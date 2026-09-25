Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

OPINIÃO: Palmeiras tem vencedor em amistoso frustrante da Seleção e Hugo Souza

Quatro jogadores formados no clube iniciaram como titulares no empate com a Austrália

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
25/09/2026 17:14
Favorite o Lance! no Google
Estêvão em açao no amistoso entre Brasil e Austrália
Estêvão em ação no amistoso entre Brasil e Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, foi um dos poucos vencedores do empate por 1 a 1 da Seleção Brasileira com a Austrália, na manhã desta sexta-feira (25), no primeiro compromisso da equipe desde a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo.

Abel Ferreira- Palmeiras

Palmeiras retorna às atividades com Abel, e Paulinho vai ao gramado

Palmeiras
Há 2 horas
Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira

Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data Fifa

Futebol Nacional
Há 5 horas

+ OPINIÃO: escolha do camisa 10 é o primeiro erro de Ancelotti em novo ciclo do Brasil

À frente de um dos principais trabalhos de formação de jogadores do país, Sampaio participou diretamente do desenvolvimento de quatro titulares da equipe de Carlo Ancelotti no amistoso em Townsville: o zagueiro Vitor Reis, o volante Danilo e os atacantes Endrick e Estêvão.

continua após a publicidade

O quarteto, ao que tudo indica, deve seguir presente nas próximas convocações da comissão técnica, que ainda busca definir uma formação e um estilo de jogo após mais uma eliminação precoce em uma Copa do Mundo. Além do desempenho em campo, o grupo de Crias da Academia rendeu ao Palmeiras cerca de R$ 1 bilhão em vendas, dinheiro fundamental para equilibrar as contas do clube e dar condições de investir no atual elenco.

Apesar de não ter nenhum jogador do atual elenco entre os 26 convocados por Ancelotti para a sequência de amistosos contra Austrália e Índia, o Palmeiras viu quatro de seus "produtos da base" iniciarem um ciclo marcado por mudanças.

continua após a publicidade

- É a continuação de um ciclo que começou ano passado e agora a prioridade é dar minutos aos jogadores que jogam menos, jogadores que têm potencial, como Endrick, Estevão e vamos seguir nesta linha. O torcedor tem que ser paciente e, quando tivermos competições oficiais, a equipe vai estar preparada - afirmou Ancelotti.

Endrick em ação no amistoso entre Brasil e Austrália
Endrick, formado nas categorias de base do Palmeiras, em ação no amistoso entre Seleção Brasileira e Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Valores das vendas do quarteto do Palmeiras

  1. Vitor Reis (zagueiro/Manchester City): 37 milhões de euros;
  2. Danilo (volante/Nottingham Forest): 20 milhões de euros;
  3. Estêvão (atacante/Chelsea): 61,5 milhões de euros - 45 milhões fixos e 16,5 milhões em metas;
  4. Endrick (atacante/Real Madrid): 72 milhões de euros - 35 milhões fixos, 25 milhões em variáveis e 12 milhões em impostos (pagos pelo comprador).

Hugo Souza volta a desperdiçar oportunidade como titular na Seleção

Hugo Souza foi pouco exigido durante os 90 minutos do empate da Seleção Brasileira. Ainda assim, voltou a apresentar insegurança em sua segunda oportunidade como titular. Mais experiente entre os três goleiros convocados, o jogador do Corinthians foi escolhido pela comissão técnica para ocupar a vaga de Alisson, titular nas últimas três Copas do Mundo.

continua após a publicidade

A atuação diante dos australianos foi a primeira de Hugo Souza pela Seleção desde as falhas contra o Japão, ainda em 2025. Na ocasião, o goleiro errou no terceiro gol, que garantiu a vitória dos asiáticos. Ele seguiu no radar da comissão técnica, mas não foi convocado para a Copa do Mundo de 2026. Os escolhidos foram Alisson, Ederson e Weverton, ex-goleiro do Palmeiras.

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Abel Ferreira- Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras retorna às atividades com Abel, e Paulinho vai ao gramado

Há 2 horas
Nestory Irankunda, atacante da Austrália, durante partida contra a Seleção Brasileira

Futebol Internacional

Algoz do Brasil revela conhecer dois clubes brasileiros

Há 2 horas
Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira

Futebol Nacional

Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data Fifa

Há 5 horas
O técnico Abel Ferreira durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras

Palmeiras retoma trabalhos na Data Fifa com três objetivos definidos

Há 8 horas
Eduardo Conceição

Palmeiras

Eduardo Conceição, do Palmeiras, brilha em goleada da Seleção Brasileira sub-17

Há 23 horas
Rayan (e) em treino da Seleção Brasileira em Brisbane

Seleção Brasileira

Conheça o zagueiro Vitor Reis, aposta de Ancelotti na Seleção

Há 1 dia
Mais LANCE!
Caio Ribeiro revela superstição como jogador, e hoje, comentarista. (Foto: Reprodução)

Talento de Neymar? Caio Ribeiro analisa Estêvão ao falar da Seleção Brasileira

Estêvão e Endrick quando atuavam juntos no Palmeiras

Escalação da Seleção: Palmeiras soma quatro crias em novo ciclo de Ancelotti

Abel Ferreira tem vínculo com o Alviverde até o fim de 2027 (Foto: VILMAR BANNACH/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Neto crava saída de Abel Ferreira do Palmeiras para Vasco

O jogador Lucas Evangelista atuando com a camisa do Palmeiras - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Lucas Evangelista engata maior sequência como titular e se consolida no Palmeiras

Lionel Messi comemora gol pelo Inter Miami contra o Orlando City pela MLS, em Miami. (Foto: Giorgio Viera/AFP)

Flamengo e Palmeiras participarão da Messi Cup 2026; confira

Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras

Neto ironiza relação entre Palmeiras e Vasco: 'Se fosse o Corinthians'

O jogador Agustín Giay comemora seu gol ao lado de Flaco López

Palmeiras tem oito jogadores convocados na Data Fifa; veja calendário completo

Neto com as mãos juntas e olhando para o céu

Neto comenta interesse de europeu em Abel Ferreira, do Palmeiras: 'Rezando'

Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Estádio Nubank Parque do Palmeiras antes de confronto com o Fortaleza

MPSP recomenda 4 mil ingressos para torcida do Fluminense contra o Palmeiras

Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel recebe sondagem do Sporting, e Palmeiras se apoia em contrato

Agustín Giay e Flaco López durante treinamento, na Academia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o Palmeiras