duas maiores torcidas do Brasil — explica Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model, em exclusividade ao Lance!.

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O Lance! procurou Corinthians e Flamengo para falar sobre as ofertas. O Rubro-Negro informou que, até o momento, a oferta não chegou. Cabe ressaltar que o clube ainda possui vínculo com a Betano e, por essa razão, pode impedir a confirmação de outros vínculos.

Já o Corinthians confirmou que foi procurado pela empresa, mas não detalhou o valor. O Timão ainda ressaltou que segue com contrato vigente com a Esportes da Sorte, válido até dezembro de 2029.

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O futebol é uma das principais plataformas de comunicação utilizadas pela Fatal Model. Além de patrocinar clubes de diferentes regiões do país, a empresa também investe em placas publicitárias nos estádios, programas de televisão, anúncios online e outras frentes relacionadas ao esporte.

Ao longo dos últimos anos, a Fatal Model patrocinou diversos clubes brasileiros, como o Vitória, Ponte Preta, Amazonas, Brusque, CRB, CSA, ASA, Penedense, Ipatinga, Patrocinense, Uberlândia e Tombense.

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Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model (Foto: Reprodução/Instagram)

Flamengo e Corinthians: proibição de bets no Brasil

A oferta aparece em um momento em que as bets foram proibidas pelo governo federal. A proibição anunciada nesta sexta-feira (25) terá impacto direto nas receitas comerciais dos clubes brasileiros. A Medida Provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva determina o fim da oferta, intermediação e publicidade de apostas no Brasil, incluindo os patrocínios esportivos.

Na Série A, 14 clubes contam com ao menos uma casa de apostas como patrocinadora principal. Os valores dos acordos mostram o tamanho da participação do setor no futebol brasileiro. O Flamengo recebe R$ 268,5 milhões por ano da Betano, enquanto o Corinthians tem um contrato de R$ 150 milhões com a empresa.

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Com a proibição das apostas esportivas, os clubes terão de buscar alternativas para ocupar os espaços atualmente destinados às empresas do setor. Nesse cenário, a proposta da Fatal Model surge como uma possibilidade para o mercado de patrocínios do futebol brasileiro.