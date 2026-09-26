A Fórmula 1 retorna neste sábado (26) às atividades do Grande Prêmio do Azerbaijão, disputado no Circuito urbano de Baku. A programação começa às 8h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima quinta etapa da temporada de 2026.

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Onde assistir ao GP do Azerbaijão hoje (26/09):

DOMINGO, 26 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 8h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Desempenho do brasileiro em Baku

Gabriel Bortoleto teve um fim de semana complicado no Azerbaijão desde os primeiros minutos de atividade. Sem conseguir encontrar o ritmo ideal com a Audi, terminou os treinos livres longe das primeiras posições, cenário que se repetiu na classificação.

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Na sexta-feira (25), a situação ficou ainda mais difícil. Bortoleto foi eliminado no Q1 e terminou a sessão em 17º, assim como Nico Hulkenberg, que também não avançou e ficou em 18º. Com dificuldades para extrair desempenho do carro, o brasileiro acabou largando novamente em uma posição distante da zona de pontuação.