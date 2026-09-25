OPINIÃO: Palmeiras tem vencedor em amistoso frustrante da Seleção e Hugo Souza
Quatro jogadores formados no clube iniciaram como titulares no empate com a Austrália
João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, foi um dos poucos vencedores do empate por 1 a 1 da Seleção Brasileira com a Austrália, na manhã desta sexta-feira (25), no primeiro compromisso da equipe desde a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo.
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À frente de um dos principais trabalhos de formação de jogadores do país, Sampaio participou diretamente do desenvolvimento de quatro titulares da equipe de Carlo Ancelotti no amistoso em Townsville: o zagueiro Vitor Reis, o volante Danilo e os atacantes Endrick e Estêvão.
O quarteto, ao que tudo indica, deve seguir presente nas próximas convocações da comissão técnica, que ainda busca definir uma formação e um estilo de jogo após mais uma eliminação precoce em uma Copa do Mundo. Além do desempenho em campo, o grupo de Crias da Academia rendeu ao Palmeiras cerca de R$ 1 bilhão em vendas, dinheiro fundamental para equilibrar as contas do clube e dar condições de investir no atual elenco.
Apesar de não ter nenhum jogador do atual elenco entre os 26 convocados por Ancelotti para a sequência de amistosos contra Austrália e Índia, o Palmeiras viu quatro de seus "produtos da base" iniciarem um ciclo marcado por mudanças.
- É a continuação de um ciclo que começou ano passado e agora a prioridade é dar minutos aos jogadores que jogam menos, jogadores que têm potencial, como Endrick, Estevão e vamos seguir nesta linha. O torcedor tem que ser paciente e, quando tivermos competições oficiais, a equipe vai estar preparada - afirmou Ancelotti.
Valores das vendas do quarteto do Palmeiras
- Vitor Reis (zagueiro/Manchester City): 37 milhões de euros;
- Danilo (volante/Nottingham Forest): 20 milhões de euros;
- Estêvão (atacante/Chelsea): 61,5 milhões de euros - 45 milhões fixos e 16,5 milhões em metas;
- Endrick (atacante/Real Madrid): 72 milhões de euros - 35 milhões fixos, 25 milhões em variáveis e 12 milhões em impostos (pagos pelo comprador).
Hugo Souza volta a desperdiçar oportunidade como titular na Seleção
Hugo Souza foi pouco exigido durante os 90 minutos do empate da Seleção Brasileira. Ainda assim, voltou a apresentar insegurança em sua segunda oportunidade como titular. Mais experiente entre os três goleiros convocados, o jogador do Corinthians foi escolhido pela comissão técnica para ocupar a vaga de Alisson, titular nas últimas três Copas do Mundo.
A atuação diante dos australianos foi a primeira de Hugo Souza pela Seleção desde as falhas contra o Japão, ainda em 2025. Na ocasião, o goleiro errou no terceiro gol, que garantiu a vitória dos asiáticos. Ele seguiu no radar da comissão técnica, mas não foi convocado para a Copa do Mundo de 2026. Os escolhidos foram Alisson, Ederson e Weverton, ex-goleiro do Palmeiras.
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