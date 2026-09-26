Imprensa australiana detona atitude de jogadores da Seleção Brasileira

A postura de alguns jogadores da Seleção Brasileira durante uma cerimônia tradicional de boas-vindas na Austrália repercutiu negativamente entre torcedores e veículos de imprensa do país. Imagens registradas durante o evento mostram atletas contendo o riso enquanto integrantes da cultura local realizavam uma apresentação para a delegação brasileira.

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A cerimônia aconteceu na quinta-feira (24), em Townsville, no norte de Queensland, antes do confronto entre Brasil e Austrália. O ritual, conhecido como Smoking Ceremony, foi conduzido pelo grupo indígena Wulgurukaba Walkabouts e fez parte da recepção à Seleção.

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O episódio ganhou destaque na imprensa australiana após um vídeo publicado pelo jornalista e youtuber Marcelo Marinho. O registro mostra alguns jogadores levando a mão à boca enquanto acompanhavam a apresentação.

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O site News.com.au repercutiu as imagens e ouviu comentários de australianos e brasileiros sobre a atitude dos atletas. O atacante Samuel Lino, do Flamengo, aparece próximo ao técnico Carlo Ancelotti nas imagens.

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Site australiano detona atitude de jogadores da seleção brasileira como desrespeitosa em relação à cerimônia de boas-vindas (Foto: Reprodução)

Um dos comentários reproduzidos pelo veículo classificou a reação como "incrivelmente desrespeitosa". A publicação também questionou a diferença entre a cerimônia destacada pela CBF nas redes sociais e a reação de parte dos jogadores durante o momento.

Brasil volta a enfrentar a Austrália na terça-feira

Brasil e Austrália se enfrentaram na quinta-feira (24), em Townsville, e empataram por 1 a 1. A Seleção Brasileira sofreu para criar oportunidades e só conseguiu igualar o placar no último lance da partida.

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As equipes voltam a se encontrar na próxima terça-feira (29), em novo amistoso durante a Data Fifa.