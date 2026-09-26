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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão neste sábado (26)

Programação no Circuito Urbano de Baku se encerra neste sábado (26)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 05:00
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Isack Hadjar no paddock do GP do Azerbaijão pela F1 2026
Isack Hadjar no paddock do GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / AFP)

A Fórmula 1 retorna neste sábado (26) às atividades do Grande Prêmio do Azerbaijão, disputado no Circuito urbano de Baku. A programação começa às 8h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima quinta etapa da temporada de 2026.

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Onde assistir ao GP do Azerbaijão hoje (26/09):

DOMINGO, 26 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

➡️ Norris conquista primeira pole da história em Madring pela F1

Desempenho do brasileiro em Baku

Gabriel Bortoleto teve um fim de semana complicado no Azerbaijão desde os primeiros minutos de atividade. Sem conseguir encontrar o ritmo ideal com a Audi, terminou os treinos livres longe das primeiras posições, cenário que se repetiu na classificação.

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Na sexta-feira (25), a situação ficou ainda mais difícil. Bortoleto foi eliminado no Q1 e terminou a sessão em 17º, assim como Nico Hulkenberg, que também não avançou e ficou em 18º. Com dificuldades para extrair desempenho do carro, o brasileiro acabou largando novamente em uma posição distante da zona de pontuação.

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / AFP)
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